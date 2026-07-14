El hábito diario que un cardiólogo de Harvard vincula con vivir más años

Una investigación observacional en personas de 18 a 65 años con trastornos psiquiátricos mayores vinculó beber 3 a 4 tazas al día con un envejecimiento biológico más lento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el consumo de café y una vida más larga fue objeto de múltiples investigaciones científicas, donde señalaron que quienes incluyen esta bebida en su dieta de forma regular presentan mejores indicadores de salud general.

En este contexto, según el cardiólogo y biólogo vascular Dr. William Li, egresado de la Universidad de Harvard, el café solo es la mejor manera de consumir esta bebida asociada con una mayor longevidad.

PUBLICIDAD

El respaldo de la ciencia al café y la longevidad

El café dejó de ser visto únicamente como un estimulante para transformarse en un aliado de la salud cardiovascular y la longevidad. Un estudio publicado en BMJ Mental Health identificó que beber entre 3 y 4 tazas de la infusión al día puede vincularse con un envejecimiento biológico más lento.

La investigación, que analizó a personas de entre 18 y 65 años con trastornos psiquiátricos mayores, observó que quienes mantenían ese nivel de consumo presentaban telómeros más largos, un marcador biológico asociado a la juventud celular.

PUBLICIDAD

El análisis, publicado en BMJ Mental Health, observó en adultos con trastornos psiquiátricos mayores una relación entre ese consumo y telómeros más largos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del médico, “quienes tomaban café con regularidad tenían un riesgo entre un 15 y un 25 por ciento menor de morir por cualquier causa”. Esta reducción estadística, citada en Men’s Health y recogida por diversos portales de salud, resalta el impacto de esta bebida sobre la esperanza de vida cuando se incorpora de manera constante y responsable en la dieta.

Investigaciones recientes también señalan que los beneficios de la bebida superan a los de otras infusiones tradicionales. Según datos publicados en la revista European Heart Journal, la calidad y el momento del consumo son factores determinantes, por lo que no basta con incluir café en la rutina diaria sin prestar atención a las condiciones en que se ingiere.

PUBLICIDAD

Errores comunes al consumir café y cómo evitarlos

El cardiólogo advierte sobre prácticas frecuentes que pueden reducir los efectos positivos del café. En declaraciones recogidas por Men’s Health, explica que “no todos los cafés son iguales ni todas las formas de prepararlo conservan sus propiedades”. Uno de los principales errores es optar por cafés aromatizados o azucarados, los cuales incorporan sustancias químicas industriales que alteran el perfil saludable de la bebida.

El especialista detalla que “los cafés aromatizados contienen gran cantidad de sustancias químicas industriales que pueden convertir esta bebida saludable en una poco saludable y arruinarla”. Esta advertencia pone el foco en la importancia de elegir un café natural, preferentemente sin aditivos.

PUBLICIDAD

El cardiólogo William Li recuerda que consumir infusiones a temperaturas muy elevadas se ha vinculado con este cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto relevante señalado por el doctor egresado de la Universidad de Harvard es el uso de leche de vaca; advirtió que “la grasa láctea forma burbujas que se unen a los polifenoles. Así que, cuando lo bebes, simplemente se elimina directamente de tu organismo y te estás perdiendo parte de esos polifenoles”, explica el doctor. Estos compuestos antioxidantes presentes en el café desempeñan un papel importante en la protección celular y en la prevención de enfermedades crónicas.

Además, el modo de consumo no se limita a los ingredientes. William Li también señala los riesgos asociados al consumo de la infusión a temperaturas muy elevadas. “Las bebidas muy calientes se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de esófago, ya que el líquido caliente daña las células de la garganta y provoca lesiones e inflamación que preparan el terreno para cambios celulares que pueden conducir al cáncer de esófago”, expone el cardiólogo.

PUBLICIDAD

Las mejores prácticas para aprovechar el café

Para potenciar al máximo los beneficios del café, el especialista recomienda consumirlo solo, sin azúcar ni leche, y evitar temperaturas elevadas. El objetivo es preservar intactos los polifenoles y antioxidantes que contiene la bebida, compuestos que han sido objeto de numerosos estudios por su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la función vascular.

El especialista recomienda tomarlo sin azúcar ni leche y evitarlo muy caliente para no perder parte de sus compuestos bioactivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cardiólogo destaca que “la ciencia tampoco deja dudas al respecto y sugiere que el café solo es la forma más saludable de tomar esta bebida”. Estas conclusiones refuerzan la posición del café como un aliado para quienes buscan aumentar su esperanza de vida a través de hábitos cotidianos sencillos y accesibles.

PUBLICIDAD

El consenso en la comunidad científica y médica indica que la clave está en la sencillez: café solo, sin aditivos y a temperatura moderada. De este modo, la bebida mantiene su potencial como factor protector de la salud y la longevidad.