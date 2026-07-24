Qué beneficios aporta la palta al organismo y cómo combinarla para sumar más proteína a la dieta

La palta se consolidó como un fruto popular por su perfil nutricional, su versatilidad en la cocina y su aporte de grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta se consolidó como el fruto del momento. Su popularidad se explica en parte por su perfil nutricional y su versatilidad en la cocina, lo que la convierte en una de las opciones más saludables, tanto para quienes buscan mejorar su dieta como para quienes quieren sumar sabor y textura a sus comidas. Aporta una combinación única de grasas saludables, fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, estos son los principales valores nutricionales (porción estándar de 50 gramos, aproximadamente un tercio de una fruta mediana):

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Calorías: 80 kcal

Grasas totales: 7-8 g (predominan las grasas monoinsaturadas, especialmente el ácido oleico)

Carbohidratos: 4 g

Fibra: 3-3,4 g (alrededor del 11% del valor diario recomendado)

Proteína: 1 g

Potasio: 254 mg (7,5% del valor diario)

Ácido fólico: 44,5 mcg (10% del valor diario)

Vitamina K: 10,5 mcg (10% del valor diario)

Cobre: 0,085 mg (10% del valor diario)

Ácido pantoténico (B5) : 0,73 mg (15% del valor diario)

Magnesio, vitamina E, vitamina C, hierro y zinc en cantidades relevantes

Una porción estándar de palta de 50 gramos aporta 80 calorías, entre 7 y 8 gramos de grasa, 4 gramos de carbohidratos y más de 3 gramos de fibra (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a su contenido proteico, no se considera una fuente significativa de proteínas. Una unidad mediana entera aporta cerca de 4 gramos y una porción habitual de entre un tercio y la mitad de la fruta suma solo 1 a 2 gramos. Según Verywell Health, “contienen algo de proteína, pero no la suficiente como para considerarse una fuente importante”.

Además, la dietista Karina Tolentino, citada por ese mismo medio, advierte: “Si bien no son ricas en el nutriente, son una excelente fuente de grasas saludables para el corazón”. Por su parte, Harvard aclara que la mitad de una palta promedio aporta 2 gramos de proteína, pero la mayor parte de sus calorías proviene de las grasas insaturadas.

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Con qué acompañar la palta para añadir más proteína

Incorporar alimentos ricos en proteína junto con la palta permite potenciar el valor nutricional de cualquier preparación, ya sea en tostadas, ensaladas o platos principales. Una de las alternativas más sencillas es agregar huevos revueltos o en rodajas, lo que eleva el aporte proteico y crea un desayuno completo. Otra posibilidad es sumar pescados como el salmón ahumado o atún, como sugiere Verywell Health. El pollo cocido en trozos o desmenuzado también puede mezclarse, ya sea en ensaladas o platos principales.

Las semillas y el huevo complementan el bajo aporte proteíco de la palta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres y los quesos son otra opción. La palta puede acompañarse con garbanzos triturados y condimentados, porotos negros o rojos, o bien con queso fresco bajo en grasa, lo que resulta en preparaciones más saciantes y equilibradas.

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El uso de semillas resulta especialmente útil en desayunos y meriendas. No solo suma textura y sabor, sino que también incrementa el contenido proteico. Verywell Health detalla que “dos cucharadas de semillas de cáñamo aportan 8 gramos de proteína”, mientras que la misma cantidad de semillas de calabaza suman 5 gramos. Las variedades de chía, sésamo, girasol o lino también contribuyen, aunque en menor proporción.

Ensaladas y bowls permiten aprovechar la versatilidad de la palta junto con fuentes animales o vegetales de proteína. Las combinaciones recomendadas incluyen agregados de pollo en cubos, camarones con jugo de lima, atún fresco, garbanzos, porotos y frutos secos. Harvard también sugiere reemplazar ingredientes ricos en grasas saturadas, como la manteca o la mayonesa, por palta cuando se preparan ensaladas de pollo o atún, logrando un plato más saludable y balanceado.

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Agregar huevos, salmón, atún o pollo a la palta permite aumentar el aporte de proteína en tostadas, ensaladas y platos principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la palta en el organismo

La Universidad de Harvard, Healthline y una revisión publicada en Nutrients coinciden en que este fruto aporta efectos positivos en distintas áreas de la salud gracias a su combinación de grasas insaturadas, fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

Uno de los principales aspectos positivos de la palta radica en su impacto favorable sobre la salud cardiovascular. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, quienes la incluyan con frecuencia en su dieta logran una reducción del riesgo de enfermedades del corazón y coronarias.

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Esto se debe a la presencia de ácido oleico, una grasa monoinsaturada que ayuda a mantener niveles saludables de colesterol LDL sin elevar el colesterol total, y al aporte significativo de potasio y magnesio, minerales clave para la regulación de la presión arterial. En tanto, el estudio de Nutrients agrega que la combinación de grasas insaturadas y fibra contribuye a mejorar el perfil lipídico sanguíneo, disminuir los triglicéridos y reducir la oxidación de LDL.

El consumo frecuente de palta se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, ya que su ácido oleico, potasio y magnesio ayudan a cuidar el colesterol y la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular también favorece el control del peso corporal y la composición corporal. Healthline destaca que, a pesar de su densidad calórica, el fruto aumenta la sensación de saciedad y ayuda a controlar el apetito, lo que puede ser útil para quienes buscan mantener o reducir peso. La fibra que aporta, junto con sus grasas saludables, ralentiza la digestión y estabiliza los niveles de azúcar en sangre.

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Otro beneficio relevante es el aporte de nutrientes para la función cognitiva y la salud cerebral. La investigación señala que la luteína, junto con otros carotenoides, se asocia con mejoras en la memoria y la atención, especialmente en adultos mayores. Además, la fibra prebiótica de la palta estimula el crecimiento de una microbiota intestinal saludable, lo que repercute en la función inmunológica y en la prevención de enfermedades metabólicas.