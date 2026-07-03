Salud

Pasar más tiempo al aire libre, el hábito sencillo que disminuye el riesgo de deterioro cognitivo

Un estudio evaluó el impacto de la exposición a la luz diurna y su vínculo con la probabilidad de desarrollar demencia. Cuáles fueron los resultados

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Dos hombres y una mujer, todos mayores, sentados en un banco de madera bajo un árbol en un parque florido. Se observa un edificio antiguo al fondo y otras personas.
La exposición a la luz diurna se asocia con menor probabilidad de desarrollar demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad Médica de Guangzhou llevó a cabo una investigación que relaciona la exposición a la luz diurna con una menor probabilidad de desarrollar demencia. El estudio, publicado en la revista General Psychiatry, utilizó datos de 87.577 adultos, todos libres de demencia al inicio del seguimiento.

La muestra incluyó una edad media de 62 años y un 56,98% de mujeres. El periodo de observación tuvo una mediana de 8,1 años, durante el cual se registraron 741 nuevos casos de demencia.

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Para medir la exposición a la luz, los investigadores emplearon acelerómetros de muñeca durante siete días, en condiciones de vida cotidiana. Este método permitió cuantificar de forma objetiva tanto la luz diurna como la nocturna recibida por los participantes, evitando sesgos asociados a cuestionarios subjetivos.

Infografía: ventana con luz solar, cerebro humano, reloj de arena, calendario, mano con reloj, sol, luna, estetoscopio, documentos médicos, luxómetro, casa, persona, ADN. Logo Infobae.
La Universidad Médica de Guangzhou analiza datos del Biobanco del Reino Unido en adultos sin diagnóstico inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diagnósticos de demencia se identificaron a partir de registros de atención primaria, ingresos hospitalarios y certificados de defunción, lo que aportó solidez a la recogida de datos.

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El análisis estadístico controló variables como edad, sexo, nivel educativo, hábitos de vida y antecedentes médicos, con el objetivo de aislar el efecto de la luz diurna sobre el riesgo de demencia.

El proceso permitió distinguir entre la influencia de la exposición lumínica y otros factores ya conocidos, como la obesidad, el consumo de alcohol, la contaminación del aire, la pérdida auditiva o los traumatismos craneales.

Más luz diurna, menor riesgo: intensidad y duración en el centro del hallazgo

El sol brillante y deslumbrante ocupa el centro de un cielo azul claro, completamente despejado y sin nubes, con un ligero destello de lente.
Los acelerómetros de muñeca permiten medir de forma objetiva la iluminación recibida en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio mostraron que la exposición a niveles medios de luz diurna superiores a 1.000 lux se asoció con un 16% menos riesgo de desarrollar demencia, en comparación con quienes estuvieron por debajo de ese umbral.

El análisis confirmó que no solo la intensidad, sino también la duración de la exposición, juega un papel importante. Permanecer más tiempo bajo luz intensa resultó en una reducción adicional del riesgo.

El trabajo identificó tres umbrales destacados: pasar más de 1,40 horas al día bajo una luz de al menos 3.000 lux, más de 0,70 horas diarias a 5.000 lux y más de 0,45 horas al día a 7.000 lux.

Este último dato equivale a al menos 27 minutos de luz de 7.000 lux, y se vinculó con una disminución del 17% en el riesgo de demencia. Además, la exposición a 5.000 lux durante menos de 0,70 horas diarias apareció como un predictor más fuerte de riesgo que varios factores establecidos en la literatura médica.

En contraste, el estudio no halló ninguna relación significativa entre la exposición a la luz nocturna y el riesgo de demencia. Los participantes se agruparon en cuatro categorías según la intensidad de la luz nocturna recibida, pero no se observaron diferencias relevantes entre los grupos.

Cuatro cosas que hay que hacer antes de las 10 de la mañana para reducir el riesgo de demencia, según neurólogos (VisualesIA Scribnews)
La investigación sigue a 87.577 participantes durante una mediana de 8,1 años (VisualesIA Scribnews)

La investigación también analizó subgrupos de la población. El efecto protector de la luz diurna fue más pronunciado entre quienes recibieron más luz nocturna, las personas con cronotipo vespertino (es decir, quienes tienden a acostarse y levantarse más tarde) y los portadores de la variante genética APOE ε4, asociada a mayor riesgo de demencia.

En estos subgrupos, la reducción del riesgo asociada con mayor exposición a la luz diurna alcanzó entre el 30% y el 41%.

Uno de los puntos destacados por los autores es que la sociedad contemporánea pasa cerca del 90% del tiempo en interiores, donde la iluminación habitual rara vez supera los 300 a 500 lux, lejos de los valores asociados con beneficio cerebral en este trabajo.

Perfil de una persona adulta mayor con el cerebro translúcido, mostrando conexiones neuronales, ondas de sonido y el oído, en un entorno difuso.
El estudio registra 741 nuevos diagnósticos mediante registros clínicos, hospitalarios y certificados de defunción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia sugiere que una intervención tan simple como aumentar la exposición a la luz natural o mejorar la iluminación artificial durante el día podría tener impacto en la prevención de la demencia.

El estudio apunta que la exposición a la luz diurna cumple con varios requisitos para convertirse en un indicador útil de salud pública: es un factor modificable, puede medirse objetivamente con sensores portátiles y podría incorporarse en estrategias de prevención.

Entre las posibles aplicaciones, los autores mencionan la adecuación de la iluminación en hogares, oficinas y espacios comunitarios, así como la promoción del acceso a la luz natural en la vida diaria.

En cuanto a los mecanismos biológicos, los investigadores sugieren que parte de la relación entre luz diurna y menor riesgo de demencia puede explicarse por la influencia sobre los ritmos circadianos y por cambios en ciertas estructuras cerebrales.

El análisis identificó a la corteza fusiforme como una mediadora significativa de la asociación entre una exposición media superior a 1.000 lux y el menor riesgo observado.

Un hombre y una mujer de edad avanzada caminan de la mano en un parque, la mujer come un helado de dos bolas de chocolate, con un edificio y un lago al fondo.
Superar una media diurna de 1.000 lux se vincula con una reducción del riesgo en el análisis ajustado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros efectos en regiones cerebrales y en marcadores del ritmo circadiano fueron considerados exploratorios. No se identificó un papel relevante de la vitamina D en la relación encontrada.

El trabajo reconoce limitaciones importantes. La muestra del Biobanco del Reino Unido tiende a ser más sana y menos desfavorecida que la población general, lo que puede limitar la generalización de los resultados.

La medición de la luz se realizó en la muñeca y no a nivel ocular, que es la vía principal de entrada de la luz para los procesos cerebrales. Además, los datos se recogieron entre 2014 y 2018, antes de la expansión del uso de iluminación LED y del aumento del tiempo frente a pantallas electrónicas durante la noche.

A pesar de estas limitaciones, los autores subrayan el potencial de la exposición a la luz diurna como un hábito preventivo.

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DemenciaLuzRitmo circadianosalud cerebral

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