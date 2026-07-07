Por qué más peso no siempre es mejor para el entrenamiento de fuerza

El entrenamiento de fuerza no se define por la carga máxima, sino por el estímulo que se puede sostener con buena técnica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza ganó espacio en gimnasios y rutinas hogareñas, y con esa popularidad también se instaló una consigna: progresar sería, ante todo, levantar más peso. “Ese es un atributo clave no solo para conseguir músculos más grandes, sino también músculos y huesos más fuertes”, afirmó Abbie Smith-Ryan, profesora de fisiología del ejercicio y nutrición en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Aun así, la carga alta no es una receta universal. “Pesado” es un término relativo: lo que para una persona es casi imposible, para otra puede ser una serie de calentamiento. Y, sobre todo, más kilos no garantizan mejores resultados si la técnica se deteriora, si el objetivo no requiere ese estímulo o si el plan se vuelve tan intimidante que resulta imposible sostenerlo.

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El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) define “pesado” como el 80% o más del máximo de una repetición, el peso más alto que alguien podría levantar una sola vez. La fisióloga del ejercicio Rachelle Acitelli Reed lo tradujo a la experiencia común: suele ser una carga con la que es “muy, muy difícil” completar de cuatro a seis repeticiones. “Estás haciendo un esfuerzo enorme en la última repetición, y probablemente exhalando audiblemente”, describió en la revista Time.

Ese nivel de esfuerzo explica por qué las cargas altas aparecen como recomendación frecuente: pueden fatigar antes y hacer que la sesión parezca más “eficiente”. Sin embargo, varios especialistas coinciden en que el progreso no depende de un único número en la barra. “Si analizamos la ciencia, vemos que en muchos casos una dosis moderada es muy apropiada”, señaló Reed.

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Qué aporta levantar mucho peso (y qué no)

Aumentar la carga sin controlar el movimiento puede reforzar patrones mecánicos deficientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga alta tiene un lugar claro cuando se usa con criterio. Smith-Ryan explicó que levantar pesas puede ayudar a contrarrestar algunos cambios musculares asociados al envejecimiento: con el paso del tiempo se tiende a perder parte de las fibras de contracción rápida, vinculadas con la fuerza. “Podemos prevenir parte de esto levantando pesas”, sostuvo.

En el mismo sentido, James McKendry, profesor adjunto de nutrición y envejecimiento saludable en la Universidad de Columbia Británica, indicó que la densidad mineral ósea se beneficia cuando se levantan objetos pesados contra la gravedad, porque ese estímulo favorece la regeneración del tejido óseo. Y planteó un matiz decisivo: “Creo que la idea de que las cargas más pesadas sean el único mecanismo para preservar los huesos está un poco equivocada. Levantar pesas de cualquier resistencia puede ser eficaz”.

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La conclusión práctica es que levantar pesado puede ser útil, pero no es sinónimo automático de “mejor”. La carga es una herramienta: el resultado depende del objetivo y del modo de aplicación.

El peso ideal cambia según el objetivo

La técnica y la conexión neuromuscular suelen ser la prioridad al inicio, antes de cargar más (Freepik)

El debate sobre el “mejor peso” se ordena cuando se define primero para qué se entrena. En ese sentido, los especialistas en fitness distinguen, al menos, cuatro metas frecuentes: fuerza máxima, hipertrofia, potencia y resistencia muscular.

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Si la meta es desarrollar la máxima fuerza posible, McKendry fue explícito: “Usar cargas pesadas es prácticamente la única manera de lograrlo”. Lo explicó por el principio de especificidad: el cuerpo mejora lo que practica de forma regular. Por eso, quien busca rendir en entornos donde se exige mover el mayor peso posible necesita entrenar con cargas altas.

Si el foco es aumentar el tamaño muscular, el esfuerzo es más determinante que la carga. El criterio central es trabajar hasta el punto —entre una y tres repeticiones, según McKendry— en que el músculo ya no puede completar otro levantamiento con buena técnica. Casi cualquier peso que lleve a ese límite puede estimular el crecimiento; con cargas más livianas, el proceso puede demandar más repeticiones o más tiempo bajo tensión.

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Si lo que se busca es potencia, el ACSM recomienda una carga moderada, entre el 30% y el 70% del máximo de una repetición. La razón es mecánica: el beneficio proviene de moverse lo más rápido posible durante la fase de levantamiento, y eso requiere un peso lo suficientemente liviano como para permitir velocidad.

Para lograr resistencia muscular, McKendry advirtió que hacer levantamientos de una repetición máxima no se traduce necesariamente en mejor rendimiento, especialmente en deportes de larga duración como maratón o triatlón. Por especificidad, el entrenamiento se orienta a muchas repeticiones con pesos más ligeros, para sostener contracciones repetidas a lo largo del tiempo.

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Sobrecarga progresiva: progresar no es solo sumar kilos

El “mejor peso” suele ser el que permite entrenar de forma constante, segura y repetible (Freepik)

La idea de que “más peso” equivale a “más progreso” también choca con una definición más amplia de la sobrecarga progresiva. Según un artículo de Men’s Health, el principio puede aplicarse de muchas maneras: aumentar peso, pero también aumentar repeticiones, sumar series, disminuir descansos, aumentar frecuencia, ampliar rango de movimiento, mejorar técnica, aumentar el tiempo bajo tensión o cambiar la modalidad para incrementar la intensidad.

La entrenadora y fisioterapeuta Stefi Cohen lo expresó en términos directos: “La gente te presiona para que aumentes cada vez más de peso, pensando que aumentar de peso significa automáticamente progreso, pero eso está muy lejos de la realidad”.

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El punto crítico, para Cohen, es la técnica. “Por ejemplo, si al hacer sentadillas mis rodillas se juntan, mi espalda se redondea y luego simplemente añado más peso, lo único que ocurre es que estoy sobrecargando progresivamente un desastre total”, afirmó. Su argumento es que se está “sobrecargando” un patrón que todavía no se desarrolló, por lo que el cuerpo no se adapta a lo que se busca, sino que consolida un movimiento defectuoso.

Por eso, planteó una jerarquía: agregar peso debería ser el último paso dentro de las progresiones. Primero, dominar el movimiento con práctica constante —más repeticiones, más series y más tiempo bajo tensión—; después, ampliar el rango de movimiento en distintas posiciones; y recién entonces aumentar la carga.

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Entrenar fuerza no es solo levantar pesas

La variedad de métodos incluye peso corporal, bandas elásticas, cargas adecuadas y tiempos de contracción variables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nota previa de Infobae especialistas ya habían puesto el foco en que el entrenamiento de fuerza no se reduce a una barra con discos. La profesora de Educación Física y licenciada en Alto Rendimiento Deportivo Claudia Lescano recomendó un enfoque variado que incluya “ejercicios con el propio peso corporal, bandas elásticas, cargas adecuadas y tiempos de contracción variables”.

Lescano también remarcó que el trabajo no debería ser igual para todos, porque depende de las características y los objetivos individuales. “Hay distintos tipos de fuerza: pura, hipertrofia o resistencia, y dependiendo de lo que se quiera lograr, se requiere un método específico”, explicó, y subrayó que “el tamaño de un músculo no es proporcional a la cantidad de fuerza generada por él”.

En el mismo texto, el entrenador de calistenia Víctor Vázquez planteó una preferencia concreta: “La mejor manera de entrenar fuerza es entrenando con el propio peso”. Más allá del método elegido, el punto en común es que la fuerza se construye con progresión, variabilidad, especificidad e individualización, no con una única estrategia de cargar cada vez más.

Riesgos del exceso de peso y el rol de la ejecución

La planificación y la ejecución son factores centrales para minimizar riesgos vinculados al exceso de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso inadecuado de cargas pesadas puede traer problemas, según los especialistas consultados por Infobae. Lescano advirtió que “levantar cargas a lo largo del tiempo provoca lesiones en la columna vertebral, articulaciones, desgaste y patologías osteo articulares y ligamentosas”. También señaló que “puede llevar a la sobre activación de la vía metabólica mTor asociada a envejecimiento prematuro”.

Vázquez sumó una advertencia operativa: “Trabajar con exceso de peso, sin supervisión puede provocar hernias, esguinces o desgarros”.

El entrenamiento de fuerza puede mejorar músculo, hueso y capacidad funcional, pero el progreso no se define por levantar siempre más. Entre técnica, objetivo y constancia, la carga más útil suele ser la que permite entrenar con seguridad, volver al día siguiente y sostener el hábito en el tiempo.