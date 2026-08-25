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Brotes de alfalfa relacionados con casos de E. coli y salmonela

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LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Los brotes de alfalfa vendidos en supermercados han enfermado a 55 personas en 15 estados, según informan las autoridades federales de salud.

Dos de esas personas estaban infectadas tanto con E. coli como con Salmonella, una combinación inusual en un solo brote.

Cuatro personas habían sido hospitalizadas y no se habían notificado muertes hasta el 21 de agosto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

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Los brotes fueron cultivados por Everything Sprouts, LLC, de Minneapolis, y vendidos bajo las marcas Everything Sprouts y Calco, según el CDC.

La empresa ha retirado ciertos lotes porque los brotes pueden estar contaminados con Salmonella o E. coli productora de toxina Shiga, un grupo de bacterias que puede causar enfermedades graves.

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Los brotes retirados se vendieron como:

Todo lo que son de la marca Sprouts o Calco, envases de plástico de 5 onzas, lotes 222, 223, 225, 226 y 230 Mezcla de brotes de proteína crociente de Everything Sprouts, tazas de 5 onzas, lotes 222, 223, 226 y 230 Tazas para mezcla de ajo picante, lotes 222, 223, 225, 226 y 230

Los productos se vendieron a distribuidores mayoristas y supermercados en Minnesota y Wisconsin entre el 27 de mayo y el 21 de agosto, según la empresa.

"Seguimos trabajando estrechamente con las autoridades de salud pública para investigar el origen de este posible problema", afirmó Everything Sprouts en su comunicado.

Cualquiera que tenga los brotes retirados debería tirarlos o devolverlos a la tienda, según indicó el CDC. Las superficies, recipientes y utensilios que los brotes hayan tocado deben lavarse con agua caliente y jabonosa o pasarse por el lavavajillas.

Las tiendas y restaurantes deberían dejar de vender o servir los brotes y desinfectar todo lo que el producto haya tocado.

Los síntomas de la E. coli productora de toxina Shiga suelen aparecer entre tres y cuatro días después de que una persona ingiere la bacteria e incluyen calambres estomacales severos, vómitos y diarrea que a menudo son con sangre, según el CDC. La mayoría de las personas mejoran en cinco a siete días sin tratamiento.

Un pequeño número de personas puede desarrollar síndrome hemolítico urémico, una complicación renal grave que requiere atención hospitalaria. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados son los que enfrentan el mayor riesgo.

Los síntomas de la salmonela suelen comenzar entre seis horas y seis días después de la exposición e incluyen diarrea, fiebre y calambres estomacales, según los CDC. La mayoría de las personas se recuperan en cuatro a siete días.

Los niños menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen más probabilidades de enfermar gravemente y necesitar atención médica.

Cualquier persona que tenga preguntas sobre casos en un estado concreto debería llamar al departamento de salud de ese estado, según indicó el CDC.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para más información sobre esta investigación del brote.

FUENTES: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 21 de agosto de 2026; Anuncio de la empresa de Everything Sprouts, LLC, 22 de agosto de 2026

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