¿Por qué para algunas personas el fin de semana no es suficiente para descansar?

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos señaló que la ansiedad puede persistir sin una amenaza inmediata y afectar el descanso y la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Es sábado al mediodía y la mente ya está en el lunes. No hubo reunión, no hubo urgencia, no pasó nada: el fin de semana simplemente nunca llegó a funcionar como descanso.

En el Reino Unido, una investigación de la Universidad de Exeter encontró que el 79% de las personas vivió o experimentó lo que los investigadores denominan “angustia del domingo”: ansiedad, tensión y agobio que aparecen en anticipación a la semana laboral. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) documenta el mismo patrón: la ansiedad puede sostenerse sin que exista una amenaza presente, y el tiempo libre no siempre alcanza para interrumpirla. Dos ejemplos de una realidad que se extiende a todo el planeta.

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El fenómeno tiene nombre propio, ansiedad anticipatoria, y un dato adicional: afecta incluso a personas que dicen amar su trabajo. La investigación de la Universidad de Exeter, dirigida por la profesora Ilke Inceoglu junto a un equipo del área de comportamiento organizacional, relevó a casi 600 personas y realizó entrevistas con 33 empleados de distintos sectores. Tanto en Europa como en Norteamérica, el mecanismo es el mismo: no se trata de pereza ni de falta de voluntad, sino de un proceso psicológico que la ciencia lleva años documentando.

Qué es la ansiedad anticipatoria y por qué aparece antes del domingo

Un estudio de la Universidad de Basilea vinculó el estrés anticipatorio nocturno con una peor calidad del sueño antes del lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad anticipatoria es la respuesta que da la mente ante una demanda futura, antes de que esa situación ocurra. El sábado puede convertirse, para algunas personas, en el comienzo de una cadena de pensamientos sobre reuniones, plazos, tareas pendientes o conflictos no resueltos. La tensión se activa por expectativa, no por un problema presente.

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Un estudio de la Universidad de Basilea, en Suiza, publicado en Journal of Sleep Research, documentó esa conexión con el descanso: niveles más altos de estrés anticipatorio nocturno se asociaron con peor calidad del sueño posterior. La investigación trabajó con personas con diagnóstico de depresión mayor, fobia social y un grupo sin patologías, y en los tres casos la anticipación del estrés predijo de forma consistente un descanso de menor calidad.

Ese mecanismo ayuda a entender por qué la tensión puede instalarse en pleno fin de semana. La alerta mental no distingue si es sábado o lunes: cuando la mente empieza a procesar obligaciones futuras, el cuerpo responde como si esas situaciones ya estuvieran en curso.

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La ansiedad anticipatoria puede instalarse en pleno fin de semana, incluso entre quienes dicen amar su trabajo, según investigaciones de la Universidad de Exeter y la Universidad de Basilea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el estudio de la Universidad de Exeter registró que los trabajadores más jóvenes sienten el malestar con mayor intensidad que los mayores, y que la caída de energía del domingo por la noche es más pronunciada que la del lunes por la tarde, después de una jornada laboral completa.

Pero eso no es todo; también identificó que el tiempo libre resulte más agotador que el de trabajo es una de las consecuencias más concretas de la ansiedad anticipatoria sostenida. La misma investigación identificó al correo electrónico durante el fin de semana y a las tareas inconclusas del viernes como los principales disparadores del malestar.

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Cuándo se vuelve un problema que merece atención

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos señala que la ansiedad puede sostenerse incluso cuando no existe una amenaza inmediata, con efectos concretos sobre el descanso, la concentración y la capacidad de desconexión.

Para algunos trabajadores, el lunes llega con una fatiga que empezó el sábado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, entre las manifestaciones más frecuentes aparecen la inquietud, la tensión muscular, la dificultad para dormir y los pensamientos repetitivos sobre el futuro.

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En tanto, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) indica que cuando estos síntomas se repiten, afectan vínculos personales o interfieren con la rutina diaria, la frecuencia e intensidad del malestar merecen atención profesional. La línea entre una experiencia habitual y un problema que requiere intervención no la define el momento en que aparece la ansiedad, sino el grado en que compromete el funcionamiento cotidiano.

Qué se puede hacer

La investigación señala varias estrategias con respaldo empírico. El mismo estudio de la Universidad de Basilea identificó que involucrarse en actividades con sentido durante el tiempo libre actuó como contrapeso al estrés anticipatorio y se asoció con mejor calidad de sueño posterior. No se trata de actividades específicas, sino de aquellas que generan presencia real, las que absorben la atención y reducen el espacio para la rumiación.

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El estrés previo a la semana laboral no siempre espera al domingo: para muchas personas, la tensión aparece antes de que el descanso termine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harvard Health Publishing, la división de divulgación de la Universidad de Harvard, recomienda establecer una hora de cierre el viernes: un límite concreto a partir del cual no se revisan correos, mensajes ni plataformas laborales. La lógica es que la mente necesita una señal clara de finalización, no solo tiempo físico libre.

El NHS sugiere además técnicas de regulación como la respiración controlada, la actividad física y la escritura de listas de tareas pendientes antes del fin de semana, no durante. Volcar las preocupaciones en papel antes del viernes reduce la probabilidad de que esos pensamientos reaparezcan el sábado.

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Cuando las estrategias de autocuidado no alcanzan y la ansiedad previa al trabajo se repite semana a semana con intensidad sostenida, el NIMH y el NHS coinciden en la misma recomendación: consultar con un profesional de salud mental. La frecuencia del malestar y su impacto en el funcionamiento cotidiano, y no el momento en que aparece, son los indicadores que definen cuándo el problema supera lo que puede manejarse sin ayuda especializada.