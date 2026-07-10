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Cómo afrontar una ruptura amorosa según la ciencia

Validar las emociones, limitar el contacto con la expareja y buscar apoyo social son estrategias recomendadas por especialistas para transitar el duelo y reconstruir el bienestar personal

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La ruptura amorosa puede afectar la motivación, la autoestima, el sueño y la concentración laboral, por lo que los especialistas recomiendan abordar el duelo con autocompasión y apoyo social - (Freepik)
La ruptura amorosa puede afectar la motivación, la autoestima, el sueño y la concentración laboral, por lo que los especialistas recomiendan abordar el duelo con autocompasión y apoyo social - (Freepik)

El fin de una relación suele ser una de las experiencias más desafiantes a nivel emocional. La ruptura puede generar sentimientos intensos de pérdida, tristeza, enojo, confusión e incluso miedo al futuro. Aunque cada proceso es personal y único, existen estrategias respaldadas por especialistas que pueden facilitar el tránsito por este duelo y ayudar a recuperar el equilibrio emocional.

Enfrentar una separación amorosa implica no solo aceptar la ausencia de la otra persona, sino también reconstruir aspectos de la propia identidad y redefinir proyectos, rutinas y vínculos. El impacto puede sentirse en distintas áreas de la vida: desde la motivación y la autoestima hasta la calidad del sueño y la concentración laboral. Por eso, los expertos enfatizan la importancia de abordar este momento con autocompasión, apertura y apoyo social, evitando aislarse o minimizar el dolor. Adoptar medidas activas y buscar recursos adecuados puede marcar la diferencia en la recuperación y el bienestar a mediano y largo plazo.

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Claves emocionales para atravesar la ruptura

Hombre con barba y camiseta gris sentado en un sillón, con manos en la barbilla. Se ven sofá, ventana, lámpara, estantería con libros y mesa con taza.
Un hombre medita en la sala de su casa, sentado en un sillón con las manos apoyadas en la barbilla y la mirada baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Psychology Today, aceptar y validar las emociones es el primer paso para superar una separación. Permitir el llanto, la tristeza o la rabia sin juzgarse ni forzarse a “estar bien” ayuda a procesar el duelo y previene que las sensaciones desagradables deriven en síntomas físicos. La publicación recomienda también evitar el contacto innecesario con la expareja y establecer límites claros, tanto en la vida cotidiana como en redes sociales, para favorecer el desapego y evitar recaídas emocionales.

El apoyo social resulta fundamental en esta etapa. Compartir sentimientos con amistades, familiares o un terapeuta contribuye a aliviar el peso de la ruptura y a poner en perspectiva la experiencia. La validación de otros y la posibilidad de recibir contención emocional pueden reducir el aislamiento y prevenir pensamientos obsesivos, así como ayudar a iniciar nuevas dinámicas sociales.

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Expertos de la American Psychological Association destacan la importancia de reorganizar las rutinas y retomar actividades placenteras. Volver a hobbies, iniciar proyectos postergados o explorar nuevos intereses permite reconstruir el sentido de propósito y recuperar la autoestima. Además, sugieren evitar las comparaciones constantes con la vida de la expareja y enfocarse en los propios avances, celebrando logros, por pequeños que sean.

Recuperar el bienestar: autocuidado y crecimiento personal

Dos hombres sentados en sofás. Uno viste suéter gris y habla. El otro viste suéter oscuro, tiene las manos en la cabeza y muestra un gesto de tristeza en un hogar.
Un hombre con suéter gris habla con otro sentado en un sofá, quien apoya sus manos en la cabeza con un gesto de tristeza, en el interior de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo Clinic resalta que el autocuidado físico y mental es esencial durante el proceso de duelo amoroso. Mantener hábitos saludables, como dormir bien, alimentarse de manera equilibrada y realizar ejercicio físico, ayuda a disminuir el estrés y favorece la recuperación emocional. El uso de técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación, puede ser útil para afrontar episodios de ansiedad o insomnio.

Según los especialistas, no existe un plazo universal para “superar” una ruptura. Cada persona avanza a su propio ritmo y es importante no compararse ni autoexigirse. Si aparecen síntomas persistentes como tristeza profunda, falta de interés en las actividades diarias o pensamientos negativos recurrentes, se aconseja consultar a un profesional de la salud mental para recibir orientación adecuada.

Finalmente, Psychology Today subraya que el cierre de una etapa amorosa puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento personal. Reflexionar sobre las lecciones aprendidas, redefinir expectativas y visualizar nuevos proyectos vitales permite transformar el dolor en autoconocimiento y sentar las bases para relaciones futuras más saludables y satisfactorias.

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