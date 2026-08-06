La mitad de la población mundial podría ser miope en 2050: advierten por el aumento de casos

La falta de exposición a la luz solar impacta en los genes que podrían frenar la miopía, según explicó el oftalmólogo Gerardo Valvecchia

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 52 % de la población mundial será miope en 2050, una cifra que el oftalmólogo Gerardo Valvecchia calificó como una “pandemia real” durante una entrevista en Infobae en Vivo.

El especialista detalló cómo el cambio en los hábitos de vida y la falta de exposición a la luz solar están modificando el destino visual de millones de personas.

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En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Valvecchia subrayó: “Ha cambiado mucho nuestra forma de vida y hace pocos años descubrimos que hay genes que frenarían el avance de la miopía, pero para activarse necesitan de la luz ultravioleta”.

Para el médico, la vida puertas adentro y la utilización de vidrios y anteojos que filtran la radiación UV han alterado radicalmente el desarrollo visual de los niños.

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La pandemia silenciosa de la miopía según la OMS

El uso de anteojos y vidrios con filtro ultravioleta limita el desarrollo natural de la visión en los niños, advirtió Valvecchia en el programa

“Es una verdadera pandemia”, enfatizó el doctor Valvecchia al analizar el pronóstico de la OMS. “Lo que menos tenemos últimamente es contacto con la luz del sol”, explicó, y agregó: “Existe un gen que, para frenar la miopía, necesita de la luz ultravioleta, y hoy los chicos pasan mucho tiempo en interiores”.

El especialista diferenció el impacto de la genética del de las pantallas: “El uso de pantallas influye, pero si a ese uso le agregás actividad deportiva dos veces por semana bajo el sol, es muy difícil que desarrollen grandes miopías”. Citó casos de gemelos: “Uno fue completamente deportista y no hizo miopía; el intelectual desarrolló miopía alta”.

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Definió la miopía como “la condición en la que la persona puede ver bien de cerca y muy mal de lejos”, y aclaró: “Cuando los rayos de luz no enfocan en la retina, aparecen los vicios de refracción: miopía, hipermetropía y astigmatismo”.

Prevención, controles y tratamientos

La Organización Mundial de la Salud proyecta que para 2050 el 52 por ciento de la población mundial será miope, una cifra sin precedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valvecchia destacó la importancia de la detección precoz: “Es casi obligatorio llevar a los chicos al control oftalmológico”, enfatizó. Recordó que en Argentina es ley realizar un fondo de ojos a los recién nacidos: “Han cambiado un montón de cosas. Ahora detectamos muchas enfermedades al nacer”.

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Sobre los tratamientos, remarcó: “Hoy los médicos tenemos herramientas para tratar la miopía: con gotas, con anteojos especiales. Hay recursos que no se conocen en la población general, pero pueden frenar el avance”. Aclaró que la evidencia científica no respalda los ejercicios visuales: “Lo que está probado son las gotas, los anteojos especiales y algunas cirugías. Lo demás, si no hace daño, que la gente los use, pero no está comprobado”.

Frente a la duda sobre el uso de anteojos en niños, fue tajante: “En los chicos es fundamental ver siempre limpio. Otro de los estímulos que hace que la miopía siga creciendo es no ver nítido. Cuando ves borroso, el cerebro le indica al ojo que debe estirarse, y así crece la miopía”.

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En adultos, aclaró: “El ojo va cambiando muchas veces, uses o no uses anteojos todo el día. La presbicia aparece después de los cuarenta, cuando el cristalino pierde flexibilidad”.

Avances quirúrgicos y trabajo solidario internacional

El doctor recomendó realizar el control oftalmológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Valvecchia compartió su experiencia como parte de la Fundación Elena Barraquer: “Es una fundación muy grande que lucha contra la ceguera por cataratas. Hay más de veinte millones de ciegos por cataratas en el mundo y con una cirugía de diez, quince minutos pueden volver a ver”.

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Contó que fue el primer argentino en sumarse a la fundación y que, desde 2017, viajó siete u ocho veces a África, aunque su foco actual está en Latinoamérica: “Damos nuestro pequeño granito de arena para luchar contra la ceguera. En marzo hicimos una campaña en Berazategui, con veinticuatro horas continuas de cirugía”.

Sobre la técnica moderna, aclaró: “La gente la llama láser, pero es ultrasonido. Es la cirugía moderna, en pocos minutos el paciente recupera la visión”.

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La cirugía moderna de cataratas permite devolver la visión en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre la reversibilidad de la ceguera por cataratas, afirmó: “La ceguera por cataratas es siempre reversible. Hay diferentes etapas, pero se puede tratar. Todas las personas después de cierta edad tienen algún cambio en el cristalino”.

En relación a las cirugías refractivas, explicó: “La cirugía de cataratas es una única vez; no vuelve a crecer. Los láseres para miopía duran hasta los cuarenta, cincuenta o sesenta años, y después puede requerirse otro tipo de intervención”.

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Finalmente, celebró la realización del congreso Faco Extrema en Buenos Aires: “Es uno de los congresos más grandes del mundo. El año pasado fuimos más de cinco mil personas y vienen más de dos mil extranjeros. Los laboratorios nos eligen para presentar todas las novedades”.

La entrevista completa al oftalmólogo Gerardo Valvecchia

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