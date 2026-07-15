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Las olas de calor aumentan las admisiones hospitalarias por problemas de salud mental

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MARTES, 14 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las olas de calor están aumentando en intensidad y duración para los estadounidenses, y las investigaciones sugieren que dejan un aumento en las crisis de salud mental a su paso.

Un nuevo estudio internacional rastreó más de 2,6 millones de ingresos hospitalarios en temporada cálida en Brasil, Canadá, Chile y Nueva Zelanda desde 2000 hasta 2019.

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Los investigadores encontraron un aumento del 3,3% en las hospitalizaciones por problemas de salud mental el día de una ola de calor. Esa carga de casos aumentó en los ocho días siguientes hasta un incremento acumulado del 5,6% en este tipo de ingresos en comparación con periodos sin ola de calor.

"Estos hallazgos indican que el calor extremo prolongado puede aumentar agudamente la demanda hospitalaria relacionada con la salud mental y apoyar la preparación dirigida durante olas de calor severas", dijo el coautor del estudio , el Dr. Yuming Guo. Es profesor de salud ambiental global y bioestadística en la Universidad Monash de Melbourne, Australia.

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Las tasas de ingreso hospitalario durante una ola de calor se dispararon un 22,9% entre quienes sufrían trastornos de ansiedad; 21,7% para personas con trastornos de la personalidad; 8,2% para las personas diagnosticadas con esquizofrenia; y un 7,2% para quienes luchan con problemas de abuso de sustancias.

El estudio encontró que los jóvenes (personas menores de 20 años) y los mayores tenían más probabilidades de verse afectados.

¿Por qué el aumento de casos admitidos durante las olas de calor? Guo y sus colegas sospechan que -- especialmente para quienes no tienen aire acondicionado-- el mal sueño y los días estresados podrían explicar la tendencia.

"Esta respuesta al estrés puede aumentar la irritabilidad, la ansiedad y el deterioro cognitivo, especialmente entre personas con trastornos mentales preexistentes", escribieron los autores.

Con el calentamiento global continuando, es probable que el problema empeore aún más, dijo Guo.

El cambio climático "ha surgido como un factor urgente que influye en la salud mental a escala global, con fenómenos meteorológicos extremos, escasez de recursos y alteraciones en los ecosistemas que amplifican el estrés psicológico y los riesgos para la salud mental", afirmó en un comunicado de prensa de Monash.

Los autores afirmaron que todo esto apunta a la "necesidad de intervenciones de salud pública adaptadas para mitigar los riesgos de salud mental relacionados con la ola de calor."

El estudio se publicó el 10 de julio en Nature Health.

Más información

Obtén consejos para mantener la frescura durante una ola de calor en la Organización Mundial de la Salud.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad Monash, 10 de julio de 2026; Salud de la naturaleza, 10 de julio de 2026

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