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Parche en punta de dedos rastrea niveles de medicación en pacientes con Parkinson

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MIÉRCOLES, 19 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Es difícil localizar la dosis adecuada de medicamentos para los pacientes con enfermedad de Parkinson.

Una cantidad excesiva de levodopa --el medicamento de referencia para la enfermedad-- dejará a los pacientes incapaces de moverse, mientras que demasiada puede provocar movimientos bruscos severos e incontrolables, según los investigadores.

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Pero podría llegar ayuda, en forma de un parche en la punta del dedo que utiliza el sudor del paciente para controlar sus niveles de medicación.

El parche suave en la punta del dedo no requiere baterías para controlar los niveles químicos en el sudor, y sus mediciones en las primeras pruebas fueron comparables a las obtenidas en análisis de sangre estándar de laboratorio, según los investigadores.

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"En general, nuestro dispositivo portátil fácil de usar y eficiente energéticamente permite una monitorización en tiempo real y sin estimulación, lo que potencialmente permite ajustes de dosis en casa", escribió el equipo de investigación liderado por Tamoghna Saha, investigadora postdoctoral en la Universidad de California, San Diego.

Actualmente, los médicos deben basarse en los diarios de los pacientes para ajustar las dosis de levodopa, según los investigadores. El problema es que, a medida que avanza la enfermedad, la ventana de eficacia del fármaco se estrecha cada vez más, manteniendo a los médicos en desventaja mientras intentan aplicar las dosis correctas en el momento adecuado.

La punta del dedo de una persona está llena de una alta densidad de glándulas sudoríparas, según los investigadores en notas de fondo.

El parche experimental está equipado con un gel absorbente especialmente diseñado que actúa como esponja sudorosa, según los investigadores. El gel contiene una alta concentración de sales y extrae el sudor de los poros, ya que el agua fluye naturalmente hacia las zonas con mayor contenido de sal.

La levodopa en el sudor del paciente desencadena una reacción química cuando entra en contacto con enzimas incrustadas en el parche, según los investigadores. Esa reacción genera un pequeño voltaje medible que alimenta el parche y también sirve como indicador de los niveles de levodopa de la persona.

En pruebas clínicas, el parche rastreó los niveles de levodopa con la misma precisión que los análisis de sangre estándar tanto en voluntarios sanos como en personas con enfermedad de Parkinson, según el estudio.

Los resultados también mostraron que las personas con Parkinson eliminan la levodopa significativamente más rápido que las sanas, lo que explica por qué sus síntomas pueden empeorar tan repentinamente cuando no se administra la dosis.

Con el tiempo, el parche podría combinarse con una bomba que administraría dosis precisas de levodopa justo cuando la persona la necesitara, según los investigadores.

El nuevo estudio apareció recientemente en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

Más información

La Fundación Parkinson tiene más información sobre la levodopa.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de California, San Diego, 27 de julio de 2026

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