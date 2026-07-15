Salud

Argentina en semifinales: siete claves para manejar la ansiedad antes y durante el partido

Cómo reducir el impacto emocional y disfrutar del evento deportivo de forma segura y sin malestares, según los especialistas

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Hombre con camiseta de fútbol de Argentina, con el logo AFA y tres estrellas, se toma el pecho. Al fondo, un televisor muestra el logo FIFA World Cup 2026.
Para millones de argentinos el Mundial moviliza expectativas, ilusiones y tensión emocional, lo que también produce cambios en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasión que despierta el Mundial FIFA 2026 provoca niveles elevados de interés, ansiedad y nerviosismo entre los hinchas. Y más en las últimas instancias de semifinales, con los próximos partidos a disputar: España-Francia y Argentina-Inglaterra.

Según informó el Hospital de Clínicas, los grandes eventos deportivos generan una combinación de expectativa, ansiedad y cambios bruscos de estado de ánimo, con un aumento de eventos cardiovasculares asociados al estrés emocional.

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Analía Aquieri, médica cardióloga del Laboratorio de Hipertensión Arterial de la institución, explicó que la liberación excesiva de adrenalina durante los partidos puede acelerar el ritmo cardíaco y elevar la presión arterial.

Si bien este efecto fisiológico resulta pasajero para la mayoría, puede desencadenar complicaciones en personas con antecedentes cardíacos. Además, aumenta el estrés emocional y la ansiedad, según los expertos.

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Mexicanos y extranjeros celebrando en las gradas del Estadio Azteca durante la inauguración del Mundial de Futbol. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estrés emocional generado por el fútbol puede manifestarse en aceleración del corazón, tensión muscular y cambios en la respiración (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En Argentina, el Mundial no es solo un torneo deportivo, se deposita una necesidad de pertenencia, de reparación y de reconocimiento“, definió en Infobae el médico psiquiatra y neurólogo Enrique De Rosa.

“Quizás a modo de ejemplo, el cántico, ‘el que no salta es un inglés’, o “la mano de Dios”, dan una pista de las profundas cuestiones sociales que inciden en nuestra emociones", comentó.

El psiquiatra explicó que los aspectos que hacen al contexto del partido son determinantes: “Por ejemplo, aunque objetivamente ambos son partidos, no es lo mismo Cabo Verde que Inglaterra. Para el hincha muy identificado, la derrota no es solamente un juego, sino una pérdida personal, familiar o colectiva. Inversamente, la victoria, puede vivirse como una reparación, un alivio o una confirmación de pertenencia".

Las competencias deportivas de gran relevancia suelen despertar emociones intensas. La ansiedad anticipatoria, las exaltaciones, las celebraciones, la tensión y las discusiones relacionadas con el fútbol crean un entorno de estrés tanto físico como emocional, con posibles efectos directos en la salud.

Familia de espaldas con camisetas argentinas mira fútbol en televisión. Hombre con brazos levantados, mujer abraza camiseta, dos niños sentados abrazados.
Hospital de Clínicas afirma que grandes eventos deportivos generan expectativa, ansiedad y cambios bruscos de ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prueba de esto es un ejemplo que citó la doctora Laura Maffei (M.N. 62441), endocrinóloga, referente en estrés y directora de Maffei Centro Médico e Investigación Clínica Aplicada: “El día de la final de la Copa de Alemania 2025 —el equivalente alemán de nuestra Copa Argentina—, los relojes inteligentes de 229 hinchas registraron un nivel de estrés 41% más alto que en una jornada normal, según un estudio publicado en la revista Scientific Reports“.

Y completó: “Para millones de argentinos, el Mundial moviliza expectativas, ilusiones y tensión emocional. Esas emociones no afectan sólo el ánimo: también producen cambios medibles en el organismo. Desde la endocrinología sabemos que el estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia. El problema no es sentirlo, sino que la señal de alarma quede activada demasiado tiempo. Frente a la incertidumbre o la alta carga emocional, el organismo libera cortisol, la hormona que nos permite adaptarnos a los desafíos. Cuando sus niveles permanecen elevados, empiezan a afectar el bienestar físico y emocional".

La doctora Maffei citó un trabajo anterior, de 2020, publicado en la revista Stress and Health, que llegó a una conclusión complementaria. “La investigadora Martha Newson, del Centro para el Estudio de la Cohesión Social de la Universidad de Oxford, analizó la saliva de hinchas brasileños durante el Mundial 2014 para medir el cortisol. Los más identificados con su selección mostraban los niveles más altos, sobre todo frente a resultados adversos. Cuanto más fuerte el vínculo emocional con el equipo, más intensa es la respuesta del cuerpo".

Y concluyó: “El vínculo entre fútbol y salud no es sólo tensión. Compartir un partido, celebrar una victoria o sentirse parte de algo colectivo aportan al bienestar emocional".

Cómo reacciona el cuerpo en un partido

(Credito foto: Franco Fafasuli)
Además de ansiedad, el cerebro queda capturado por la escena del partido, generando un túnel cognitivo y atención focalizada (Franco Fafasuli)

El doctor de Rosa explicó que aunque estemos sentados frente al televisor, "nuestro organismo reacciona, no solo como si estuviera en la cancha sino dentro de ella. Al mismo tiempo, los demás que reaccionan de manera sincrónica, validan nuestra respuesta, y queda confirmada como real".

Además de las reacciones del corazón, músculos y respiración, “la atención se estrecha y el cerebro queda capturado por una sola escena fragmentaria de espacio y de tiempo: la pelota, el arco, el resultado. Se produce un túnel cognitivo, que nos hace focalizar con intensidad cada instante y variación. Y esta es la paradoja del fútbol vivido con pasión: el espectador está quieto, pero su organismo no“, destacó el doctor.

En los minutos previos a un partido importante aparece la ansiedad anticipatoria. Todavía no ocurrió nada, pero la mente ya está trabajando. Imagina escenarios, calcula riesgos, anticipa la derrota o fantasea con la victoria. La incertidumbre es máxima y a la par, el control personal es nulo”, advirtió De Rosa.

Un dato clave de la magnitud de estos eventos: un estudio británico registró un aumento del 25% en admisiones por infarto tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina por penales en 1998, alertó el doctor.

Claves para disfrutar del partido

Estadio de fútbol con gradas llenas de público, césped verde, cielo azul claro, una Copa del Mundo de oro en el centro del campo y columnas de humo.
Para quienes sienten ansiedad intensa, escuchar el partido en vez de verlo puede ayudar a disminuir el impacto emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, la experiencia futbolera puede vivirse de manera segura. Los especialistas del Hospital de Clínicas recomiendan algunas pautas concretas para reducir la ansiedad y disfrutar el partido:

  1. Limitar la acumulación de estrés en la jornada previa.
  2. Escuchar el partido en vez de verlo, si la ansiedad resulta abrumadora.
  3. Tomar la medicación habitual tal como indicó el médico.
  4. Evitar el consumo de alcohol y no fumar durante el encuentro.
  5. No ingerir bebidas energizantes antes o durante el partido.
  6. Optar por comidas livianas y evitar excesos alimentarios.
  7. Llegar descansado y con suficiente sueño al día del partido.
Una familia de nueve personas y un perro mira un partido de fútbol del Mundial proyectado en una pared, con camisetas de Argentina y México, banderas y comida en la sala.
El doctor Enrique De Rosa señala que en Argentina el Mundial se vive como una necesidad de pertenencia y reparación, más allá del deporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a un episodio de malestar durante el partido, la primera medida es alejarse de la fuente de estrés y buscar asistencia médica, destacó Aquieri. Administrar medicación por cuenta propia sin conocer los antecedentes médicos está desaconsejado.

Por su parte, la doctora Rolón recomendó además no manejar bajo estrés o después de consumir alcohol y consultar rápidamente ante síntomas como dolor de pecho, falta de aire, mareos o palpitaciones. “Y recordar siempre que más allá de la pasión futbolera, el verdadero objetivo es disfrutar el Mundial cuidando la salud".

La doctora Maffei propuso además, para manejar el estrés "evitar la sobreexposición a información si sentimos que nos aumenta la ansiedad, hacer actividad física y practicar la respiración. Todas ayudan a regular el cortisol y a recuperar el equilibrio".

Finalmente, la experta resumió: “El estrés va a estar presente porque es parte de nuestra naturaleza. La diferencia está en cómo aprendemos a gestionarlo. El desafío es disfrutar la pasión mundialista sin que tome el control, para que cada partido sea una experiencia de disfrute con familia y amigos".

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