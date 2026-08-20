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Fotos y capturas de pantalla degradan la memoria de las personas, según un estudio

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MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Piénsalo dos veces antes de hacerte ese selfie o guardar esa captura para recordar algo, advierten los investigadores.

Puede ayudarte en el momento, pero podría dañar tu memoria a largo plazo, según un nuevo estudio.

Hacer fotos o capturas de pantalla durante una experiencia se ha relacionado con peores recuerdos de la información o evento específico, según informaron recientemente investigadores en la revista Memory & Cognition.

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"A menos que revises activamente esas imágenes como señales para una recuperación de memoria elaborativa, es poco probable que te beneficie", dijo la investigadora principal Sophia Fabrizio en un comunicado de prensa. Es doctoranda en psicología en la Universidad de Binghamton, en el norte del estado de Nueva York.

Este "efecto de deterioro por la toma de fotos" ocurre cuando un fotógrafo no revisa las fotos que ha tomado, según los investigadores.

Las personas pueden aumentar su retención a largo plazo utilizando fotos para recuperar y revisar recuerdos, según los investigadores.

Sin embargo, la mayoría de la gente hace unas 20 fotos al día. Con unas 2.000 almacenadas en un smartphone promedio, son demasiadas que podrían usarse para mejorar la memoria, según los investigadores.

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Para ver cómo se conectan la toma de fotos y la memoria, los investigadores realizaron siete experimentos.

Algunos participantes capturaron imágenes de obras de arte y luego fueron evaluados en su memoria. Otros resolvieron problemas matemáticos para probar cómo funcionaba su capacidad cerebral junto con imágenes capturadas.

Ninguno de los experimentos mostró beneficios claros en la memoria al tomar capturas de pantalla, concluyeron los investigadores.

"En conjunto, los resultados del estudio actual sugieren que probablemente estamos dañando nuestra memoria para obtener información y experiencias con solo pulsar un botón, y que esta discapacidad podría incluso extenderse más allá de lo que se captura", dijo Fabrizio.

Esta "amnesia digital" podría explicarse por la atención dividida, según los investigadores. El acto de capturar una experiencia quita recursos cerebrales que de otro modo estarían dedicados a almacenarla en la memoria.

Sin embargo, es poco probable que esto explique completamente el fenómeno, ya que las personas muestran un déficit de memoria comparable incluso cuando se dispone de tiempo extra para ver arte antes o después de tomar una fotografía, señalaron los investigadores.

Otra posibilidad es la descarga cognitiva, que es la inclinación automática a asignar menos capacidad cerebral para recordar la información almacenada externamente, como en una foto o captura de pantalla, según los investigadores.

Una tercera hipótesis es el desinterés atencional, en la que el acto de tomar una foto o captura de pantalla hace que las personas se distancien inconscientemente de la experiencia, según los investigadores.

"Esto va más allá de la información capturada y se extiende al contexto más amplio de un evento", explicó Fabrizio.

"La menor 'fuente' memoria sobre si las obras fueron capturadas o vistas --y en el estudio original del museo sobre este efecto, peor memoria para la ubicación de las piezas fotografiadas en la exposición-- proporciona cierto apoyo preliminar para este relato", dijo.

Las personas que quieran mantener la memoria aguda deberían sacar bolígrafo y papel, sugirieron los investigadores.

Tomar notas obliga a las personas a procesar y organizar la información en puntos manejables y establecer conexiones, en un proceso denominado "dificultad deseable", según los investigadores.

Sin embargo, escribir algo también puede contribuir al mismo tipo de descarga cognitiva que ocurre con imágenes, señalaron los investigadores. Por eso una persona olvida el cumpleaños de un amigo después de añadirlo a su calendario o un número de teléfono una vez que está guardado en una lista de contactos.

Revisar regularmente capturas de pantalla y fotos que hayas tomado también puede ayudar a retener la memoria, según los investigadores.

Más información

La Clínica Mayo ofrece consejos para mejorar la memoria.

FUENTE: Binghamton University, comunicado de prensa, 17 de agosto de 2026

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