El cribado reduce drásticamente el riesgo de muerte por cáncer de colon

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LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Obtener las recomendaciones de cribado para el cáncer de colon puede reducir el riesgo de morir por esta enfermedad en más de un 40%, según un nuevo estudio.

Las personas que participaron en un programa de cribado de heces para el cáncer de colon tenían un 43% menos de riesgo de morir por ese cáncer, informaron los investigadores el 20 de agosto en JAMA Network Open.

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"Una evaluación previa del programa mostró que quienes recibieron una invitación para el cribado tenían un 14% menos de riesgo de morir a causa de la enfermedad", dijo el investigador principal , el Dr. Johannes Blom, consultor senior y profesor asociado de ciencia clínica y educación en el Instituto Karolinska en Suecia.

"Ahora hemos podido demostrar que la mortalidad es significativamente menor que la de quienes realmente participan en el cribado", dijo Blom en un comunicado de prensa.

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Para el nuevo estudio, los investigadores registraron los resultados de un programa universal de cribado implementado en Suecia. Cada dos años, a las personas de entre 60 y 74 años se les envía por correo un kit de cribado y se les pide que proporcionen una muestra de heces.

Los técnicos de laboratorio revisan la muestra enviada para detectar la presencia de sangre, lo que puede ser una señal de advertencia de cáncer de colon. Si se encuentra sangre, se pide a las personas que acudan a una colonoscopia de seguimiento.

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El nuevo estudio siguió a más de 376.000 personas, de las cuales más de 203.000 habían recibido kits de prueba y fueron invitadas a participar entre 2008 y 2012. El resto o bien no habían sido invitados a proyecciones o recibieron un kit entre 2013 y 2015.

Durante el seguimiento, se registraron 856 muertes por cáncer de colon en el primer grupo y 812 en el segundo.

Los resultados mostraron que la participación activa en el cribado redujo el riesgo de muerte por cáncer de colon en un 43% entre los dos grupos.

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"Aunque el cribado es gratuito y la prueba es sencilla de realizar, alrededor de un tercio de las personas no envía una muestra", dijo Blom. "Nuestro estudio destaca la importancia de participar en el cribado del cáncer colorrectal y demuestra que realmente puede salvar vidas."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el cribado del cáncer de colon.

FUENTES: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 20 de agosto de 2026; Apertura de la Red JAMA, 20 de agosto de 2026