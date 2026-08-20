La participación social puede sostener la función de la salud cerebral

Guardar

MARTES, 18 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Una mayor participación en actividades sociales al inicio se asocia con una mayor preservación de la función cerebral a lo largo del tiempo en adultos mayores, según un estudio publicado en línea el 12 de agosto en Alzheimer's & Dementia.

Cynthia Felix, M.D., M.P.H., de la Universidad de Pittsburgh, y sus colegas utilizaron datos de 6.084 beneficiarios de Medicare que viven en la comunidad y participaron en el Estudio Nacional de Tendencias en Salud y Envejecimiento (2011 a 2019) para examinar los beneficios cognitivos específicos de la participación social en cada dominio. El índice de compromiso social de Felix se utilizó para capturar el compromiso social informado por la estructura cerebral en nueve tipos de actividades sociales, incluyendo: si los participantes estaban casados, vivían con otros, conducían a lugares diferentes, salían para entretenerse, participaban en clubes o clases, asistían a servicios religiosos, visitaban a familiares y amigos, trabajaban remunerados o realizaban trabajo voluntario.

PUBLICIDAD

Los investigadores encontraron que un mayor compromiso social basal se asociaba con la atenuación de los efectos del envejecimiento durante ocho años para la memoria (β = 0,14), la orientación (β = 0,14) y la función ejecutiva (β = 0,05). Se observaron beneficios cognitivos incrementales en todos los ámbitos para cuarteles más altos de compromiso social, lo que indica un respaldo más amplio a múltiples actividades.

"Al vincular conductas sociales medibles con sistemas cerebrales específicos y la salud cognitiva a largo plazo, este trabajo proporciona una base biológica para la prescripción social", dijo Felix en un comunicado. "Ayuda a los clínicos y comunidades a recomendar actividades sociales específicas como parte del envejecimiento saludable y la prevención de la demencia."

PUBLICIDAD

Resumen/Texto completo