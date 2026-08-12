Cuándo la deshidratación puede volverse un riesgo para el corazón

La deshidratación puede alterar la frecuencia cardíaca, reducir el volumen de sangre y exigir más esfuerzo al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La deshidratación puede alterar la frecuencia cardíaca, reducir el volumen de sangre y obligar al corazón a esforzarse más para sostener la circulación, según explicó Mayo Clinic. Ese sobreesfuerzo puede derivar en palpitaciones, mareos, fatiga, falta de aire y, en los cuadros más severos, en una urgencia médica.

El problema no se limita a la sensación de sed. Cuando desciende la cantidad de líquido en el torrente sanguíneo, también baja el volumen de sangre que regresa al corazón. Frente a ese escenario, el organismo activa mecanismos automáticos para conservar la presión arterial y sostener el flujo hacia los tejidos, como el estrechamiento de los vasos sanguíneos y el aumento del ritmo de los latidos.

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Según Mayo Clinic, ese incremento de la frecuencia cardíaca figura entre las señales más habituales de deshidratación. Si la pérdida de líquidos se profundiza, esos recursos pueden dejar de alcanzar y algunos órganos empiezan a recibir menos sangre de la necesaria. Entre los más afectados en los cuadros severos figuran el cerebro, los riñones, el hígado y el sistema digestivo.

Las palpitaciones, los mareos, la fatiga, la falta de aire y las molestias en el pecho pueden indicar una deshidratación que afecta al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas pueden ir más allá de la sed

Entre los signos que los especialistas recomendaron vigilar aparecen palpitaciones, cansancio, mareos, aturdimiento, cambios en la visión, dificultad para respirar y molestias en el pecho. La presencia de varios de esos síntomas, sobre todo después de una exposición prolongada al calor, puede indicar una deshidratación que el cuerpo ya no logra compensar de forma adecuada.

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La deshidratación grave también puede derivar en golpe de calor o desmayo. Mayo Clinic remarcó que ambos cuadros constituyen emergencias médicas y requieren evaluación profesional inmediata, en especial si se suman debilidad marcada, confusión o sensación de desvanecimiento.

El riesgo de deshidratación aumenta en adultos mayores, niños, atletas, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué personas enfrentan un riesgo mayor

Cualquier persona puede deshidratarse, aunque el riesgo aumenta en adultos mayores, niños, atletas, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades cardíacas. A ese grupo se agregan quienes toman fármacos que alteran el equilibrio de líquidos, como los diuréticos o los agonistas del receptor GLP-1.

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En quienes viven con insuficiencia cardíaca u otras afecciones del corazón, el cuidado debe ser más estricto. Mayo Clinic explicó que estos pacientes pueden tener menos capacidad de respuesta frente al esfuerzo adicional que implica la falta de hidratación.

Muchos, además, reciben tratamientos que eliminan líquidos, reducen la presión arterial o disminuyen la frecuencia cardíaca.

Cómo identificar señales de deshidratación

Mayo Clinic señaló que no existe una única regla sobre cuánta agua necesita cada persona, ya que esa cantidad varía según la edad, la actividad física, la temperatura ambiente y el estado de salud. Para la mayoría de las personas sanas, la sed suele funcionar como una señal útil.

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La boca seca, la piel seca y la orina oscura o espumosa son señales de deshidratación, mientras la orina clara o pálida suele reflejar hidratación adecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese criterio general se suman valores de referencia de las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, que ubican la ingesta total diaria en 2,7 litros para mujeres y 3,7 litros para hombres.

La boca seca, la piel seca, la orina oscura o espumosa y la sensación de ardor al orinar pueden sugerir que el cuerpo necesita más líquidos. Una orina clara o pálida suele reflejar una hidratación adecuada, mientras que el oscurecimiento puede actuar como señal de alerta.

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Agua y electrolitos ayudan a reponer pérdidas

El agua se mantiene como la opción principal para hidratarse. Aun así, la clínica advirtió que, cuando la deshidratación es más marcada, podría no alcanzar por sí sola, porque la sangre también contiene electrolitos como sodio, potasio y magnesio, que se pierden en determinadas circunstancias.

El agua es la opción principal para hidratarse, pero los electrolitos, el alcohol, la cafeína y la exposición al calor también influyen en la reposición o pérdida de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, consumir bebidas con electrolitos o agua junto con alimentos salados puede ayudar a reponer líquidos y minerales, sobre todo después de ejercicio prolongado o actividades de resistencia.

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Alcohol y cafeína pueden empeorar el cuadro

El informe advirtió que el alcohol favorece la deshidratación porque altera la regulación de líquidos entre el cerebro y los riñones y puede aumentar la pérdida de agua. También indicó que las bebidas con alto contenido de cafeína pueden contribuir al problema.

La recomendación de Mayo Clinic apunta a incorporar líquidos a lo largo de todo el día, en lugar de beber grandes cantidades de una sola vez. Para quienes planean hacer jardinería, ejercicio o trabajo en ambientes calurosos y húmedos, la sugerencia pasa por organizar la hidratación con anticipación y modificar el ritmo de actividad si aparecen molestias.

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