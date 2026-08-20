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Un estudio plantea nuevas preguntas sobre la exposición al flúor durante el embarazo

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MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud está planteando dudas sobre la exposición al flúor durante el embarazo y el desarrollo cognitivo de los niños.

"Este estudio aborda una laguna importante evaluando el fluoruro prenatal del agua y la cognición infantil en una gran muestra estadounidense", dijo Katrina Simon, autora principal de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

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"Los hallazgos de este trabajo ofrecen pruebas que pueden informar la orientación continua dirigida a apoyar el desarrollo infantil", añadió en un comunicado de prensa.

Los investigadores compararon las puntuaciones de más de 2.500 niños entre 3 y 17 años con la exposición prenatal al flúor estimada a partir de los niveles de agua potable pública donde vivían sus madres.

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Los niveles de flúor cercanos o superiores a 675 microgramos por litro se asociaron con puntuaciones significativamente más bajas en pruebas de cognición fluida, incluyendo resolución de problemas, memoria, atención y adaptación a nueva información.

La relación parecía más fuerte en niños menores de 7 años.

El Servicio de Salud Pública de EE. UU. recomienda no más de 700 microgramos de flúor por litro en el agua potable comunitaria. El límite regulatorio de la EPA es más alto, de 4.000 microgramos por litro.

Este fue un estudio observacional, por lo que no puede demostrar que el flúor causara las diferencias.

Los investigadores solo estimaron la exposición al flúor del agua potable pública, no la exposición total, incluyendo otras fuentes como pasta de dientes, alimentos, suplementos o agua embotellada.

"Este estudio se suma a un amplio cuerpo de trabajo que analiza cómo la exposición temprana a contaminantes ambientales puede estar asociada con el desarrollo de los procesos de pensamiento y aprendizaje que son importantes para los resultados de desarrollo infantil", dijo Amy Margolis, coautora principal, del Centro Médico Wexner y Facultad de Medicina Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

"Continuar estudiando el flúor y otras exposiciones será fundamental para apoyar mejor la salud ambiental y el bienestar de los niños", añadió en un comunicado de prensa.

Los hallazgos se publicaron recientemente en el American Journal of Epidemiology.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el flúor.

FUENTE: HealthDay TV, 19 de agosto de 2026

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