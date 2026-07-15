Crimen y Justicia

Furia a la salida de un boliche en Corrientes: una joven lucha por su vida tras una violenta golpiza

“Lo peor lo tiene en la cabeza. Ahora le deben fijar el hueso maxilar”, contó la mamá de Leila quien permanece internada con asistencia respiratoria. La víctima también sufrió un accidente de tránsito al regresar a su casa

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Una joven de 24 años se encuentra internada en un hospital de Corrientes, luego de haber sido víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche, que le dejó múltiples fracturas. El ataque ocurrió el domingo y su mamá contó que aún permanece con asistencia respiratoria. “Pudieron haberla matado con tantas patadas en la cabeza”, aseguró la mujer.

La víctima fue identificada como Leila Fernández, quien presentó fracturas en el maxilar, el mentón, la nariz, el cráneo y la clavícula, golpes en la zona del pulmón, una costilla rota, una herida profunda en una pierna y lesiones en el hígado sin hemorragias internas. El cuadro se agravó por un accidente que sufrió cuando intentaba regresar a su casa desde el local bailable ubicado en la zona de Costanera Sur, según informó El Litoral.

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Leila Fernández sufrió múltiples fracturas y se encuentra en terapia intensiva (Captura de Video)
Leila Fernández sufrió múltiples fracturas y se encuentra en terapia intensiva (Captura de Video)

La agresión quedó registrada en un video presentado a las autoridades como prueba. En las imágenes se ve a una joven con camiseta de la selección argentina golpear a la víctima que estaba en el suelo sin posibilidad de defenderse, mientras varias personas presentes intentaban, sin éxito, frenar las agresiones.

Una segunda mujer que se encontraba en el lugar también recibió golpes de la misma agresora. Las imágenes muestran además a otras dos jóvenes que se sumaron a los la agresión.

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De acuerdo con las primeras informaciones recogidas por el portal correntino, al menos dos de las atacantes patearon y pisaron la cabeza de Leila en repetidas ocasiones mientras estaba en el suelo. Las principales involucradas en el ataque habrían sido identificadas. Se trataría de un grupo con antecedentes en hechos de esta envergadura. Hasta el momento, no se registraron detenciones vinculadas al hecho.

Las agresiones ocurrieron a la salida de un boliche de Corrientes (Captura de Video)
Las agresiones ocurrieron a la salida de un boliche de Corrientes (Captura de Video)

La madre de Leila, Vanesa, contó en diálogo con Radio Dos cómo se encuentra el estado de salud de su hija. “La pude ver, está en terapia intensiva. Según el último informe que me dieron, está todo igual, no empeoró su situación”, afirmó. Sobre las lesiones, la mujer precisó que lo más grave se concentra en la cabeza: “Lo peor lo tiene en la cabeza. Ahora le deben fijar el hueso maxilar”, explicó.

Vanesa también aportó datos sobre el vínculo entre Leila y sus agresoras. De acuerdo con el portal local, la joven le escribió desde el hospital que las conocía de la escuela, aunque la amiga que la acompañaba esa noche confirmó que hacía muchos años no se cruzaban y que nunca habían coincidido antes en ese boliche. Aparentemente, existiría un conflicto previo que data de la adolescencia.

Fue la amiga de Leila quien realizó la primera presentación en la Comisaría Segunda de Corrientes. Luego, la madre amplió la denuncia y aportó videos como prueba. “Hoy es mi hija, mañana otra persona y pueden matarla en el lugar. Hay que pararlas”, sostuvo la mujer en declaraciones al medio local.

El texto que publicó el boliche
El texto que publicó el boliche

El ataque fue de tal magnitud que el boliche se pronunció al respecto a través de un comunicado, en el que dejó asentado la prohibición de acceso a las agresoras.

Este sábado se produjeron disturbios fuera de Tampa al finalizar la noche, hechos que no representan los valores ni el ambiente que queremos para nuestro club”, comenzaron diciendo. Indicaron que “las personas involucradas ya fueron identificadas y tienen prohibido el ingreso de por vida. Asimismo, desde Tampa ya nos pusimos en contacto con las personas afectadas y quedamos a disposición para colaborar”.

“A partir de las próximas fechas vamos a reforzar nuestros controles y ser mucho más estrictos con las listas de ingreso para evitar que personas con este tipo de conductas vuelvan a formar parte de nuestros eventos. Gracias por seguir confiando en nosotros”, aseguraron.

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