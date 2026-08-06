Alerta sanitaria en Los Ángeles: una visita de 11 horas a Universal Studios Hollywood generó preocupación por una posible exposición de sarampión

El aviso de salud pública alcanzó a quienes estuvieron en el parque temático durante la jornada del 26 de julio (El Mundo en Pareja/Magnific)

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Las autoridades sanitarias de Los Ángeles investigan una posible exposición masiva a sarampión después de que una persona infectada pasara cerca de 11 horas en Universal Studios Hollywood, uno de los parques temáticos más visitados del sur de California.

La advertencia alcanza a quienes estuvieron en el lugar el domingo 26 de julio, entre las 10 de la mañana y las 9 de la noche.

La información fue difundida por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y retomada por el diario Los Angeles Times, que detalló que la persona contagiada permaneció toda la jornada dentro del complejo.

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La enfermedad vuelve a preocupar a las autoridades por su alta capacidad de contagio en espacios cerrados o muy concurridos (Magnific)

A partir de esa reconstrucción, las autoridades pidieron a los visitantes de esa fecha que revisen su estado de vacunación y estén atentos a cualquier señal compatible con la enfermedad.

De acuerdo con Los Angeles Times, el período de vigilancia sanitaria se extiende entre siete y 21 días después del contacto con el virus.

En este caso, el último día recomendado para monitorear un posible contagio es el 16 de agosto, una fecha que el condado fijó como referencia para quienes estuvieron en el parque ese domingo.

El parque quedó bajo seguimiento sanitario tras la presencia de una persona que cursaba la infección (REUTERS/Mario Anzuoni)

Qué dijeron las autoridades sanitarias

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles advirtió que el sarampión puede transmitirse con facilidad por vía aérea, incluso cuando la persona infectada ya no se encuentra en el lugar.

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Tal y como explicó el organismo, el virus puede permanecer en el aire o sobre superficies durante varias horas, lo que amplía el riesgo de contagio en espacios con alta circulación de personas.

En declaraciones citadas por Los Angeles Times, el oficial de salud pública del condado, Muntu Davis, afirmó que “con los viajes de verano en marcha, el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas puede aumentar”.

El funcionario también pidió a la población que confirme su inmunidad y reciba la vacuna triple viral en caso de necesitarla, sobre todo antes de viajar o asistir a eventos concurridos.

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El funcionario del condado pidió verificar la protección contra la enfermedad antes de viajes o eventos con gran afluencia (BlackDoctor)

Las autoridades recordaron que una persona con sarampión puede contagiar hasta cuatro días antes de la aparición del sarpullido y hasta cuatro días después.

Esa característica complica la detección temprana y obliga a actuar con rapidez ante cualquier sospecha, en especial cuando la exposición ocurre en un sitio con gran afluencia de público como Universal Studios Hollywood.

El mismo reporte del condado señaló que quienes ya tuvieron la enfermedad o completaron el esquema recomendado de vacunación probablemente cuenten con protección.

Aun así, el organismo aclaró que también conviene seguir de cerca cualquier señal compatible con la infección.

La inmunización con dos dosis de la triple viral sigue como la principal herramienta para prevenir cuadros graves y cortar la transmisión (REUTERS/Annie Rice/Archivo)

Síntomas, grupos de riesgo y recomendaciones

El foco de las autoridades sanitarias estuvo puesto no solo en la posible exposición al sarampión, sino también en la detección temprana de síntomas, los grupos con mayor riesgo de complicaciones y las medidas recomendadas ante un cuadro compatible con la enfermedad.

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Entre los síntomas habituales del sarampión figuran:

fiebre

tos

secreción nasal

ojos enrojecidos

sarpullido

Los funcionarios sanitarios advirtieron que los cuadros más graves pueden derivar en:

neumonía

inflamación del cerebro

internación

muerte

Los Angeles Times indicó que la advertencia fue dirigida en especial a:

embarazadas

bebés menores de 12 meses

personas con el sistema inmune debilitado

personas que no recibieron inmunización

Para esos grupos, el condado recomendó comunicarse con un profesional de la salud para recibir orientación específica.

Si una persona presenta síntomas, las autoridades pidieron permanecer en casa y evitar la asistencia a la escuela, al trabajo o a reuniones. También remarcaron que no debe concurrir sin aviso a un centro médico.

En cambio, la indicación oficial es llamar antes al prestador de salud, informar la posible exposición al virus y describir el cuadro clínico.

Embarazadas, bebés pequeños y personas inmunocomprometidas figuran entre los sectores que deben extremar cuidados ante una posible exposición (Freepik)

El contexto de California y el avance de los casos

La alerta en Universal Studios Hollywood se conoce en medio de un aumento de casos en California. Los Angeles Times precisó que, hasta julio, los contagios en el estado se habían duplicado en comparación con el año anterior.

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Ese dato refuerza la preocupación de los equipos sanitarios ante enfermedades que habían disminuido de forma marcada por el efecto de la vacunación.

El diario también citó información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que sostuvieron que el 93% de los casos confirmados de sarampión está vinculado a brotes.

A eso se suma el registro de 34 nuevos brotes reportados en lo que va del año, una señal que las autoridades siguen de cerca por su potencial de expansión.

FILE PHOTO: A sign of the Centers for Disease Control and Prevention is seen on a El organismo federal advirtió que la amplia mayoría de los contagios confirmados está asociada a brotes (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

En paralelo, el Departamento de Salud Pública de California informó, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times, que en 2026 se detectaron tres brotes localizados de sarampión dentro del estado.

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Esos focos ya fueron dados por terminados, aunque el nuevo episodio encendió otra vez las alertas en uno de los destinos turísticos más transitados de la región.

La principal herramienta de prevención sigue siendo la vacuna MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, y se aplica en dos dosis.

Para las autoridades sanitarias, la verificación del esquema de inmunización aparece como la medida central frente a exposiciones como la registrada en el parque temático.