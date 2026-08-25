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3 hábitos de la mañana que pueden ayudar a bajar el colesterol, según expertos

Especialistas y organismos de referencia coinciden en que ciertos ajustes cotidianos pueden favorecer un mejor perfil lipídico y acompañar otras estrategias de cuidado

Ilustración de una persona en pijama sentada en una cama con un libro abierto y una taza humeante junto a una planta sobre una mesa.
La rutina de la mañana influye en el perfil lipídico y ordena decisiones que impactan en la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Para el colesterol alto, la rutina de la mañana puede influir en el perfil lipídico y ayudar a ordenar hábitos que impactan en la salud cardiovascular.

3 costumbres temprano a la mañana figuran entre las medidas que especialistas consultados vinculan con un mejor control del colesterol, en línea con recomendaciones de organismos internacionales.

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Infografía con ilustraciones de personas desayunando, corriendo, meditando, durmiendo y en consulta médica, acompañadas de texto.
Antecedentes familiares y predisposición genética requieren evaluación médica y, en algunos casos, tratamiento específico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Desayuno con fibra para empezar el día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir la ingesta de grasas saturadas y avanzar hacia patrones alimentarios que ayuden a prevenir enfermedades cardiovasculares. Dentro de ese marco, un desayuno con alimentos ricos en fibra soluble aparece como una de las estrategias con más respaldo.

Según explicó Nathaniel E. Lebowitz, médico citado por EatingWell, “empezar el día con fibra soluble, como avena, semillas de chía o frutos rojos, es una de las intervenciones alimentarias más estudiadas para el manejo de los lípidos”. La lógica detrás de esa recomendación coincide con lo que describe la American Heart Association (AHA), que asocia la fibra soluble con una reducción del colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”.

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Bol de avena con chía, rodajas de banano, fresas, cubos de manzana, almendras, nueces, semillas de girasol, miel, canela y una cuchara de madera sobre mesa de madera.
La fibra soluble en el desayuno se asocia con una reducción del colesterol LDL en estrategias de alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic también señala que la avena, los porotos, las manzanas, los cítricos y el psyllium pueden contribuir a bajar el LDL. El medio citado detalló que sumar 5 gr de fibra soluble al día puede reducir el LDL en más de 5 mg/dL, de acuerdo con la investigación citada en el artículo original.

El médico Kevin Kheder, también consultado por el medio, recomendó reforzar ese desayuno con frutas, frutos secos y semillas. A la vez, sostuvo que agregar una fuente de proteína ayuda a prolongar la saciedad. Ese punto encaja con las pautas de la OMS y de AHA, que aconsejan priorizar alimentos de alta calidad nutricional y reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas.

Frasco de vidrio transparente con avena, semillas de chía y frutos rojos, una cuchara de madera con crema de cacahuate y un cuenco con almendras picadas.
La avena, las semillas de chía y los frutos rojos concentran opciones prácticas para sumar fibra al inicio del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Actividad física en las primeras horas

La práctica regular de ejercicio aeróbico forma parte de las recomendaciones centrales de la OMS para adultos y de las guías de AHA para cuidar la salud del corazón. Caminar, andar en bicicleta o nadar son opciones que, según esas instituciones, pueden mejorar distintos marcadores cardiometabólicos sostenidos en el tiempo.

De acuerdo con EatingWell, 20 minutos de actividad moderada por la mañana pueden contribuir a mejorar los niveles de colesterol. Al tiempo favorecen el aumento del HDL y una depuración más eficiente de los triglicéridos. La OMS aconseja acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, una referencia que ubica a una caminata matinal como una parte posible de esa meta.

Lebowitz afirmó que caminar rápido, pedalear o nadar temprano “es excelente para la salud del corazón”. Ayuda a activar el metabolismo y mejora la forma en que el organismo maneja las grasas en sangre durante el día. La AHA sostiene que el ejercicio regular puede elevar el HDL y reducir otros factores de riesgo cardiovascular, sobre todo con cambios en la alimentación.

Pareja de adultos mayores sonrientes caminando por un sendero en un parque arbolado con árboles verdes a ambos lados y luz solar cálida.
Caminar rápido, pedalear o nadar forman parte de las recomendaciones de ejercicio para el cuidado del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Manejo del estrés desde el arranque

El estrés crónico también aparece entre los factores que pueden afectar la salud cardiovascular. La OMS reconoce que la salud mental y el estrés guardan relación con conductas y condiciones que inciden en enfermedades no transmisibles, como las cardíacas.

Según señaló Lebowitz, el manejo del estrés no baja de forma directa el LDL, aunque sí puede favorecer conductas que reducen el riesgo cardiovascular general. El especialista recomendó dedicar entre 5 y 10 minutos a la meditación, la respiración profunda o la atención plena al comienzo del día.

La National Center for Complementary and Integrative Health de los National Institutes of Health (NIH) informa que la meditación y otras prácticas mente-cuerpo pueden colaborar con la respuesta al estrés y con el bienestar general. Se indicó que ese tipo de pausa matinal puede ayudar a regular el sistema nervioso antes de la exposición a las exigencias cotidianas.

Mujer sentada en colchoneta verde, con brazos estirados hacia arriba y ojos cerrados. Un sofá y una ventana iluminada aparecen detrás.
La meditación, la respiración profunda y la atención plena ayudan a regular la respuesta al estrés y el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros hábitos que también cuentan

Además de esas tres medidas, el artículo original sumó otras conductas ligadas al control del colesterol:

  • Dormir entre 7 y 8 horas
  • Limitar azúcares refinados y carbohidratos simples
  • Evitar el sedentarismo
  • Consultar con un médico ante antecedentes familiares forman parte de ese conjunto de recomendaciones

La OMS incluye el descanso adecuado, la actividad física y la alimentación saludable dentro de un enfoque integral de prevención. La AHA agrega que el colesterol alto puede tener un componente hereditario y que, en algunos casos, los cambios de estilo de vida no alcanzan por sí solos.

Una mujer en la cama se estira con los brazos levantados. Luz natural entra por una ventana en el costado izquierdo e ilumina la habitación.
Dormir entre 7 y 8 horas se integra a un enfoque global que acompaña la prevención cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, Lebowitz advirtió en EatingWell que quienes tienen predisposición genética, como ocurre con la hipercolesterolemia familiar, pueden necesitar evaluación médica y tratamiento específico.

La rutina matinal no reemplaza el seguimiento clínico ni la medicación cuando está indicada. Sí puede convertirse en un punto de apoyo para ordenar decisiones cotidianas con efecto acumulativo sobre el colesterol alto y la salud cardiovascular.

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