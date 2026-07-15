Política

María Eugenia Vidal sostuvo que no sabe “si Milei puede reelegir”

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires proyectó también al PRO de cara a 2027 y habló de las posibilidades de competir en los comicios

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Este video es una entrevista con María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, de Luis Novaresio en la que abrodó temas sobre el crecimiento económico, la reforma previsional y sus preferencias políticas, incluyendo el partido PRO

De cara a las elecciones del año entrante, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, brindó su visión de la actualidad política y sostuvo: “No sé si Milei puede reelegir” y explicó que “el crecimiento tiene algunos ganadores pero no llegó a la toda la gente”.

"La clave es si el próximo año él construye una mayoría de ganadores, de gente que siente que el crecimiento no es solamente un dato estadístico sino que se siente en su bolsillo y que su esfuerzo valió la pena", planteó la refrente del PRO.

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Consultada por Luis Novaresio en A24 sobre la gestión del Gobierno, la presidenta de la Fundación Pensar aseguró: “Le destaco mucho el rumbo económico. Con un 200% de inflación en un país no se puede vivir. Él nos sacó de la montaña rusa del supermercado y nos devolvió tranquilidad y crecimiento”.

De esta manera, mencionó los logros que, a su parecer, fueron valiosos para el rumbo económico del país. “Si no tenés una macro ordenada y una inflación de un digito, no podés avanzar. Ese primer paso era muy valioso y muy difícil. Fue enorme el sacrificio de los argentinos que aguantaron ese ajuste. El Gobierno tiene un compromiso con la macro y un equipo económico muy bueno. Además el muy buen trabajo de la ministra Sandra Petovello con la AUH pero la clase media argentina esta complicada, angustiada”, dijo.

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Para Vidal, la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete "es un salto de calidad para el Gobierno y le va a ser muy bien"
Para Vidal, la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete "es un salto de calidad para el Gobierno y le va a ser muy bien"

Luego, se refirió a la designación de Diego Santilli —con quien supo compartir el PRO durante años— como jefe de Gabinete. En ese sentido, Vidal destacó que “era la mejor opción“. ”Va a ser mejor que Adorni, no tengo dudas tampoco. Tiene experiencias, oficio, estuvo en cargos difíciles, sabe y escucha, sabe también dialogar, conversar y es buen negociador. Es un salto de calidad para el Gobierno, le va a ser muy bien y no estoy en contra que gente del Pro integre el Gobierno", sumó.

El flamante titular de la cartera de ministros ya formaba parte del Gabinete, puesto que desembarcó en el Ejecutivo nacional tras las elecciones del año pasado, cuando fue nombrado ministro del Interior. Con la salida de Adorni de la gestión en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícto, el presidente Javier Milei decidió nombrarlo como jefe de Gabinete, en un intento de redireccionar el rumbo de la adminsitración.

Al ser consultada sobre si ella aceptaría un cargo dentro del Gabinete libertario, Vidal dijo: “No lo sé, no me imagino esa convocatoria. No le gustan mi comentario ni mis críticas. Estaría solo si fuese acuerdo de partidos. No critico al que fue a ocupar un cargo pero no voy por el cargo sino para el ‘para qué’. Estuve en cargos importantes de joven y no me mueve ya el cargo”.

Con respecto al futuro de su partido y de sus proyecciones para las elecciones del año próximo, la ex gobernadora planteó: “Sigo siendo presidente de la Fundación Pensar ad honorem pero vivo de otra cosa. De allí sale gente joven para los cargos del PRO. Todos hablan del PRO, sigue teniendo protagonismo en el Congreso pero cambió el lugar del PRO. Debimos entender que había algo más importante que el PRO, que Milei, que La Libertad Avanza, que era que el cambio funcione y no vuelva atrás”.

“Me encantaría que Mauricio Macri fuera el candidato del PRO", dijo Vidal (EFE/ Juan Pablo Pino)
“Me encantaría que Mauricio Macri fuera el candidato del PRO", dijo Vidal (EFE/ Juan Pablo Pino)

De igual forma, aclaró: "Dimos el apoyo porque había algo más grande que nosotros. No llevamos adelante el cambio pero lo garantizamos. Ahora, el desafío extra es que todo lo que se avanzó se complemente con lo que falta. El PRO nació para transformar la Argentina, quiero que tengamos un candidato propio, que el PRO compita”.

Así, volvió a señalar que sus intenciones son de que “Mauricio Macri sea candidaato”. “La Argentina que viene deber tener un liderazgo serio. No sé la respuesta de Mauricio para eso falta, no está decidido. La gente no necesita políticos en campaña sino que resuelvan sus problemas”, sumó.

De la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires destacó: “Me gusta que haya incorporado el concepto de orden en la calle que era una demanda, el orden que impone en las calles. No más manteros, no más piquetes, no más tomas. Me gusta también lo que se hace en Educación y en la Salud. La Ciudad esta mejor pero siempre puede estar mejor. Se hizo mucho por una ciudad más limpia”.

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