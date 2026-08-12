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Dormir bien o hacer ejercicio: el dilema clave para el bienestar emocional después de los 40

Una investigación en Finlandia analizó cómo dos hábitos influyen en la salud mental de la mediana edad y advirtió bajo qué circunstancias uno puede dejar de ser beneficioso

Una mujer en la cama se estira con los brazos levantados. Luz natural entra por una ventana en el costado izquierdo e ilumina la habitación.
Un estudio seguido durante nueve años encontró que los problemas de sueño en la mediana edad se asociaron con menor bienestar psicológico casi una década después, con un efecto más pronunciado en mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de los 40 años, el bienestar emocional empieza a depender más de ciertos hábitos que de otros. La evidencia apunta cada vez con más fuerza a dos en particular: dormir bien y moverse con intensidad. Pero la pregunta que muy pocos se hacen es cuál de los dos pesa más; y qué pasa cuando el tiempo no alcanza para los dos. La ciencia tiene una respuesta, y no es la que la mayoría espera.

Un grupo de adultos de mediana edad en Finlandia usó monitores de actividad durante dos semanas para registrar sus rutinas diarias. Los resultados, publicados en la revista Depression and Anxiety, mostraron que reemplazar 30 minutos diarios de sedentarismo por actividad física moderada a vigorosa redujo un 9% los síntomas depresivos y un 5% los de ansiedad. La advertencia que acompaña ese hallazgo es tan relevante como el dato: el beneficio se diluye si ese ejercicio recorta las horas de sueño.

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La investigación, impulsada por la Universidad de Oulu y el ODL Department of Sports and Exercise Medicine, analizó a casi 4.500 adultos pertenecientes a la Northern Finland Birth Cohort 1966, un seguimiento poblacional de largo plazo. Los participantes tenían 46 años cuando se recolectaron los datos sobre actividad física: durante dos semanas, dispositivos de rastreo registraron la intensidad y la frecuencia de cada movimiento. Tres cuestionarios validados internacionalmente midieron los síntomas de depresión y ansiedad de forma simultánea.

La intensidad del ejercicio es lo que marca la diferencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Reemplazar 30 minutos de sedentarismo por ejercicio moderado a vigoroso redujo un 9% los síntomas depresivos en adultos de mediana edad, según un estudio de la Universidad de Oulu publicado en Depression and Anxiety. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No alcanza con moverse. El estudio encontró que la actividad física moderada a vigorosa —aquella que genera esfuerzo real, como andar en bicicleta rápido, nadar o trotar— produce beneficios muy superiores a los de la actividad leve. Caminar despacio ayudó, pero con efectos más limitados.

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“Desde la perspectiva de la salud mental, la intensidad de la actividad física es clave, no solo el hecho de moverse más”, dijo Maisa Niemelä, profesora adjunta de la Universidad de Oulu y una de las autoras del estudio. El ejercicio, según explicó, debe ser suficientemente exigente para dejar al menos levemente sin aliento.

Ese resultado va en la misma dirección que una revisión publicada este año en el British Journal of Sports Medicine que analizó 81 meta-análisis con casi 80.000 participantes de entre 10 y 90 años y concluyó que el ejercicio aeróbico redujo los síntomas de depresión y ansiedad con resultados comparables, y en algunos casos superiores, a los de la medicación y la terapia psicológica.

El sueño, el factor que no puede sacrificarse

Ilustración de una mujer durmiendo de lado en una cama con sábanas blancas y almohada. La luz del sol entra por una ventana con cortinas.
Por primera vez, el estudio analizó el día completo como una unidad donde sueño, actividad física y sedentarismo interactúan, en lugar de estudiar cada hábito por separado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso nocturno surgió como el otro eje del bienestar emocional en la mediana edad. Los participantes del estudio finlandés dormían en promedio siete horas y media por noche. Quienes recortaron ese tiempo entre 5 y 30 minutos registraron un aumento leve pero medible en los síntomas de ansiedad y depresión.

El beneficio del ejercicio se diluye si recortas las horas de sueño. Sumar actividad física no compensa dormir menos. “Dormir lo suficiente y aumentar la actividad física moderada o vigorosa es el cambio de estilo de vida ideal para apoyar la salud mental en la mediana edad”, señaló Clarence Tan, investigador doctoral de la Universidad de Oulu.

La incidencia del sueño en el largo plazo también empieza a documentarse. Un estudio presentado en junio en el congreso SLEEP 2026, en Baltimore, siguió durante nueve años a adultos de mediana edad con problemas de sueño y encontró que esas dificultades se asociaron con menor bienestar psicológico al cabo de ese período. El efecto fue más pronunciado en mujeres.

Sueño y ejercicio: la combinación que protege

Ilustración de acuarela que muestra a un hombre y una mujer corriendo en un paseo marítimo. Se observa una barrera, el mar y un cielo con nubes.
Una revisión de 81 meta-análisis con casi 80.000 participantes concluyó que el ejercicio aeróbico reduce síntomas de depresión y ansiedad con resultados comparables, y en algunos casos superiores, a los de la medicación y la terapia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio finlandés propone pensar el día como una unidad de 24 horas donde sueño, actividad física y sedentarismo se distribuyen y se afectan mutuamente. Ese abordaje distingue al estudio de la investigación convencional, que suele analizar cada hábito por separado.

Incluso un ajuste diario de solo 30 minutos puede marcar la diferencia”, afirmó Niemelä. El punto de partida es concreto: reemplazar media hora frente al televisor o la computadora por una caminata enérgica, una salida en bicicleta o una rutina de natación. De todas maneras, el equipo de la Universidad de Oulu indicó que el siguiente paso será investigar si estos hallazgos se replican en otros grupos etarios y contextos culturales.

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