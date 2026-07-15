Los pacientes con dolor deberían reducir los opioides a su propio ritmo, sugiere un estudio

MARTES, 14 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Se cree que unos 5 millones de estadounidenses están utilizando un analgésico opioide para aliviar su dolor crónico.

Un nuevo estudio sugiere que la vía más segura para reducir el uso de estos potentes fármacos es dejarlo en manos del paciente.

"Para los pacientes, creo que los datos son tranquilizadores, ya que si los opioides se reducen de la manera correcta, es decir, un enfoque centrado en el paciente, las personas pueden reducir significativamente sus dosis de opioides sin sufrir un aumento del dolor a largo plazo", dijo la autora principal del estudio, Beth Darnall. Es profesora de anestesiología, medicina perioperatoria y del dolor en la Universidad de Stanford, California.

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El estudio fue publicado recientemente en Annals of Internal Medicine e involucró a más de 500 pacientes adultos.

Todos habían experimentado algún tipo de dolor crónico durante al menos seis meses y llevaban al menos tres meses tomando un opioide para aliviar ese dolor. No se encontró que ninguna tuviera adicción a las drogas.

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Muchos tenían antecedentes de dolor y uso relacionado de opioides que se habían prolongado mucho más, con pacientes con una media de 12,4 años de consumo de opioides en el momento del estudio.

Muchos querían reducir la dosis y colaboraron con sus médicos para alcanzar la dosis más baja y cómoda en el transcurso de un año.

Como parte del programa de Stanford, las dosis se redujeron no más del 10% cada mes. Los pacientes podían pausar sus esfuerzos para reducir la dosis cuando quisieran, en consulta con su médico.

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El objetivo del estudio: reducciones de dosis de al menos un 50% sin aumento relacionado del dolor, o mantener una dosis determinada con un dolor significativamente menor.

A los 12 meses, aproximadamente la mitad de los participantes alcanzó ese nivel de "respuesta exitosa", según los autores.

Dejar las decisiones clave sobre la reducción progresiva en manos de los pacientes fue crucial, dijo Darnall en un comunicado de prensa de Stanford.

"Gran parte del miedo a la reducción de opioides tiene que ver con perder el control", explicó. "Nos centramos realmente en el paciente individual y desarrollamos métodos para asegurar que tuviera el máximo control en el proceso."

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Los resultados están en línea con las directrices actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), que apoyan un enfoque centrado en el paciente para reducir gradualmente los opioides por el dolor crónico.

Esto contrasta con las directrices previas (2016) de los CDC, que no ofrecían a los pacientes ni a sus médicos una dirección clara sobre la rapidez con la que reducir el consumo de opioides.

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Después de 2016, "hubo personas que llevaban mucho tiempo tomando opioides y que fueron reducidas demasiado rápido", dijo Darnall. Muchos fueron cortados abruptamente y sin su consentimiento, lo que provocó síntomas de abstinencia que podrían provocar la adicción a drogas ilícitas e incluso suicidios.

"Irónicamente, en nombre de reducir su riesgo, estábamos creando nuevos riesgos al reducir los opioides de la manera equivocada", dijo Darnall. "Los datos nos dijeron que hay riesgos cuando subes la dosis, pero también hay riesgos cuando bajas la dosis."

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El equipo de Darnall subrayó que el enfoque descrito en su estudio no está diseñado para ayudar a las personas que han desarrollado una adicción a los opioides.

El grupo de Stanford también estudió si ciertas terapias de apoyo --ocho sesiones semanales de terapia cognitivo-conductual o seis semanas de un programa de autogestión del dolor crónico dirigido por pares-- podrían aumentar significativamente las tasas de éxito.

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No fue así, aunque la terapia cognitivo-conductual para el dolor crónico pareció aliviar los síntomas de abstinencia de opioides.

Darnall y sus colegas esperan que los nuevos hallazgos proporcionen la orientación muy necesaria a quienes buscan reducir su consumo de opioides. Una encuesta previa de Stanford había encontrado que el 68% de los pacientes a los que se les recetó un opioide habían intentado, sin éxito, reducir su consumo de los fármacos.

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"Si paran de repente, probablemente será una experiencia horrible", dijo Darnall. "Así que esa es la experiencia que tienen y piensan: 'Necesito seguir con mi dosis; No puedo reducir los opioides.' Pero a menudo eso no es cierto -- fue un experimento defectuoso."

Más información

Descubre más sobre el alivio del dolor crónico en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Stanford, 9 de julio de 2026