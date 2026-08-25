La forma en que usas la marihuana podría ser una señal de alerta para la adicción, según un estudio

Guardar

LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- La forma en que consumes la marihuana podría ser una señal de alerta para un consumo excesivo o adicción, según un nuevo estudio.

Las personas que consumen marihuana en casi todas las formas -- fumar, vapear, comer y usar dab -- tienen casi tres veces más probabilidades de colocarse cada día o de padecer trastorno por consumo de cannabis, según informaron investigadores en la revista Addictive Behaviors.

PUBLICIDAD

"Nuestros hallazgos sugieren que el uso de cannabis en múltiples formas puede ser una señal de alerta para un uso más intenso y síntomas de adicción", dijo el investigador principal, el Dr. Omar El-Shahawy, profesor adjunto de salud poblacional en la NYU Grossman School of Medicine en Nueva York.

"Preguntar a los pacientes no solo si, sino cómo usan cannabis, podría ayudar a los clínicos a identificar cuándo podría ser necesaria una evaluación más completa", dijo El-Shahawy en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de más de 17.700 adultos estadounidenses que participaron en una encuesta federal sobre consumo de drogas y salud en 2022-2023.

Los resultados mostraron que aproximadamente 1 de cada 7 (14%) consumía cannabis en casi todas las formas, en comparación con el 48% que fumaba mayoritariamente; el 21% que fumaba y vapeaba; y el 17% que principalmente usaba comestibles.

PUBLICIDAD

Análisis posteriores revelaron que quienes consumían marihuana en muchas formas diferentes tenían 2,7 veces más probabilidades de usarla a diario y 2,8 veces más probabilidades de haber sido diagnosticados con trastorno por consumo de cannabis, según los investigadores.

Por otro lado, las personas que consumen comestibles de marihuana tenían un 51% menos de riesgo de consumo diario y un 59% menor de adicción.

PUBLICIDAD

El estudio encontró que el doble consumo de tabaco y vapeo también conllevan un mayor riesgo. Los usuarios duales tenían un 32% más de probabilidades de colocarse a diario y un 31% más de probabilidades de padecer trastorno por consumo de cannabis.

Los jóvenes tienen más probabilidades de consumir marihuana de formas que les ponen en riesgo, según los investigadores.

Los jóvenes de dieciocho a 25 años tienen 2,5 veces más probabilidades de ser usuarios duales y casi 3,6 veces más probabilidades de consumir muchos tipos diferentes de marihuana, en comparación con las personas de 50 años o más, según el estudio.

PUBLICIDAD

"Los mensajes de salud pública sobre el cannabis siguen centrándose principalmente en fumar, pero ahora la gente usa la droga de muchas maneras diferentes", dijo El-Shahawy.

"Para los adultos más jóvenes, eso significa hablar de los riesgos de vapear y combinar múltiples formas, mientras que para quienes prefieren los comestibles, el mensaje es 'empieza bajo y ve despacio' porque los efectos tardan en hacer efecto", añadió.

PUBLICIDAD

A continuación, los investigadores planean investigar por qué la gente elige un método de consumo de marihuana en lugar de otro.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el trastorno por consumo de cannabis.

FUENTES: NYU Langone Health, comunicado de prensa, 19 de agosto de 2026; Conductas adictivas, 18 de agosto de 2026