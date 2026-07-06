Automedicación: por qué los medicamentos de venta libre también requieren supervisión médica

Daniela Blanco advirtió en Infobae al Mediodía que la automedicación crece cuando el consejo profesional se reemplaza por búsquedas en internet, redes sociales o chats de inteligencia artificial

La posibilidad de acceder a información médica en cuestión de segundos cambió la manera en que millones de personas enfrentan un síntoma. Buscar en Google, consultar un chat de inteligencia artificial o seguir recomendaciones encontradas en redes sociales suele convertirse en el primer paso antes de acudir a un profesional. Para Daniela Blanco, sin embargo, esa tendencia profundiza un problema histórico del sistema sanitario: la diferencia de información entre quienes prescriben un tratamiento y quienes deben tomar decisiones sobre su propia salud.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, la especialista explicó que esa brecha, conocida en economía de la salud como asimetría informativa, es uno de los principales factores detrás de la automedicación. “El experto cuenta con información, con evidencia, con el prospecto, con el laboratorio, mientras que el paciente está en una desventaja informativa tremenda”, señaló. Y fue contundente al resumir la consecuencia de ese desequilibrio: “En salud, la asimetría informativa mata”.

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Blanco recordó que los medicamentos de venta libre también pueden causar efectos adversos y vinculó el uso excesivo de antibióticos con la resistencia a los antimicrobianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmediatez que ofrecen las plataformas digitales, agregó, muchas veces genera una falsa sensación de certeza. “Lideran lejos en Google las búsquedas sobre salud”, sostuvo al describir un fenómeno que refleja la necesidad de obtener respuestas rápidas frente a cualquier malestar.

Pero advirtió que esa facilidad de acceso no reemplaza el criterio profesional y recomendó contrastar siempre la información con fuentes confiables. “Por lo menos hay que ir a tres fuentes y que sean autorizadas”, aconsejó, antes de insistir en una práctica tan simple como poco habitual: “No debiéramos ponernos nada en la boca sin leer el prospecto”.

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Ese cambio en los hábitos de consulta también explica, según Blanco, la decisión de modernizar la información que acompaña a los medicamentos. En ese sentido, destacó la disposición de la ANMAT que impulsa la incorporación de códigos QR en los prospectos, una herramienta que ya funciona desde hace tiempo en Estados Unidos y distintos países europeos.

La especialista explicó que la iniciativa surgió a partir de un acuerdo entre las cámaras que representan a los laboratorios para transformar un formato pensado para otra época. Gracias a la digitalización, señaló, el usuario puede conservar el prospecto en su teléfono, revisarlo cuando lo necesite o incluso compartirlo con su médico.

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La especialista señaló que la asimetría informativa entre médicos y pacientes es uno de los factores centrales detrás de la automedicación en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, advirtió que la tecnología por sí sola no alcanza. “Poner un QR que permite digitalizar toda la información del prospecto no es suficiente. Implica toda una batería de comunicación alrededor del prospecto”, sostuvo, al remarcar que el acceso a la información debe ir acompañado de educación sanitaria.

Otro de los ejes de la columna fue el lugar que ocupa el farmacéutico dentro del sistema de salud. Para Blanco, con el paso de los años ese profesional fue perdiendo protagonismo y quedó reducido, en muchos casos, al rol de expendedor de medicamentos. “El farmacéutico ha perdido un rol de liderazgo y se ha convertido en alguien que expende. Y la verdad que está mal”, afirmó.

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La advertencia cobró especial relevancia al hablar de los medicamentos de venta libre. Blanco cuestionó la idea de que, por no requerir receta, puedan consumirse sin riesgos y recordó que todos los fármacos pueden producir efectos adversos. Por eso insistió en que “los expertos siempre remarcan la necesidad de supervisión médica” y pidió evitar que la automedicación se convierta en un hábito.

La digitalización de los prospectos permite guardar la información del medicamento en el teléfono, consultarla después y compartirla con el médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también hizo referencia a uno de los desafíos que más preocupa a la comunidad científica: la resistencia a los antimicrobianos. Recordó que durante años los antibióticos fueron utilizados de manera excesiva y que esa práctica favoreció la aparición de bacterias resistentes. “Hay muchas bacterias que antes se dominaban con un antibiótico y dejaron de responder porque se generó una resistencia”, explicó. Esa es una de las razones por las que hoy esos medicamentos se indican con mucha mayor cautela y solo cuando existe una indicación clínica concreta.

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Al cerrar la columna, Blanco volvió sobre el mensaje que atravesó toda la conversación: el acceso a la información nunca había sido tan sencillo, pero eso no elimina la necesidad de una mirada profesional. Por el contrario, consideró que cuanto mayor es la disponibilidad de datos, más importante resulta saber interpretarlos. “Un medicamento de venta libre puede tener efectos adversos y es altamente probable que los tenga. Por lo tanto, supervisión médica”, concluyó, antes de sintetizar la idea central de su exposición: “Estar informado siempre en salud te cura y te cuida. No alentar las asimetrías informativas porque, en salud, mata”.

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