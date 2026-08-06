Alerta sanitaria en Los Ángeles: una visita de 11 horas a Universal Studios Hollywood generó preocupación por una posible exposición de sarampión

Las autoridades sanitarias de Los Ángeles investigan una posible exposición masiva a sarampión después de que una persona infectada pasara cerca de 11 horas en Universal Studios Hollywood, uno de los parques temáticos más visitados del sur de California.
La advertencia alcanza a quienes estuvieron en el lugar el domingo 26 de julio, entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche.
La información fue difundida por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y retomada por el diario Los Angeles Times, que detalló que la persona contagiada permaneció toda la jornada dentro del complejo.
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A partir de esa reconstrucción, las autoridades pidieron a los visitantes de esa fecha que revisen su estado de vacunación y estén atentos a cualquier señal compatible con la enfermedad.
De acuerdo con Los Angeles Times, el período de vigilancia sanitaria se extiende entre siete y 21 días después del contacto con el virus.
En este caso, el último día recomendado para monitorear un posible contagio es el 16 de agosto, una fecha que el condado fijó como referencia para quienes estuvieron en el parque ese domingo.
Qué dijeron las autoridades sanitarias
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles advirtió que el sarampión puede transmitirse con facilidad por vía aérea, incluso cuando la persona infectada ya no se encuentra en el lugar.
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Tal y como explicó el organismo, el virus puede permanecer en el aire o sobre superficies durante varias horas, lo que amplía el riesgo de contagio en espacios con alta circulación de personas.
En declaraciones citadas por Los Angeles Times, el oficial de salud pública del condado, Muntu Davis, afirmó que “con los viajes de verano en marcha, el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas puede aumentar”.
El funcionario también pidió a la población que confirme su inmunidad y reciba la vacuna triple viral en caso de necesitarla, sobre todo antes de viajar o asistir a eventos concurridos.
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Las autoridades recordaron que una persona con sarampión puede contagiar hasta cuatro días antes de la aparición del sarpullido y hasta cuatro días después.
Esa característica complica la detección temprana y obliga a actuar con rapidez ante cualquier sospecha, en especial cuando la exposición ocurre en un sitio con gran afluencia de público como Universal Studios Hollywood.
El mismo reporte del condado señaló que quienes ya tuvieron la enfermedad o completaron el esquema recomendado de vacunación probablemente cuenten con protección.
Aun así, el organismo aclaró que también conviene seguir de cerca cualquier señal compatible con la infección.
Síntomas, grupos de riesgo y recomendaciones
El foco de las autoridades sanitarias estuvo puesto no solo en la posible exposición al sarampión, sino también en la detección temprana de síntomas, los grupos con mayor riesgo de complicaciones y las medidas recomendadas ante un cuadro compatible con la enfermedad.
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Entre los síntomas habituales del sarampión figuran:
- fiebre
- tos
- secreción nasal
- ojos enrojecidos
- sarpullido
Los funcionarios sanitarios advirtieron que los cuadros más graves pueden derivar en:
- neumonía
- inflamación del cerebro
- internación
- muerte
Los Angeles Times indicó que la advertencia fue dirigida en especial a:
- embarazadas
- bebés menores de 12 meses
- personas con el sistema inmune debilitado
- personas que no recibieron inmunización
Para esos grupos, el condado recomendó comunicarse con un profesional de la salud para recibir orientación específica.
Si una persona presenta síntomas, las autoridades pidieron permanecer en casa y evitar la asistencia a la escuela, al trabajo o a reuniones. También remarcaron que no debe concurrir sin aviso a un centro médico.
En cambio, la indicación oficial es llamar antes al prestador de salud, informar la posible exposición al virus y describir el cuadro clínico.
El contexto de California y el avance de los casos
La alerta en Universal Studios Hollywood se conoce en medio de un aumento de casos en California. Los Angeles Times precisó que, hasta julio, los contagios en el estado se habían duplicado en comparación con el año anterior.
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Ese dato refuerza la preocupación de los equipos sanitarios ante enfermedades que habían disminuido de forma marcada por el efecto de la vacunación.
El diario también citó información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que sostuvieron que el 93% de los casos confirmados de sarampión está vinculado a brotes.
A eso se suma el registro de 34 nuevos brotes reportados en lo que va del año, una señal que las autoridades siguen de cerca por su potencial de expansión.
En paralelo, el Departamento de Salud Pública de California informó, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times, que en 2026 se detectaron tres brotes localizados de sarampión dentro del estado.
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Esos focos ya fueron dados por terminados, aunque el nuevo episodio encendió otra vez las alertas en uno de los destinos turísticos más transitados de la región.
La principal herramienta de prevención sigue siendo la vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, y se aplica en dos dosis.
Para las autoridades sanitarias, la verificación del esquema de inmunización aparece como la medida central frente a exposiciones como la registrada en el parque temático.
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