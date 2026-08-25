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Tiempo en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias y qué pasará con la tormenta de Santa Rosa este año

El pronóstico indica una máxima de 14 °C para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y valores superiores en la mayor parte del país. Hay advertencias por nevadas, lluvias y vientos en las provincias cercanas a la Cordillera. Las lluvias llegarán el jueves

Vista aérea de la ciudad de Buenos Aires con edificios, avenidas, el Obelisco y el río bajo nubes grises.
El cielo estará parcialente nublado durante la mañana y mejorará en el transcurso de la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las bajas temperaturas del lunes comienzan a disiparse con el correr de la semana, y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una máxima de 14 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque una mañana fría con 8 °C de mínima.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto y se irá despejando hacia el mediodía para dar paso a una tarde parcialmente nublada. Los vientos soplarán del sector sur y suroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h a lo largo de toda la jornada, sin ráfagas previstas.

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Para la noche, el cielo volverá a nublarse levemente y el termómetro descenderá hasta los 12 °C. El organismo del clima descartó las probabilidades de lluvia para hoy y para la jornada diurna del miércoles, donde las condiciones meteorológicas se mantiendran similares con una máxima que alcanzará los 19 °C. Solo a la noche hay un 10% de probabilidades de precipitaciones.

La lluvia vuelve con fuerza el jueves. Hay advertencia por tormentas y se esperan precipitaciones durante todo el día, con temperaturas que subirán hasta los 18 °C como máxima y una mínima de 14 °C.

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Tabla con el pronóstico meteorológico de siete días para Buenos Aires, con íconos del clima, datos de temperatura, precipitaciones y viento
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó buenas condiciones climáticas hasta el miércoles (Foto: SMN)

En el interior de la provincia de Buenos Aires, este martes también transcurrirá con cielo parcial y mayormentev nublado a lo largo de todo el día. La zona costera registrará condiciones algo más frías, con mínimas de 8 °C y máximas que no superarán los 12 °C. En cambio, el centro, norte y sur del territorio bonaerense gozarán de temperaturas más benignas, con máximas que pueden trepar hasta los 17 °C. No se esperan lluvias en ninguna de estas zonas para la jornada de hoy.

Advertencias para el interior

El escenario más activo del día se concentra en el oeste y sur del país, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas por fenómenos severos. En la Cordillera de Malargüe y la Cordillera de San Rafael, en Mendoza, rige una alerta naranja por nevadas, el nivel más grave de los activados para esta jornada. En esas zonas se prevé una acumulación de nieve de entre 60 y 150 cm durante todo el período de la alerta, acompañada de vientos intensos que podrían reducir la visibilidad de forma severa por la nieve en suspensión. Por este motivo, el paso fronterizo Cristo Redentor volvió a cerrarse.

Hay alerta amarilla y naranja para siete provincias (Foto: SMN)
Hay alerta amarilla y naranja para siete provincias (Foto: SMN)

“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor, que de acuerdo a reunión sostenida por el comité de Coordinación Chilena y Argentina, realizada el día domingo 23 de agosto, y en virtud de los reportes técnicos entregados por ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera (…) se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos para este lunes 24 de agosto”, informaron las autoridades chilenas, debido a las inclemencias climáticas.

En la provincia de San Juan, puntualmente en la Cordillera de Calingasta, el SMN activó una alerta amarilla por nevadas: la acumulación esperada oscila entre 30 y 60 cm, también con vientos fuertes. Para esa misma zona cordillerana y para áreas de La Rioja y San Luis, se anticiparon vientos sobre rachas del sector oeste de entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían superar los 110 km/h. Las provincias de San Luis y La Rioja sumarán además vientos del norte de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas por encima de los 70 km/h.

Cierre preventivo del Paso Cristo Redentor de Mendoza
En Mendoza hay alerta por nevada y volvieron a cerrar el paso Cristo Redentor (X: @PasoCRMza)

En la Patagonia, Neuquén concentra las alertas más diversas del día. Localidades como el Este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el Oeste de Añelo y Pehuenches, y el Sur de Chos Malal y Minas están bajo alerta naranja por lluvias fuertes y persistentes, con acumulados proyectados de entre 40 y 70 mm.

En las zonas de mayor altura no se descarta que la precipitación caiga en forma de nieve. Esas mismas áreas —junto con sectores de Río Negro y Chubut— también quedan bajo alerta amarilla por lluvia, con acumulados de entre 30 y 50 mm. En Mendoza, por su parte, las advertencias son por vientos del oeste de entre 40 y 60 km/h, con picos que podrían superar los 90 km/h en los sectores más expuestos.

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