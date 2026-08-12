Cuándo la comida deja de ser segura: claves para evitar intoxicaciones en casa

La intoxicación alimentaria puede surgir por alimentos o agua contaminados y por errores de conservación como dejar comida fuera de la heladera o recalentarla mal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La intoxicación alimentaria puede aparecer por alimentos o agua contaminados y también por errores de conservación que parecen menores, como dejar una preparación demasiado tiempo fuera de la heladera, recalentar mal la comida o confiar solo en la fecha impresa del envase. Se trata de un cuadro frecuente que suele causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre o deshidratación.

Aunque muchas personas asocian el problema con un producto en mal estado, la contaminación también puede darse en alimentos que a simple vista parecen normales. De acuerdo con la Mayo Clinic, bacterias, virus y parásitos pueden llegar por mala manipulación, cocción insuficiente, falta de refrigeración o contaminación cruzada. La médica Christine Ragay-Cathers explicó a la clínica que el riesgo también aumenta cuando ciertos microorganismos generan toxinas que después no siempre se eliminan con calor.

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El US Department of Agriculture indicó que la comida sobrante debe refrigerarse dentro de las 2 horas, o dentro de 1 hora si la temperatura ambiente supera los 32℃. Cuando esos tiempos no se respetan, incluso una comida recién hecha puede dejar de ser segura.

Cómo protegerse y qué hacer si hay sospecha de intoxicación

La prevención empieza antes de comer. Según la Mayo Clinic, lavar las manos antes de manipular, enjuagar frutas y verduras, cocinar a temperaturas seguras y mantener limpias las superficies de preparación reduce el riesgo de contaminación. La médica Christine Ragay-Cathers indicó en una entrevista con la clínica que también conviene usar utensilios y tablas distintas para alimentos crudos y cocidos, una medida orientada a evitar la contaminación cruzada.

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La prevención de la intoxicación alimentaria incluye lavar las manos, enjuagar frutas y verduras, cocinar a temperaturas seguras y separar utensilios para alimentos crudos y cocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado de las sobras ocupa un lugar central. El US Department of Agriculture explicó que las bacterias se multiplican con rapidez entre los 4 y 60 grados. Ese rango se conoce como zona de peligro. Por eso, las preparaciones cocidas no deben quedar a temperatura ambiente más de dos horas y, si hace mucho calor, más de una. La entidad recomendó dividir grandes cantidades en recipientes poco profundos para que enfríen más rápido y guardar las sobras tapadas o en envases herméticos.

También conviene mirar con cuidado el estado real del alimento y no solo el calendario. La American Heart Association explicó que la fecha apunta a sabor o calidad y no necesariamente a seguridad. Asimismo, remarcaron que, si un producto desarrolla olor desagradable, sabor extraño o aspecto anormal, no debe consumirse. En la nota de Mayo Clinic, la profesional agregó que, si aparece moho, lo indicado es descartar el alimento completo porque las micotoxinas pueden extenderse más allá de la parte visible.

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Hay casos en los que recalentar no resuelve el problema. La institución sanitaria detalló que en el arroz cocido dejado fuera de refrigeración puede crecer Bacillus cereus, una bacteria capaz de producir toxinas resistentes al calor. Eso implica que freírlo o calentarlo después no siempre lo vuelve seguro. El mismo criterio aplica para masas crudas con harina o huevos sin cocción completa, ensaladas con mayonesa mal conservadas o frutas y verduras retiradas del mercado.

Las bacterias se multiplican entre los 4 y 60 grados, una zona de peligro que obliga a enfriar rápido las preparaciones y guardar las sobras en recipientes herméticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparecen síntomas, el primer paso suele ser la hidratación. La Cleveland Clinic señaló que la mayoría de las personas se recupera en uno o dos días sin tratamiento específico, pero la pérdida de líquidos puede complicar el cuadro. Esta institución advirtió que conviene consultar si hay fiebre persistente de más de 38,9℃, sangre en diarrea o vómitos, confusión, mareos, orina escasa o dificultad para retener líquidos.

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Cuánto tiempo aguanta cada alimento

Según el US Department of Agriculture, la American Heart Association y la Cleveland Clinic, estos son algunos plazos orientativos de conservación cuando el alimento fue manipulado y almacenado de forma correcta:

Sobras

Cocidas en heladera: 3 a 4 días . Si no se van a consumir dentro de ese lapso, conviene congelarlas.

Cocidas en freezer: 3 a 4 meses para mejor calidad, según el USDA , aunque congeladas de forma continua pueden seguir siendo seguras por más tiempo.

Arroz o pasta ya cocidos en heladera: 3 a 4 días.

Carnes, aves y pescados

Pescado fresco en heladera: 1 a 2 días.

Carne picada cruda y aves crudas en heladera: 1 a 2 días.

Pollo o pavo entero crudo en heladera: 1 a 2 días.

Bifes, cortes y asados en heladera: 3 a 5 días.

La fecha del envase no define por sí sola la seguridad de los alimentos y un olor desagradable, un sabor extraño, un aspecto anormal o moho obligan a descartarlos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lácteos

Leche pasteurizada en heladera: 7 a 14 días, de acuerdo con la American Heart Association .

Leche larga vida una vez abierta: 7 a 14 días en heladera.

Huevos y derivados

Crudos con cáscara en heladera: 3 a 5 semanas desde la compra.

Duros en heladera: 1 semana.

Sustitutos líquidos de huevo sin abrir: 10 días.

Sustitutos líquidos de huevo abiertos: 3 días.

Panificados

Pan industrial en mostrador: 2 a 4 días.

Pan de panadería en mostrador: 1 a 3 días.

Pan en freezer: 2 a 3 meses.

Secos y despensa

Arroz o pasta secos en despensa: hasta 1 a 2 años , según datos de la Cleveland Clinic .

Fruta enlatada cerrada en despensa: 12 a 18 meses, según referencias de la Cleveland Clinic.

El US Department of Agriculture añadió que las sobras deben recalentarse hasta alcanzar 74℃ en toda la preparación. Ese control resulta relevante en sopas, guisos, salsas y comidas recalentadas en microondas, donde puede haber zonas frías si el calor no se distribuye de forma pareja.

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