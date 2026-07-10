Medio Ambiente

Ensayan un mecanismo de geoingeniería para prevenir los daños del Fenómeno de El Niño

Expertos de Estados Unidos simularon por primera vez si el método puede intervenir directamente sobre el evento en escala estacional. Por qué los resultados abren un debate científico y ético sin precedentes

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Vista aérea del océano Pacífico con una capa de nubes blancas sobre el agua, un cielo azul y los intensos reflejos del sol en la superficie marina y las nubes.
Un estudio publicado en Science Advances propuso que el aclaramiento de nubes marinas sobre el Pacífico sur podría debilitar El Niño antes de sus mayores impactos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuya secretaria general es la científica argentina Celeste Saulo, advirtió que el fenómeno de El Niño ya está presente y se intensificará hacia un episodio fuerte entre julio y septiembre, con riesgo de olas de calor, sequías y lluvias intensas en todo el mundo.

Una nueva investigación publicada en la revista Science Advances llegó con una propuesta que abre un debate científico y ético sin precedentes: las simulaciones sugieren que aclarar artificialmente las nubes sobre el Pacífico sur podría debilitar ese mismo fenómeno antes de que cause sus peores estragos.

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¿Cómo es el mecanismo que busca aclarar las nubes de manera artificial?

Vista aérea de un río marrón y caudaloso que casi se desborda, con campos verdes parcialmente inundados y árboles sin hojas en las orillas bajo un cielo gris.
La OMM advirtió que El Niño ya está presente y que podría intensificarse entre julio y septiembre con riesgo de olas de calor, sequías y lluvias intensas(Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica propuesta se llama aclaramiento de nubes marinas y consiste en inyectar aerosoles, partículas muy pequeñas, en la atmósfera baja para que las nubes reflejen más luz solar y enfríen el océano.

El estudio fue liderado por Jessica Wan, de la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, junto con John Fasullo, Nan Rosenbloom y Chih-Chieh Chen, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, y Katharine Ricke, de la Escuela de Política Global y Estrategia de la Universidad de California en San Diego.

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Por qué El Niño preocupa tanto a los científicos

Sea level data from the Sentinel-6 Michael Freilich satellite on April 24 shows relatively higher (shown in red and white) and warmer ocean water at the equator and the west coast of South America. Water expands as it warms, so sea levels tend to be higher in places with warmer water. Credit: NASA/JPL-Caltech
El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur ocurre cuando se debilitan los vientos alisios y se calientan por encima de lo normal las aguas del Pacífico oriental./Archivo NASA/JPL-Caltech

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés) ocurre cuando los vientos alisios se debilitan y las aguas del Pacífico oriental se calientan por encima de lo normal.

Eso desata efectos a distancia llamados teleconexiones: alteraciones del clima que golpean regiones muy alejadas, desde sequías en Australia hasta inundaciones en América del Sur. Un solo episodio puede costar billones de dólares a la economía global.

El Centro Nacional de Predicción del Clima de los Estados Unidos alertó el jueves 9 de julio que “existe un 81% de probabilidad de que se presente un El Niño muy fuerte durante el período de octubre a diciembre de 2026″.

Podría ubicarse entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico que data desde el año 1950.

Campo agrícola reseco y agrietado con surcos vacíos, plantas marchitas, casas rurales borrosas al fondo y un tractor oxidado.
El Centro Nacional de Predicción del Clima de Estados Unidos estimó un 81% de probabilidad de un El Niño muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ningún estudio anterior había evaluado si la geoingeniería solar podía usarse para intervenir directamente sobre El Niño en escala estacional.

Los investigadores partieron de una pista concreta: los aerosoles de los incendios de Australia de 2019-2020 aclararon las nubes del Pacífico sur y contribuyeron a desencadenar una La Niña —el fenómeno opuesto, con enfriamiento de las aguas ecuatoriales— que duró varios años. Si el fuego lo hizo, la pregunta fue si podría hacerse a propósito.

Beneficios y riesgos: un debate que recién empieza

Inundación Desastre natural México Lluvias torrenciales Naturaleza Calles anegadas Emergencia Riesgo Desbordamiento Daños Imagen que retrata una poderosa inundación en México, resultado de intensas lluvias, destacando el impacto y la magnitud de este desastre natural. - (Imagen ilustrativa Infobae)
El estudio publicado en Science Advances indicó que el aclaramiento de nubes marinas podría reducir el calor, las lluvias excesivas y parte de los daños económicos asociados a El Niño. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los investigadores simularon seis estrategias sobre los El Niños de 1997-1998 y 2015-2016, al variar cuándo empezaba y cuánto duraba la intervención.

La más intensa —de junio a febrero— redujo la temperatura del mar en 1,88 grados durante el El Niño de 2015-2016, “prácticamente restaurando condiciones neutras del ENSO al final del pico del evento”, según el equipo científico.

En las simulaciones, el aclaramiento de nubes marinas redujo el calor y las lluvias excesivas en la mayoría de las regiones que El Niño suele golpear.

La caída en el índice que mide los daños económicos sugirió “el potencial de grandes beneficios económicos globales”.

Cuatro barcos pequeños flotan sobre el agua y lanzan chorros de agua altos hacia el cielo azul, que tiene nubes blancas dispersas.
La técnica de geoingeniería solar consiste en inyectar aerosoles en la atmósfera baja para que las nubes reflejen más luz solar y enfríen el océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate científico surge porque la técnica funcionó mejor para combatir el calor y la lluvia que para revertir el frío y la sequía, así que sus beneficios no llegan a todos por igual.

Los riesgos climáticos son tan reales como los beneficios.

El estudio detectó un calentamiento sobre Europa y Asia en zonas que El Niño normalmente no toca, lo que significa que la técnica crearía un problema nuevo donde antes no había ninguno.

Las estrategias más largas también adelantaron y amplificaron La Niña posterior, con potencial de generar daños propios en otras regiones.

Vista panorámica del océano azul con olas. El sol brilla intensamente en el cielo naranja-amarillo, reflejándose en el agua y creando destellos luminosos.
Las simulaciones sobre los eventos de El Niño de 1997-1998 y 2015-2016 mostraron que la intervención más intensa redujo en 1,88 grados la temperatura del mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate ético es el más difícil. Si el aclaramiento de nubes marinas se aplica cuando El Niño no llega a desarrollarse, se podrían generar consecuencias climáticas no deseadas sin ningún beneficio que las justifique.

Los investigadores advirtieron que esos casos “presentan riesgos éticos que deben considerarse con cuidado antes de cualquier implementación futura” y propusieron repetir las simulaciones con distintos modelos y extenderlas a eventos más moderados, que son los más frecuentes y difíciles de predecir.

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