Agonistas del receptor GLP-1 pueden aumentar el riesgo de alopecia

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MARTES, 4 de agosto de 2026 (HealthDay News) -- Los agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) están asociados a un mayor riesgo de alopecia en adultos con diabetes tipo 2, según un estudio publicado en línea el 22 de julio en The BMJ.

Huilin Tang, Ph.D., de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y sus colegas examinaron la asociación entre los agonistas del receptor GLP-1 y el riesgo de alopecia incidente en adultos con diabetes tipo 2. El análisis incluyó 12.004 iniciadores de agonistas del receptor GLP-1 frente a 15.221 inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (SGLT-2), así como 11.964 iniciadores de agonistas del receptor GLP-1 frente a 11.238 inhibidores inhibidores de la peptidilpeptidasa-4 (DPP-4).

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Los investigadores encontraron que el uso de agonistas del receptor GLP-1 se asociaba con un mayor riesgo de alopecia que el uso de inhibidores de SGLT-2 (razón de riesgo [HR], 1,37) o inhibidores de DPP-4 (HR, 1,68). Las asociaciones persistieron en análisis de sensibilidad y subgrupos, con atenuación tras una calibración negativa del resultado control. La asociación fue específica para la alopecia no cicatricial (inhibidores SGLT-2: HR, 1,53; Inhibidores de DPP-4: HR, 1,72).

"El uso de agonistas del receptor GLP-1 se asoció con un mayor riesgo de alopecia no cicatricial en adultos con diabetes tipo 2", escriben los autores. "Aunque el riesgo absoluto es bajo, la conciencia de este posible efecto puede ayudar a informar las decisiones sobre el tratamiento."

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