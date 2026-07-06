Omega-3: cuánto y cómo comer pescado graso para maximizar los beneficios

El pescado aporta omega-3 esenciales que favorecen el funcionamiento del corazón y el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pescado se ha consolidado como uno de los alimentos más valorados en la nutrición moderna, tanto por sus cualidades organolépticas como por su impacto favorable en la salud. Entre sus atributos más destacados se encuentra su aporte de ácidos grasos omega-3, compuestos esenciales que el organismo no puede producir en cantidad suficiente y que resultan fundamentales para el funcionamiento óptimo del corazón y el cerebro. El salmón, la caballa, el arenque, las sardinas y la trucha ofrecen concentraciones especialmente elevadas de estos nutrientes, lo que los convierte en protagonistas de las recomendaciones alimentarias internacionales.

Además de su contenido en omega-3, son fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales, entre ellos la vitamina D y el selenio. Su incorporación regular en la dieta puede contribuir a la reducción de la inflamación, el mantenimiento de niveles saludables de triglicéridos y la protección frente al deterioro cognitivo asociado a la edad. Diversas investigaciones han documentado que quienes los consumen de manera frecuente presentan menor riesgo de enfermedades cardíacas y, en algunos casos, de ciertos tipos de cáncer. Por todas estas razones, se consolida como un pilar en la búsqueda de una alimentación equilibrada y promotora de la salud.

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Cuándo comer pescado para aprovechar el omega-3

El momento del día en que se consume pescado puede influir en la manera en que el organismo absorbe y utiliza los ácidos grasos omega-3, aunque no existe una única hora “ideal” para todos. Según especialistas consultados por Verywell Health, la clave reside en adaptar el consumo de pescado a las necesidades energéticas, cognitivas y digestivas de cada persona, priorizando siempre la regularidad.

Ingerirlo durante el almuerzo o a media mañana puede proporcionar una liberación sostenida de energía y proteínas, ayudando a mantener la saciedad y el rendimiento mental a lo largo del día. Además, cuando este alimento se combina con cereales integrales y verduras, favorece el control del azúcar en sangre y la concentración, según sugiere Medline Plus. Por otro lado, consumirlo en la cena puede ser ventajoso para quienes buscan mejorar la recuperación cerebral y la calidad del sueño, explica un estudio: el DHA, uno de los principales omega-3 presentes, contribuye a regular la melatonina, la hormona responsable del ciclo del sueño.

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El consumo regular de pescado suma proteínas, vitamina D y selenio, y se asocia con menor riesgo de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, citada por Murphy y colaboradores en Sleep Health (2022), señala que existe una relación entre los niveles de omega-3 y la calidad del sueño en adultos. Además, muchas personas encuentran que las proteínas más livianas presentes en este alimento resultan más fáciles de digerir por la noche en comparación con las carnes rojas.

El consenso de organizaciones como la Asociación Americana del Corazón y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) enfatiza que la constancia en la inclusión de pescado graso en la dieta es más relevante que el horario específico en que se lo consume. Los expertos recomiendan al menos dos porciones semanales para reducir los triglicéridos y la presión arterial, potenciando los efectos si es acompañado de vegetales, frutos secos o cereales ricos en fibra, y evitando preparaciones fritas que pueden contrarrestar los beneficios del omega-3.

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Cuánto pescado comer para aprovechar el omega-3 y sus nutrientes

La incorporación en la dieta debe realizarse en cantidades adecuadas para obtener los beneficios asociados a los ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales. Las recomendaciones de la Asociación Americana del Corazón y especialistas como la dietista Grace A. Derocha, citada por Verywell Health, sugieren consumir unas dos porciones semanales de pescado graso, como el salmón, la caballa, las sardinas, las anchoas o el arenque.

Cada porción recomendada equivale aproximadamente a 100 gramos de pescado, lo que corresponde al tamaño de un teléfono celular grande o una baraja de cartas. Esta cantidad regular asegura una fuente constante de EPA y DHA, los omega-3 presentes de manera más abundante y biodisponible, que contribuyen a la salud cardiovascular, cerebral y visual. Para adultos, la FDA aconseja no superar los 227 a 340 gramos por semana, lo que normalmente representa entre dos y tres porciones dentro de la lista de variedades recomendadas.

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El salmón, la caballa, el arenque, las sardinas y la trucha concentran niveles altos de omega-3 y lideran las recomendaciones alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de estas cantidades, distribuido a lo largo de la semana, permite mantener niveles óptimos de omega-3 y aprovechar otros nutrientes que el pescado ofrece, como la vitamina D, proteínas de alta calidad y minerales. Además, resulta fundamental respetar el tamaño de la porción para evitar una ingesta excesiva de contaminantes como el mercurio, especialmente en mujeres embarazadas, lactantes y niños pequeños, quienes deben optar por especies con bajo contenido de este metal.

Qué método de cocción favorece la absorción de nutrientes

Diversos estudios y expertos en nutrición coinciden en que el método de cocción influye en la conservación y absorción de los nutrientes, especialmente los ácidos grasos omega-3. Cuando se utilizan temperaturas moderadas y se evita la exposición prolongada al calor, como el vapor, el horneado a baja temperatura y la cocción a la plancha suave, preservan mejor la calidad y cantidad de estos nutrientes.

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Los ácidos grasos son sensibles al calor, la luz y el oxígeno. La fritura a alta temperatura, especialmente en sartén abierta, puede reducir la cantidad de nutrientes beneficiosos debido a la oxidación de las grasas. Cuando sucede eso, pierde parte de su valor nutricional y pueden generarse compuestos indeseables para el organismo.

Saltear de forma breve también es válido si se utiliza aceite de oliva de buena calidad y no se prolonga el tiempo de cocción. Además, acompañar el pescado de alimentos ricos en grasas saludables, como aceite de oliva o palta, contribuye a una mejor absorción de los omega-3, ya que estos nutrientes son solubles en grasa.

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