Salud

La microbiota intestinal permite anticipar el riesgo de diabetes tipo 2 años antes, según un estudio

Una investigación sueca con 4.685 adultos, publicada en Cell Reports Medicine, siguió a los voluntarios durante 5 años y registró 383 casos nuevos de esa enfermedad. Los detalles

Guardar
Google icon
Ilustración de órganos internos del torso: hígado, estómago, páncreas, intestino delgado y grueso, con microorganismos azules y rojos.
La microbiota intestinal aporta señales tempranas asociadas con el riesgo futuro de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición de la microbiota intestinal puede predecir el riesgo de diabetes tipo 2 años antes del diagnóstico, según una investigación con 4.685 adultos.

El trabajo siguió a los participantes en Suecia durante 5 años y detectó 383 casos. En ese período, los investigadores hallaron nueve especies bacterianas asociadas con el riesgo futuro de la enfermedad.

PUBLICIDAD

El estudio fue dirigido por investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers y se publicó en Cell Reports Medicine.

Infografía: diagrama de cuerpo humano con intestinos y páncreas, texto sobre diabetes, cifra de 800 millones, bacterias clave y funciones metabólicas.
Un seguimiento de 4.685 adultos suecos registra 383 casos incidentes tras una mediana de 5,3 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gaël Toubon, investigador posdoctoral en ciencia de los alimentos del Departamento de Ciencias de la Vida de esa universidad, afirmó: “Nuestro estudio logró demostrar cambios en la microbiota intestinal varios años antes de que se desarrollara la enfermedad. Esto podría indicar que la composición del microbioma influye en el desarrollo de la diabetes, y no al revés”.

PUBLICIDAD

La investigación se realizó dentro del proyecto europeo HealthFerm e incluyó a adultos suecos libres de diabetes al inicio y sin tratamiento con fármacos antidiabéticos. Las muestras de microbioma se obtuvieron a partir de materia fecal y fueron analizadas con secuenciación metagenómica.

Nueve bacterias se asociaron con el desarrollo futuro de diabetes tipo 2

De acuerdo con el artículo científico, seis especies se vincularon con mayor riesgo: Desulfovibrio piger, Alistipes communis, Alistipes finegoldii, Akkermansia muciniphila, Ruminococcus gnavus y GGB3614_SGB4886, una bacteria de la familia Lachnospiraceae. Otras tres se asociaron con menor riesgo: Erysipelotrichaceae bacterium, Coprococcus catus y Clostridia unclassified SGB6317.

Manos de una persona sostienen un glucómetro y un punzador para tomar una muestra de sangre del dedo, en un escritorio con teclado y monitor de computadora.
Nueve especies bacterianas se asocian de manera diferencial con la probabilidad posterior de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hallazgos que más llamaron la atención del equipo apareció Akkermansia muciniphila, una bacteria que suele relacionarse con beneficios para la salud.

Toubon explicó que, en condiciones favorables, esta bacteria se alimenta de la fibra de la dieta, pero cuando la ingesta de fibra es demasiado baja empieza a degradar la capa protectora de moco del intestino.

Ese proceso puede permitir que otras bacterias entren en contacto con el revestimiento intestinal y provoquen inflamación y alteraciones metabólicas vinculadas con la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2.

En el estudio, el efecto de A. muciniphila sobre el riesgo fue más fuerte en las personas ubicadas en el cuartil más bajo de consumo de fibra, equivalente a una ingesta de ≤20,7 g/día.

Esqueleto humano de cuerpo completo de pie. Los intestinos y otros órganos internos están iluminados en tonos anaranjados. El fondo es un dibujo de anatomía muscular.
Akkermansia muciniphila muestra una relación dependiente del consumo de fibra en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis también mostró un patrón particular con Coprococcus catus. La mayor probabilidad de diabetes apareció cuando esta bacteria estaba presente en cantidades muy bajas; por encima de cierto umbral, ese aumento del riesgo no se observó.

Tres funciones metabólicas del intestino también anticiparon el riesgo

Además de las especies bacterianas, los investigadores evaluaron 103 módulos metabólicos del microbioma intestinal. Tres se asociaron de forma consistente con el desarrollo posterior de diabetes tipo 2.

La degradación de asparagina fue el marcador funcional más ligado a un mayor riesgo. En cambio, la degradación de manosa y la vía no oxidativa de las pentosas fosfato se asociaron con menor riesgo de enfermar. El estudio no encontró una asociación clara entre la diversidad general de la microbiota intestinal y la aparición de diabetes tipo 2. La señal predictiva surgió de especies y funciones concretas, no de una mayor o menor diversidad global.

Rikard Landberg, profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de Chalmers y autor principal del trabajo, sostuvo que la investigación respalda, a nivel general, las recomendaciones actuales de consumir alimentos ricos en fibra procedente de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

También subrayó la importancia de estudiar el microbioma junto con otros factores del estilo de vida, porque en conjunto pueden influir en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Científica en bata y guantes azules sujeta un tubo de ensayo. En el laboratorio se ven un equipo de PCR, un monitor con gráfica y estanterías con reactivos.
Coprococcus catus presenta un patrón de umbral, con mayor riesgo cuando su abundancia es muy baja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud, el número de adultos con diabetes se ha más que duplicado desde la década de 1990. Hoy viven con la enfermedad 800 millones de personas y más del 90% de los casos corresponden a diabetes tipo 2.

Los autores plantean que, si estos resultados se confirman en otros estudios de gran escala, las bacterias identificadas podrían utilizarse como biomarcadores.

Esa información podría complementar factores de riesgo ya conocidos, como la obesidad, la herencia familiar y los niveles de glucosa en sangre, mediante una muestra fecal que ayude a predecir mejor quién desarrollará la enfermedad.

La publicación remarcó que los hallazgos todavía deben validarse en nuevas cohortes. Si se confirma el papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de la diabetes, el microbioma podría convertirse en un objetivo de estrategias preventivas personalizadas, con una ventaja central frente a los genes: puede modificarse mediante la dieta y el estilo de vida.

Temas Relacionados

Microbiota intestinalDiabetes tipo 2MicrobiomaFibraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Descubrieron en Uruguay un dinosaurio gigante de 83 millones de años y lo llamaron “el protector”

Científicos identificaron a la nueva especie de titanosaurio a partir de dos vértebras de la cola halladas por pescadores a orillas del río Uruguay. Por qué los resultados de su estudio cambia lo que se sabía sobre la fauna prehistórica del país y sobre la antigüedad de las rocas donde aparecieron los fósiles

Descubrieron en Uruguay un dinosaurio gigante de 83 millones de años y lo llamaron “el protector”

Una psicóloga advierte sobre la ansiedad posparto: “Revisas al bebé cada 10 minutos durante toda la noche”

Una especialista explica por qué el exceso de vigilancia nocturna y la búsqueda constante de alivio pueden afectar el bienestar, y propone estrategias prácticas para recuperar el equilibrio en esta etapa

Una psicóloga advierte sobre la ansiedad posparto: “Revisas al bebé cada 10 minutos durante toda la noche”

No todos los colorantes celestes son comestibles: cómo reconocer los seguros

El ingeniero en alimentos Tomas Gill explicó en Infobae a las Nueve cómo identificar colorantes habilitados y qué controles debe exigir el consumidor, en medio del furor por la selección nacional

No todos los colorantes celestes son comestibles: cómo reconocer los seguros

Cómo afrontar una ruptura amorosa según la ciencia

Validar las emociones, limitar el contacto con la expareja y buscar apoyo social son estrategias recomendadas por especialistas para transitar el duelo y reconstruir el bienestar personal

Cómo afrontar una ruptura amorosa según la ciencia

Ensayan un mecanismo de geoingeniería para prevenir los daños del Fenómeno de El Niño

Expertos de Estados Unidos simularon por primera vez si el método puede intervenir directamente sobre el evento en escala estacional. Por qué los resultados abren un debate científico y ético sin precedentes

Ensayan un mecanismo de geoingeniería para prevenir los daños del Fenómeno de El Niño

DEPORTES

Esperó horas para hablar con Messi y lo consiguió: la historia del periodista venezolano que cumplió el sueño de cubrir un Mundial

Esperó horas para hablar con Messi y lo consiguió: la historia del periodista venezolano que cumplió el sueño de cubrir un Mundial

“Aquí no hay lugar para sentimientos”: la resonante frase de Kylian Mbappé tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial

El vanidoso análisis de una figura de Francia tras eliminar a Marruecos: “Teníamos poco que temer”

“Suena el silbato y se transforma”: las dos caras del Cuti Romero, el héroe salvaje de la selección argentina

Argentina-Suiza: cómo se vive la previa del partido en un pueblo cercano a Zúrich donde residen familias argentinas

TELESHOW

El novio de Cinzia asumió su error que provocó la sanción de Gran Hermano: “Quiero dar la cara porque me la mandé”

El novio de Cinzia asumió su error que provocó la sanción de Gran Hermano: “Quiero dar la cara porque me la mandé”

Ricardo Arjona se despidió de Buenos Aires con un emotivo video para sus fans: “Siempre me reproché haberme ido”

El tierno video de Milenka, la hija de Marley, y su fanatismo por Lionel Messi: “Ya sabe quién es el capitán”

María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia admitió la crisis por los bombardeos ucranianos: “Debemos reconocer que hay problemas y escasez de combustible”

Rusia admitió la crisis por los bombardeos ucranianos: “Debemos reconocer que hay problemas y escasez de combustible”

El tapiz de Bayeux, asegurado en mil millones de dólares, llegó a Londres luego de un viaje secreto de película

Un estudio revela la sorprendente dieta de los gatos callejeros

Panamá albergará la mayor cumbre continental sobre tortugas marinas

Dibujar el dolor tras perder a 11 familiares: la historia de la joven venezolana asistida por el equipo de El Salvador