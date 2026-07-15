Los suicidios con armas de fuego en EE. UU. alcanzan un récord histórico, incluso cuando las muertes por armas de fuego disminuyen en general

MARTES, 14 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los últimos datos federales muestran que las muertes por armas de fuego en EE. UU. han disminuido ligeramente en general, incluso cuando las tasas de suicidios relacionados con armas de fuego alcanzaron un récord.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) de 2024 encontraron que las armas estuvieron involucradas en la muerte de 44.447 personas ese año, una tasa de una muerte cada 12 minutos.

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Eso supone una caída del 5% respecto a 2023, y los expertos atribuyen la caída a una caída del 15,8% en los homicidios, que en 2024 representaron 15.364 muertes relacionadas con armas de fuego.

Sin embargo, esto se compensó con 27.593 suicidios relacionados con armas de fuego, un récord histórico.

"Como destaca este informe, la violencia armada mortal está ocurriendo a un ritmo elevado que afecta a todas las poblaciones", dijo Rose Kim, asesora asistente de políticas en el Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions en Baltimore, en un comunicado de prensa. Es autora principal del nuevo informe.

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Las cifras de 2024 suponen un descenso constante en los homicidios relacionados con armas de fuego desde el pico de 48.830 en la era COVID en 2021, señaló el equipo de Kim. Sin embargo, las muertes relacionadas con armas de fuego aún no han llegado a los niveles previos al COVID, y los jóvenes son especialmente vulnerables.

El informe también encontró que las muertes relacionadas con armas de fuego son la principal causa de muerte entre las personas menores de 18 años en los últimos cinco años. En 2024, un arma estuvo involucrada en la muerte de 2.214 personas de ese grupo de edad.

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La mayoría (86%) de las muertes relacionadas con armas de fuego entre estadounidenses involucraron hombres, según el informe, pero las mujeres también fueron a menudo víctimas.

Las mujeres negras estadounidenses parecen especialmente vulnerables: su tasa de muertes por homicidios relacionados con armas de fuego aumentó un 63% entre 2015 y 2024, señaló el equipo de Kim.

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Otros segmentos de la población también han experimentado tasas preocupantes de aumento en las muertes por armas de fuego. Por ejemplo, entre las mujeres hispanas/latinas, las muertes por homicidio con armas aumentaron un 31% entre 2015 y 2024, frente a un aumento del 2% entre las mujeres blancas.

Durante el mismo periodo, las tasas de suicidio relacionado con armas de fuego se dispararon un 169% entre las mujeres negras y un 57% entre las mujeres hispanas/latinas, frente a un aumento del 4% entre las mujeres blancas, según el informe de Hopkins.

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¿Qué se puede hacer para ayudar a frenar estas tragedias?

Los autores pidieron impulsar programas de prevención comunitarios dirigidos a poblaciones en riesgo. El informe también recomendó restricciones más estrictas en la compra de armas y un mejor apoyo a las órdenes de protección contra la violencia doméstica que podrían salvar la vida de personas en riesgo.

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"Podemos salvar vidas y abordar esta crisis mediante un enfoque integral de salud pública que impulse políticas y programas equitativos y basados en la evidencia que aborden múltiples formas de lesiones y muertes por arma de fuego", dijo Cassandra Crifasi, autora principal del estudio, codirectora del Centro para Soluciones contra la Violencia Armada en Hopkins.

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FUENTE: Bloomberg School of Public Health de Johns Hopkins, comunicado de prensa, 8 de julio de 2026