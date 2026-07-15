Los pacientes indisciplinados estresan al personal de urgencias y socavan la atención

MARTES, 14 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Olvida "The Pitt": El drama real en las urgencias de Estados Unidos está desgastando a los médicos y quizás perjudicando la atención que pueden ofrecer, según muestra un nuevo estudio.

Muchas de sus ansiedades provienen de pacientes enfadados, impacientes e irritables y de sus seres queridos, según los investigadores.

"La medicina es inherentemente incierta y emocional, especialmente en urgencias", señaló Linda Isbell , autora principal del estudio, de la Universidad de Massachusetts Amherst.

"Necesitamos un cambio sistémico que reconozca la realidad humana de incertidumbre y emociones en la medicina y que apoye tanto a médicos como a pacientes en su labor hacia un objetivo común: la salud y el bienestar para todos", dijo Isbell, profesor de psicología social.

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Su equipo publicó sus conclusiones el 12 de julio en BMJ Quality & Safety.

Como explicaron los investigadores, el personal de urgencias lleva mucho tiempo quejándose de visitas irrazonables y exigentes que les dificultan el trabajo. Pero hasta ahora, no había habido ningún experimento controlado dirigido a determinar cuán perjudiciales podrían ser estas interacciones para la atención al paciente.

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El nuevo estudio contó con los servicios de cuatro "pacientes estandarizados": personas que han recibido formación para imitar el comportamiento de pacientes con condiciones médicas específicas, tratadas en situaciones reales.

A cada uno de los cuatro se le asignó un "caso clínico" específico en el que se expresaban como una persona que buscaba atención médica con calma o se comportaba "de forma irritable" con su médico responsable.

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"Lo más importante aquí es que cada paciente estandarizado, independientemente de si interpretaba su papel de calma o irritabilidad, proporcionó exactamente los mismos detalles médicos", dijo Isbell en un comunicado de prensa de la universidad. "Lo único que cambiaron fue su condición emocional."

Cada uno de estos ocho escenarios se grabó en vídeo y luego se analizaron cuatro vídeos (dos tranquilos, dos irritables) entre 134 médicos diferentes de urgencias que trabajaban en 46 estados de EE. UU.

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Tras ver cada vídeo, se pidió a los médicos que solicitaran pruebas clínicas, para las cuales recibieron resultados, y luego evaluaran a sus pacientes como harían en la vida real.

También se preguntó a los médicos cómo les afectaba emocionalmente la visualización de cada vídeo.

No es de extrañar que los pacientes malhumorados y exigentes hicieran que los médicos se sintieran peor que interactuar con pacientes más equilibrados.

Esto provocó mayores niveles de ansiedad, ira y fatiga, así como un aumento de la desconfianza en lo que los pacientes les decían sobre sus síntomas.

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Los autores del estudio señalaron que los médicos también pensaban que los pacientes difíciles de manejar eran "más propensos a exagerar el dolor, [y] menos cooperativos, implicados, agradables, propensos a seguir el tratamiento y a volver al trabajo."

Los médicos que tendían a preocuparse por las incertidumbres del diagnóstico o el tratamiento --una parte intrínseca de la atención médica diaria-- tenían más probabilidades de verse afectados negativamente por pacientes indisciplinados, según también encontró el estudio.

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Todo esto podría encaminar a médicos y pacientes hacia una peor atención y resultados, dijo Isbell. En su opinión, los pacientes estresados a veces necesitan dar un paso atrás y recordar que el personal médico también es gente.

"Las emociones son una parte inherente de nuestras vidas -- son lo que nos hace humanos", dijo Isbell. "Pero durante demasiado tiempo, la cultura médica ha esperado que los médicos dejaran sus emociones en la puerta. Esto es simplemente irrealista."

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FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Massachusetts, Amherst, 12 de julio de 2026