Salud

Omega-3: cuánto y cómo comer pescado graso para maximizar los beneficios

La frecuencia, el tamaño de la porción y el método de cocción determinan si el organismo realmente aprovecha los ácidos grasos esenciales del salmón, la caballa y las sardinas, según especialistas en nutrición

Guardar
Google icon
Ilustración plana de cuatro pescados (salmón, sardina, caballa, arenque) con flechas ascendentes hacia una figura humana con cerebro y corazón.
El pescado aporta omega-3 esenciales que favorecen el funcionamiento del corazón y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado se ha consolidado como uno de los alimentos más valorados en la nutrición moderna, tanto por sus cualidades organolépticas como por su impacto favorable en la salud. Entre sus atributos más destacados se encuentra su aporte de ácidos grasos omega-3, compuestos esenciales que el organismo no puede producir en cantidad suficiente y que resultan fundamentales para el funcionamiento óptimo del corazón y el cerebro. El salmón, la caballa, el arenque, las sardinas y la trucha ofrecen concentraciones especialmente elevadas de estos nutrientes, lo que los convierte en protagonistas de las recomendaciones alimentarias internacionales.

Además de su contenido en omega-3, son fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales, entre ellos la vitamina D y el selenio. Su incorporación regular en la dieta puede contribuir a la reducción de la inflamación, el mantenimiento de niveles saludables de triglicéridos y la protección frente al deterioro cognitivo asociado a la edad. Diversas investigaciones han documentado que quienes los consumen de manera frecuente presentan menor riesgo de enfermedades cardíacas y, en algunos casos, de ciertos tipos de cáncer. Por todas estas razones, se consolida como un pilar en la búsqueda de una alimentación equilibrada y promotora de la salud.

PUBLICIDAD

Cuándo comer pescado para aprovechar el omega-3

El momento del día en que se consume pescado puede influir en la manera en que el organismo absorbe y utiliza los ácidos grasos omega-3, aunque no existe una única hora “ideal” para todos. Según especialistas consultados por Verywell Health, la clave reside en adaptar el consumo de pescado a las necesidades energéticas, cognitivas y digestivas de cada persona, priorizando siempre la regularidad.

Ingerirlo durante el almuerzo o a media mañana puede proporcionar una liberación sostenida de energía y proteínas, ayudando a mantener la saciedad y el rendimiento mental a lo largo del día. Además, cuando este alimento se combina con cereales integrales y verduras, favorece el control del azúcar en sangre y la concentración, según sugiere Medline Plus. Por otro lado, consumirlo en la cena puede ser ventajoso para quienes buscan mejorar la recuperación cerebral y la calidad del sueño, explica un estudio: el DHA, uno de los principales omega-3 presentes, contribuye a regular la melatonina, la hormona responsable del ciclo del sueño.

PUBLICIDAD

Infografía con un salmón, corazón, cerebro, iconos de calendario, reloj, plato de comida, métodos de cocción al vapor, horno, freír y aceite de oliva.
El consumo regular de pescado suma proteínas, vitamina D y selenio, y se asocia con menor riesgo de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, citada por Murphy y colaboradores en Sleep Health (2022), señala que existe una relación entre los niveles de omega-3 y la calidad del sueño en adultos. Además, muchas personas encuentran que las proteínas más livianas presentes en este alimento resultan más fáciles de digerir por la noche en comparación con las carnes rojas.

El consenso de organizaciones como la Asociación Americana del Corazón y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) enfatiza que la constancia en la inclusión de pescado graso en la dieta es más relevante que el horario específico en que se lo consume. Los expertos recomiendan al menos dos porciones semanales para reducir los triglicéridos y la presión arterial, potenciando los efectos si es acompañado de vegetales, frutos secos o cereales ricos en fibra, y evitando preparaciones fritas que pueden contrarrestar los beneficios del omega-3.

Cuánto pescado comer para aprovechar el omega-3 y sus nutrientes

La incorporación en la dieta debe realizarse en cantidades adecuadas para obtener los beneficios asociados a los ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales. Las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón y especialistas como la dietista Grace A. Derocha, citada por Verywell Health, sugieren consumir unas dos porciones semanales de pescado graso, como el salmón, la caballa, las sardinas, las anchoas o el arenque.

Cada porción recomendada equivale aproximadamente a 100 gramos de pescado, lo que corresponde al tamaño de un teléfono celular grande o una baraja de cartas. Esta cantidad regular asegura una fuente constante de EPA y DHA, los omega-3 presentes de manera más abundante y biodisponible, que contribuyen a la salud cardiovascular, cerebral y visual. Para adultos, la FDA aconseja no superar los 227 a 340 gramos por semana, lo que normalmente representa entre dos y tres porciones dentro de la lista de variedades recomendadas.

Una heladera con un salmón, varias sardinas, varias caballas y varios arenques sobre una cama de hielo picado.
El salmón, la caballa, el arenque, las sardinas y la trucha concentran niveles altos de omega-3 y lideran las recomendaciones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de estas cantidades, distribuido a lo largo de la semana, permite mantener niveles óptimos de omega-3 y aprovechar otros nutrientes que el pescado ofrece, como la vitamina D, proteínas de alta calidad y minerales. Además, resulta fundamental respetar el tamaño de la porción para evitar una ingesta excesiva de contaminantes como el mercurio, especialmente en mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños, quienes deben optar por especies con bajo contenido de este metal.

Qué método de cocción favorece la absorción de nutrientes

Diversos estudios y expertos en nutrición coinciden en que el método de cocción influye en la conservación y absorción de los nutrientes, especialmente los ácidos grasos omega-3. Cuando se utilizan temperaturas moderadas y se evita la exposición prolongada al calor, como el vapor, el horneado a baja temperatura y la cocción a la plancha suave, preservan mejor la calidad y cantidad de estos nutrientes.

Los ácidos grasos son sensibles al calor, la luz y el oxígeno. La fritura a alta temperatura, especialmente en sartén abierta, puede reducir la cantidad de nutrientes beneficiosos debido a la oxidación de las grasas. Cuando sucede eso, pierde parte de su valor nutricional y pueden generarse compuestos indeseables para el organismo.

Saltear de forma breve también es válido si se utiliza aceite de oliva de buena calidad y no se prolonga el tiempo de cocción. Además, acompañar el pescado de alimentos ricos en grasas saludables, como aceite de oliva o palta, contribuye a una mejor absorción de los omega-3, ya que estos nutrientes son solubles en grasa.

Temas Relacionados

PescadoOmega 3AlimentaciónNutriciónSaludSalud cardiovascularNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los riesgos ocultos del moho en el hogar: síntomas, enfermedades y cómo prevenirlo, según expertos

La exposición prolongada a hongos en paredes, baños y sótanos puede desencadenar problemas respiratorios, pero también afecta el bienestar mental, detallan especialistas de Harvard y la Cleveland Clinic

Los riesgos ocultos del moho en el hogar: síntomas, enfermedades y cómo prevenirlo, según expertos

Automedicación: por qué los medicamentos de venta libre también requieren supervisión médica

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Daniela Blanco advirtió sobre los efectos de reemplazar el consejo profesional por búsquedas en internet y explicó por qué la educación sanitaria sigue siendo clave para prevenir errores

Automedicación: por qué los medicamentos de venta libre también requieren supervisión médica

¿Las mascotas reducen el estrés?: un nuevo estudio plantea que los animales no alivian las tensiones

Científicos enfrentaron la creencia de que perros y gatos podrían reducir la ansiedad y el agobio con una investigación

¿Las mascotas reducen el estrés?: un nuevo estudio plantea que los animales no alivian las tensiones

Los pescados que más vitamina D aportan al organismo

Incorporar ciertas especies a la dieta habitual permite cubrir los requerimientos diarios del nutriente, especialmente cuando la exposición solar resulta insuficiente por el clima, el estilo de vida o el tipo de piel

Los pescados que más vitamina D aportan al organismo

Dormir 8 horas: qué dicen médicos y estudios sobre la duración ideal del sueño

La idea de la cantidad de tiempo que es “obligatorio” dormir está instalada como regla, pero cada vez más evidencia sostiene que ese número universal es más débil de lo que se cree y que, en muchos casos, pesa más la calidad y la regularidad del descanso

Dormir 8 horas: qué dicen médicos y estudios sobre la duración ideal del sueño

DEPORTES

“Hace ruido”: la sentencia de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial y su mensaje para Neymar

“Hace ruido”: la sentencia de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial y su mensaje para Neymar

Homenaje encubierto: por qué el plantel de Argentina lleva el nombre de Messi a todas partes durante el Mundial

Tenso saludo, reproches y polémica entre el número 4 del mundo y su rival en Wimbledon: “Si estás lesionado, te retirás”

El entrenamiento de la Selección antes del cruce con Egipto en el Mundial: de la charla previa al laboratorio de Scaloni

La selección de Noruega usa una tipografía única en su camiseta para el Mundial 2026

TELESHOW

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

Virginia Lago vuelve a presentar “Historias de Corazón”, la eterna compañía que detuvo las tardes de la pantalla chica

María Fernanda Callejón reflexionó sobre la maternidad: “La mitad de mi vida busqué ser mamá, perdí tres embarazos”

Pamela David habló sobre la salud de Daniel Vila: “Viajamos a Nueva York porque se tiene que volver a operar”

Nicolás Occhiato habló sobre el escándalo con Florencia Peña: “Está judicializado”

Marta Fort contó cuáles son los retoques estéticos que se hizo en el rostro: “Algo me puse en la carita”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo las abejas reinas pasan pesticidas a sus larvas cuando la colmena ya no puede protegerlas

Cómo las abejas reinas pasan pesticidas a sus larvas cuando la colmena ya no puede protegerlas

Panamá refuerza la eliminación de bolsas plásticas con polietileno en supermercados, farmacias y comercios minoristas

El mercado turístico de Costa Rica crecerá 7.4% anual hasta 2031 y alcanzará $562.03 millones, según Mordor Intelligence

Nicaragua se ubica entre los peores en transparencia judicial de Iberoamérica

El círculo cercano a Burnham se divide sobre el plan para el costo de vida mientras se acerca al poder