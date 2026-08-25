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Perder a un progenitor duplica las tasas de problemas de salud mental entre los niños

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LUNES, 21 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Los niños que pierden a un progenitor desarrollan problemas de salud mental al doble de ritmo que los niños con una familia integra, según informa un nuevo estudio.

Perder a un progenitor por muerte, encarcelamiento o separación aumenta drásticamente el riesgo de problemas de salud mental entre niños y adolescentes, según informaron recientemente investigadores en el Australian Journal of Psychology.

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En general, alrededor del 22% de los niños que pierden a un progenitor por cualquier motivo desarrollan un trastorno diagnosticable, en comparación con el 11% de los niños con ambos progenitores, según el estudio.

Los trastornos mentales fueron más altos entre los niños cuyos progenitores biológicos fallecieron. Más de 1 de cada 4 sufría depresión, ansiedad, TDAH u otros problemas.

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Del mismo modo, 1 de cada 5 niños que perdió a un progenitor por separación o divorcio tenía un trastorno mental, según los investigadores.

"La pérdida de padres es más común de lo que mucha gente imagina y tiene un impacto claro y medible en la salud mental de los niños", dijo la investigadora principal Lauren Breen en un comunicado de prensa. Es profesora de salud poblacional en la Universidad Curtin en Australia,

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de encuestas nacionales de más de 6.300 hogares australianos con niños de 4 a 17 años. De estos niños, casi el 38% no vivían con ambos padres biológicos.

La separación y el divorcio fueron las causas más comunes de pérdida parental, seguidas por la muerte de un progenitor y el hecho de que uno de los padres tuviera la custodia.

Alrededor del 29% de los niños que perdieron a un progenitor por muerte desarrollaron un problema de salud mental, seguidos por el 22% de los que tenían un progenitor bajo custodia y el 20% de aquellos cuyos padres se separaron.

La tasa de trastornos de salud mental fue aún mayor en niños de 4 a 11 años que perdieron a un progenitor por muerte, superando el 38%.

"Especialmente en los niños pequeños, los efectos pueden ser especialmente graves", dijo Breen. "Este estudio refuerza la evidencia de larga data de que el duelo parental es una de las experiencias más angustiantes en la infancia y está vinculado a un mayor riesgo de problemas de salud mental."

Perder a un progenitor amplifica los dolores y problemas que ya enfrentan los niños en crecimiento, dijo la investigadora Shelly Skinner, fundadora y directora ejecutiva de Lionheart Camp for Kids en Australia Occidental, que apoya a niños y familias en duelo.

"Nunca antes había sido tan complejo navegar por el mundo exterior siendo niño o adolescente; Cuando las complejidades y tragedias del mundo exterior chocan con tu mundo interior, los niños son vulnerables a sentimientos de ansiedad, conductas de riesgo y enfermedades mentales y físicas", afirmó en un comunicado de prensa.

"Muchos niños que experimentan la muerte de un familiar crecerán felices y sanos, y tendrán vidas normales y productivas", dijo Skinner. "Al mismo tiempo, cada miembro de la familia necesita ayuda personalizada mientras apoyan a un niño en su duelo."

Lo que es peor, muchas familias tienen dificultades para conseguir la ayuda que necesitan a los niños en duelo, según los investigadores.

"Los niños en duelo y sus familias a menudo se enfrentan a barreras como largas listas de espera, altos costes y no saber a dónde acudir para pedir ayuda", dijo Breen. "Nuestros hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de una mejor identificación y apoyo a los niños que sufren pérdida parental, incluyendo la garantía de servicios de salud mental accesibles y fundamentados en la evidencia, y la mejora de la respuesta de los sistemas al duelo.

"Entender lo común que es la pérdida parental es el primer paso; Ahora debemos asegurarnos de que los niños que están pasando por estas experiencias sean reconocidos temprano y estén conectados al apoyo que necesitan, como terapias psicológicas, programas de apoyo familiar y mejores vías de derivación", concluyó Breen.

Más información

La Academia Americana de Pediatría tiene más información sobre el duelo y la pérdida en la infancia.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Curtin, 19 de agosto de 2026

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