Detuvieron a tres hombres que usaban a una menor para vender drogas en Jujuy

La calle Luis Burela, en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy, fue el escenario de un operativo antidrogas que dejó varias personas detenidas y una menor de edad involucrada (Google Maps)

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La Policía de Jujuy detuvo a tres adultos que utilizaban a una adolescente de 15 años para vender drogas en el barrio San Pedrito, en la zona sur de San Salvador de Jujuy.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un vehículo sospechoso, lo que desencadenó una intervención que permitió desarticular una presunta red de venta de estupefacientes en la vía pública. La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, expone la preocupación creciente por el uso de menores en actividades ilícitas y la expansión del microtráfico en sectores vulnerables.

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En respuesta a la denuncia, personal policial inició recorridos en el área y localizó un Renault Kangoo en la calle Burela, entre Vespucio y Pasaje 26. Al interceptar el vehículo, los efectivos hallaron a dos adultos y a una adolescente de 15 años en su interior. El registro reveló elementos que, según la fiscalía, evidencian una actividad organizada: una mochila con trece envoltorios de pasta base (12 gramos), una balanza de precisión y aproximadamente $405.180 en efectivo, además del propio vehículo utilitario.

La presencia de una menor en el operativo sumó gravedad al caso, ya que la ley considera especialmente agravante el uso de menores en delitos vinculados al tráfico de drogas. El hallazgo inicial impulsó a la Fiscalía a cargo de la Dra. Angélica Solís a solicitar órdenes de allanamiento para domicilios relacionados con los investigados en el barrio San Pedrito y en el asentamiento 4 de Agosto, en barrio Malvinas, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Jujuy.

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Durante los allanamientos dispuestos, se incautó un envoltorio con 49 gramos de sustancia compactada blanco-amarillenta, cuyo narcotest confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína y/o pasta base. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, cuatro recortes de polietileno y dinero en efectivo. El material incautado refuerza la hipótesis de una cadena de comercialización, con logística y elementos típicos del fraccionamiento y venta al menudeo.

El operativo permitió identificar a tres personas mayores de edad como presuntos responsables de la actividad ilícita. Los indicios reunidos hasta el momento sugieren una organización que utilizaba vehículos y domicilios como puntos de almacenamiento y distribución, sirviéndose de la participación de una menor para sus fines delictivos.

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La Fiscalía Especializada en Narcomenudeo imputó a los tres adultos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravada: por el número de participantes y por involucrar a una persona menor de 18 años (Prensa de Jujuy)

La Fiscalía Especializada en Narcomenudeo imputó a los tres adultos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravada: por el número de participantes y por involucrar a una persona menor de 18 años, según lo establece el artículo 5, inciso “c”, de la Ley Nacional N° 23.737. Tras las audiencias imputativas, el juzgado de turno dictó prisión preventiva para los involucrados, que permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

En el marco de la causa, la fiscal Angélica Solís ordenó el análisis de los elementos secuestrados y la evaluación de los vínculos entre los imputados y los puntos de venta en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es determinar el alcance real de la presunta red de comercialización, así como identificar posibles ramificaciones o conexiones con otras estructuras dedicadas al narcomenudeo.

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Entre las pruebas a incorporar se encuentran los registros de comunicación de los teléfonos secuestrados y el seguimiento de movimientos financieros que permitan identificar el destino y origen de los fondos hallados.