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¿Ayudan los perros a los adolescentes a sobrellevar el estrés social? Depende, dicen los investigadores

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MIÉRCOLES, 19 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Dicen que un perro es el mejor amigo de un niño o de una niña, pero esa relación no siempre es sana para un adolescente que lucha contra la ansiedad social, según un nuevo estudio.

Los adolescentes gestionan su estrés de forma más saludable si ven a un perro como un compañero querido, informaron los investigadores el 17 de agosto en el Journal of Adolescence.

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Pero ver a un perro como sustituto de las personas está relacionado con estrategias de afrontamiento poco saludables como la evitación, la rumiación y el entumecemento emocional, según los investigadores.

"Los perros, en muchos sentidos, sirven de puente entre la familia y los compañeros", dijo la investigadora senior Megan Mueller, directora del Laboratorio de Mascotas y Bienestar de la Universidad Tufts en Medford, Massachusetts.

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"Obviamente no son tus padres, pero forman parte de la unidad familiar y pueden servir como una fuente familiar de consuelo", dijo Mueller en un comunicado de prensa. "Teníamos curiosidad por saber si las relaciones con animales de compañía, y especialmente con los perros, podrían ser una forma de apoyar un afrontamiento efectivo mediante el apoyo social y la regulación emocional."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron las respuestas de más de 500 adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años y sus padres. Todos los adolescentes tenían altos niveles de ansiedad social y les preguntaron sobre su relación con su perro y cómo afrontan el estrés de sus compañeros.

"Queríamos ver si ciertas cualidades de relación canina estaban asociadas con estrategias de afrontamiento productivas o menos efectivas", dijo la investigadora principal Nicole Mason, doctoranda en Tufts, en un comunicado de prensa.

Aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes experimenta ansiedad social, que es una preocupación persistente por ser juzgado por sus compañeros y otros compañeros, según los investigadores.

"Durante la adolescencia, los adolescentes desarrollan su sentido del yo", dijo Mueller. "Los adolescentes experimentan un cambio natural, con compañeros sustituyendo a los padres como sus relaciones principales. Naturalmente hay cierto revuelo emocional durante esta transición, lo que puede causar mucha ansiedad a algunos niños."

Los resultados mostraron que los adolescentes que cuidaban de su perro y disfrutaban de su compañía tenían más probabilidades de gestionar el estrés de forma saludable, mediante la resolución de problemas, el pensamiento positivo y la regulación o expresión de sus emociones.

Pero informar de que su perro es un amigo más importante que cualquier igual --esencialmente un sustituto de otras personas-- estaba ligado a estrategias de afrontamiento menos saludables, según descubrieron los investigadores.

"Una posible explicación es que el hecho de que un perro se convierta en la principal fuente de apoyo social de un adolescente pueda reflejar la falta de otras conexiones sociales", dijo Mueller.

Los adolescentes también tenían más probabilidades de desarrollar habilidades de afrontamiento poco saludables si el perro resultaba ser fuente de fricción o conflicto debido a malos hábitos como morder los zapatos o aliviarse en interiores, según los investigadores.

"Los estudios futuros nos ayudarán a entender esa relación y otras dinámicas potenciales en juego con mayor claridad", dijo Mueller. "Ahora seguimos a adolescentes y a sus perros a lo largo del tiempo para entender mejor cómo se desarrollan estas relaciones y si factores como la personalidad, el comportamiento y la compatibilidad del perro con un adolescente influyen en su afrontamiento y bienestar."

Más información

El Proyecto BOLO tiene más información sobre cómo los perros ayudan a los adolescentes.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 17 de agosto de 2026

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