Juego tiene un papel importante en el aprendizaje en preescolar -- pero algunos padres no están de acuerdo, según un estudio

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LUNES, 24 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- El juego se considera una de las formas más poderosas en que los niños pequeños pueden aprender y crecer, pero algunos colegios infantiles se enfrentan a la oposición familiar a las actividades divagantes, según un nuevo estudio.

Casi todos los profesores (97%) coinciden firmemente en que el juego apoya el aprendizaje académico en entornos preescolares, según informan los investigadores en el Early Childhood Education Journal.

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Pero las familias urbanas tienen menos probabilidades de apoyar el aprendizaje basado en el juego en preescolar que las familias de zonas suburbanas o rurales, encontraron los investigadores.

"Uno de los mayores conceptos erróneos es que el juego no apoya el aprendizaje", dijo la investigadora principal Erin Fox, que realizó el estudio durante sus estudios doctorales en desarrollo humano y ciencias familiares en la Universidad Estatal de Ohio.

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"En general, creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el juego favorece el desarrollo socioemocional, pero (ellos) pueden ser menos propensos a entender cómo el juego también puede favorecer la alfabetización temprana o las habilidades matemáticas", dijo Fox en un comunicado de prensa.

Las pruebas han demostrado que el aprendizaje lúdico es más que un simple descanso de clase o una forma para que los niños gasten energía, según los investigadores en notas de fondo. En cambio, es un enfoque de aprendizaje activo que combina el juego dirigido por los niños con una guía adulta intencionada.

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"Desde fuera, puede parecer que solo están jugando los niños, pero cuando realmente hablas con los profesores, es muy intencionado y hay objetivos claros de aprendizaje detrás", dijo la investigadora Kelly Purtell, profesora asociada de ciencias humanas en Ohio State, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores encuestaron a 110 profesores de preescolar en dos estados del Medio Oeste para examinar cómo se apoya el juego en el aula en entornos urbanos, suburbanos y rurales.

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La encuesta reveló que, especialmente en las zonas urbanas, las familias han empezado a ver la educación infantil como un medio para preparar a sus hijos para el éxito en la escuela primaria.

"Al hablar con los profesores, tanto formal como informalmente, han expresado que cuando algunas familias envían a sus hijos a la guardería, realmente esperan que estén allí para aprender y estar preparados para el jardín de infancia", dijo Purtell.

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Estas familias tienden a ver el aprendizaje basado en el juego como una simple broma en lugar de un medio para crear los cimientos para el éxito futuro de los niños, según los investigadores.

Existe una necesidad creciente de educar mejor a padres y familias sobre el importante papel del aprendizaje basado en el juego para garantizar la preparación escolar, dijo Purtell.

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"El aprendizaje basado en el juego es una estrategia de aprendizaje adecuada para el desarrollo", dijo, "Y es algo sobre lo que los padres deberían sentirse cómodos hablando con los profesores de sus hijos -- para entender mejor cómo y por qué los profesores usan el juego en el aula -- y cómo eso ayuda a los niños a desarrollarse y prepararse para la transición al colegio."

Más información

La Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños habla más sobre el poder del aprendizaje lúdico.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Estatal de Ohio, 20 de agosto de 2026