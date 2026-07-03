El tipo de cáncer que preocupa a los médicos por su avance entre jóvenes: “El diagnóstico suele llegar tarde”

Especialistas reunidos por la AAOC en Neuquén alertaron que el cáncer colorrectal en jóvenes suele detectarse en estadios avanzados por demora en el diagnóstico (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Desde Neuquén, Argentina) El cáncer colorrectal abarca los tumores que se originan en el colon o en el recto y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tercero más frecuente a nivel global.

La OMS advirtió que está aumentando la frecuencia de pacientes entre los 30 y los 50 años, lo que modificó la percepción histórica de que se trata casi exclusivamente de una enfermedad de adultos mayores.

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De acuerdo con Mayo Clinic, en muchos casos, el cuadro comienza como pólipos, pequeños grupos de células que aparecen en el colon, mientras que el cáncer de recto se desarrolla en los últimos centímetros del intestino grueso. Por lo general, los adultos jóvenes reciben el diagnóstico de manera inesperada, a menudo después de haber ignorado o minimizado síntomas.

Infobae conversó sobre este tema con especialistas durante el encuentro “Post Chicago”, la reunión científica de actualización que organizó en Neuquén la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) después del congreso de la Sociedad Americana en Chicago, Estados Unidos.

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La OMS señaló que el cáncer colorrectal es el tercer tumor más frecuente del mundo y advirtió un aumento de casos entre personas de 30 a 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cumbre se presentaron diversos trabajos en torno a cáncer colorrectal y, particularmente, a la incidencia en jóvenes. Un ejemplo fue el del doctor César Castillo, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Perrando de Chaco. El experto presentó el trabajo de investigación “Características Epidemiológicas y Clínicas del Cáncer Colorrectal en menores de 45 años atendidos en el Hospital Julio C. Perrando: 15 años de experiencia”.

Posteriormente, conversó con Infobae y profundizó: “En la práctica clínica habitual, empezamos a ver cada vez más, en todos los modelos tumorales, no solamente en cáncer colorrectal, pacientes jóvenes. El análisis habitual de la literatura habla de pacientes mayores de 60 años y empezamos a encontrar jóvenes, y en estadios avanzados“.

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“Pudimos concluir y enfatizar que uno de cada cuatro pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal tiene menos de 45 años, lo cual es una problemática en varios aspectos. Primero, porque son jóvenes. Segundo, porque no entran en ningún programa de prevención actual para cáncer colorrectal", agregó.

Los oncólogos advirtieron que muchos pacientes jóvenes con cáncer de colon no tienen antecedentes familiares ni encajan en el perfil clásico de riesgo (Imagen ilustrativa Infobae)

El oncólogo precisó que el hallazgo corresponde a la salud pública provincial y no a todo el sistema sanitario chaqueño. “Esto representa la salud pública del Chaco. No a toda, pero sí a un grupo que lo estamos viendo en el hospital público”, señaló.

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Castillo remarcó que el hallazgo no permite establecer por qué está creciendo la presencia de casos en edades más bajas. “La comunidad científica todavía no explicó qué pasa, cuál es el motivo”, dijo.

Otro punto que subrayó es que el antecedente familiar no aparece como condición necesaria en los casos observados. “Lo que decimos es que no hace falta contar con antecedentes familiares, que es lo que uno suele pensar. Seguro tenía la tía, la hermana... No. En el estudio, claramente eso va en contra”, señaló.

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La edad de los pacientes

Por su parte, el oncólogo Luis Basbus, especialista en tumores digestivos y de tórax de la AAOC y del Hospital Italiano, apuntó: “En los últimos años ha habido un aumento significativo en la cantidad de gente joven con cáncer de colon. No es para alarmarse, pero son datos preocupantes”.

Basbus precisó que el cambio también se ve en la edad de quienes llegan a consulta. “Antes, en el consultorio, la mediana de edad de los pacientes era de 65 o 70 años, y hoy tengo pacientes de 25, 30 o 35, sin una explicación clara de por qué tienen cáncer de colon”, afirmó.

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Un estudio del Hospital Perrando de Chaco indicó que uno de cada cuatro pacientes con cáncer colorrectal atendidos en ese ámbito público tiene menos de 45 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico sostuvo que el fenómeno descoloca incluso a los especialistas porque aparece en personas que no encajan en el perfil clásico de riesgo. “No hay antecedentes en la familia, son personas que hacen actividad física y llevan una vida sana. No entendemos por qué sucede, pero es una situación que comentamos todos y nos descoloca”, señaló.

Basbus advirtió que uno de los efectos más concretos de este corrimiento etario es el retraso diagnóstico. “Nadie espera que un chico de 35 años tenga cáncer de colon. Empieza con dolores abdominales, le dicen que está estresado, tiene algún sangrado y le dicen que son hemorroides”, describió.

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Para el especialista, esa secuencia hace que el tumor se detecte cuando ya avanzó más de lo deseable. “El diagnóstico suele ser mucho más tardío, porque nadie está pensando que ese chico va a tener un tumor. Siempre se piensa en cualquier otra causa antes que en cáncer de colon”, sostuvo.

El oncólogo resumió esa dificultad en una definición que, a su juicio, obliga a revisar la mirada médica sobre los síntomas digestivos persistentes en personas jóvenes. “A esa edad nadie está pensando en eso. Pero hay que buscar la forma de concientizar más a los médicos de que esta situación está ocurriendo”, planteó.

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Al describir el perfil más habitual del cáncer de colon, Basbus remarcó que el patrón dominante sigue vinculado con la edad y el estilo de vida. “Lo que habitualmente vemos son pacientes mayores de 65 años, pacientes tabaquistas, que consumen alcohol, que tienen dietas con poca cantidad de fibra y mayor consumo de ciertas proteínas, menos proteína de pescado y más de otro tipo, sobre todo carne vacuna. Es gente que no hace actividad física”, enumeró.

La demora diagnóstica del cáncer de colon en menores de 50 años se agrava porque síntomas como dolor abdominal, sangrado o cambios intestinales suelen atribuirse a causas benignas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, aclaró que ese esquema no alcanza para explicar los cuadros recientes en personas sin esos antecedentes. “Lo que no quiere decir que alguien con una dieta supersana no pueda tener esta enfermedad”, aclaró.

Basbus afirmó que la modificación de conductas podría reducir de manera drástica la incidencia general. “Si uno pudiese modificar los factores de riesgo —que los pacientes no fumen, que hagan actividad física y que coman sano— se podría bajar un 90% la incidencia del cáncer. El impacto de eso sería enorme", dijo.

En esa misma línea, vinculó el ritmo de vida con un escenario adverso para la prevención. “El estrés también es un factor que está claramente asociado a la inmunosupresión que puede generar. La gente vive cada vez más acelerada y come cada vez peor. Si hay poco screening, cada vez habrá más pacientes con la enfermedad avanzada”, advirtió.

En Estados Unidos, la Sociedad Americana del Cáncer estima que en 2026 habrá 158.850 nuevos casos y unas 55.230 muertes por esta causa. Casi un tercio de esos fallecimientos se dará en personas menores de 65 años.

La Universidad Médica SUNY Upstate identificó como una de las tendencias más preocupantes la aceleración de la mortalidad entre adultos jóvenes, en especial en los casos de cáncer de recto.

La OMS indicó que el cáncer colorrectal puede reducirse con hábitos saludables, detección temprana y menos exposición al tabaquismo, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS describió entre las señales más comunes la diarrea, el estreñimiento, la presencia de sangre en las heces, el dolor abdominal, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio y las concentraciones bajas de hierro. También advirtió que en las etapas iniciales muchas personas no presentan síntomas.

De acuerdo con Mayo Clinic, cerca del 20% de las personas con cáncer de colon de inicio temprano tiene una causa genética subyacente. La mayoría, sin embargo, no presenta una afección hereditaria de ese tipo.

La OMS señaló que la incidencia y el impacto del cáncer colorrectal pueden reducirse si se adoptan hábitos saludables, se evitan factores de riesgo, se detecta la enfermedad de manera temprana y se trata a tiempo. Entre los hábitos asociados con su aparición mencionó el alto consumo de carnes procesadas, la baja ingesta de frutas y hortalizas, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el alcohol.

Incidencia y terreno preventivo

Otro profesional consultado por Infobae fue el presidente de la AAOC, el doctor Rubén Kowalyszyn. “Es una preocupación que los pacientes menores de 50 años tengan cáncer colorrectal en edades que antes no esperábamos. Las recomendaciones internacionales indican que uno debe hacerse sangre oculta en materia fecal o una colonoscopía después de los cincuenta, pero ahora hay muchos pacientes con cáncer colorrectal entre los 30 y los 50 años. Y justamente por no esperarlos, se diagnostican de forma tardía", resumió.

La actividad física es una de las claves de prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y añadió: “Evaluar esto y el nivel de incidencia tanto en Chaco como en el resto del país es muy importante para poder tomar medidas preventivas, quizás para cambiar las estrategias de screening y poner el test de sangre oculta en materia fecal antes, evaluando criterios con factores de riesgo específicos”.

A partir de ese diagnóstico, trasladó su análisis al terreno preventivo. Sostuvo que la respuesta no debe empezar en la adultez tardía, sino mucho antes: “Necesitamos que los jóvenes desde los 20 años hagan actividad física, mantengan su peso corporal y no comiencen a subir de peso porque van a tener un riesgo mayor de cáncer colorrectal”.

La primera barrera: nadie espera un cáncer de colon a los 30 o 40 años

Kowalyszyn subrayó que una parte del problema reside en la percepción del riesgo. “La persona no espera tener cáncer a los 30 ni a los 40, menos de colon o recto”, dijo, al describir una dificultad que también afecta la consulta temprana.

Esa percepción, añadió, puede persistir incluso cuando existe un antecedente familiar. “Quizás tuvo un familiar que lo tuvo a los 60y no piensa que lo tendrá a los 40 o 50”, indicó.

Sobre el cierre, el oncólogo explicó que las nuevas recomendaciones todavía están en elaboración porque requieren consenso profesional y aceptación social. “Esa tarea y esas guías se están confeccionando porque este es un fenómeno dinámico y primero hay que alertar y después volcarlo a las guías”, afirmó. Y resumió el dilema actual en una frase: “Hay que ver cómo llevarlo antes y qué test usar para que estos jóvenes no tengan la dificultad de ser diagnosticados tarde. Este es el desafío”.

Hay abordajes que buscan mejoras en la calidad de vida de los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avances y desafíos

Los doctores Victoria Blanco y Wenceslao Latorre, fellow en Oncología Clínica del Hospital Italiano, conversaron con Infobae tras la presentación de dos trabajos en Post Chicago.

Blanco expuso un análisis retrospectivo sobre secuenciación, entrecruzamiento y terapias avanzadas en cáncer de colon metastásico. Latorre presentó resultados clínicos de la estrategia watch and wait en cáncer de recto.

Al explicar el alcance de su trabajo, Blanco situó el problema en los pacientes con enfermedad metastásica que ya recibieron tratamientos previos. “Cuando hablamos de líneas tardías, nos referimos a pacientes que ya recibieron tratamientos previos en el escenario metastásico. Esto significa un desafío porque muchas de las terapias que necesitamos dependen de testeos costosos y de drogas de alto costo, cuyo acceso es bastante heterogéneo, sobre todo a nivel nacional”.

La investigadora remarcó que esa heterogeneidad no es solo económica, sino territorial. “No todas las ciudades tienen la misma capacidad de acceder a estas terapias”, dijo, al defender la necesidad de producir datos de práctica cotidiana para medir qué ocurre fuera de los ensayos clínicos y evaluar “cómo nos va en Argentina con estos pacientes”.

Su planteo se apoyó en una idea más amplia sobre la oncología actual. “Los testeos moleculares son muy importantes y siempre es beneficioso tener esa información desde la primera línea de tratamiento”, afirmó Blanco. A la vez, señaló que las barreras de costo y acceso siguen siendo “el gran problema”, pese a que esa información puede traducirse en más sobrevida y en tratamientos con toxicidad más limitada.

Los expertos destacaron el valor de los testeos moleculare (Freepik).

Para la especialista, “la quimioterapia como tratamiento estándar para todos los pacientes y tumores es una idea que está quedando vieja”. Según explicó, el objetivo es construir un abordaje personalizado a partir del perfil molecular de cada caso.

Latorre centró su exposición en la estrategia watch and wait para cáncer de recto, un enfoque que busca evitar la cirugía radical en pacientes seleccionados después de la neoadyuvancia. “Hay pacientes con cáncer de recto que, tras recibir quimioterapia, si la evaluación muestra que se puede preservar el recto, significa no hacer una cirugía que retire parte del tubo digestivo o el ano, evitando que el paciente quede con una colostomía de por vida, pero sin modificar los resultados oncológicos”, explicó.

El médico detalló que esa decisión no se aplica de manera general, sino bajo criterios precisos y con seguimiento estrecho. “La implementación requiere controles periódicos, cada tres o seis meses, para verificar que no haya recaída y, si aparece algo pequeño, poder resecarlo”, indicó. En ese esquema, la preservación del órgano se combina con vigilancia intensiva y posibilidad de intervención temprana.

Latorre resumió el nuevo criterio en una frase: “El concepto de hacer menos es mejor en ciertos escenarios”.

Los especialistas plantearon que el aumento del cáncer colorrectal en menores de 50 años obliga a revisar las estrategias de screening y la edad para indicar sangre oculta en materia fecal o colonoscopía (Freepik)

Ese enfoque, agregó, exige una estructura de atención coordinada. “El equipo multidisciplinario es fundamental. En nuestro caso, trabajamos oncólogos y cirujanos muy cerca del equipo de imágenes y de anatomía patológica, lo que nos permite darle seguridad al paciente”, señaló. También advirtió que el método depende de la adherencia: el paciente debe concurrir a los controles para detectar recaídas pequeñas y resolverlas incluso con resecciones transanales o técnicas endoscópicas.

Ambos especialistas se refirieron al fenómeno que gana peso en la práctica clínica: el aumento de tumores colorrectales en edades más tempranas. Blanco señaló: “La tendencia de los estudios de screening es bajar el punto de corte de edad porque estamos viendo no solo tumores digestivos, sino también la aparición de enfermedades oncológicas en pacientes de una edad donde antes era más infrecuente. Eso se tiene en cuenta y por eso es tan revelador el trabajo presentado por el doctor. En cuanto a la secuenciación y el tratamiento en líneas avanzadas, eso aplica a todos los pacientes, no se ajusta por edad".

“Un paciente joven tiene a favor una buena reserva funcional, lo que permite ser más agresivos porque no tienen otras comorbilidades. No es lo mismo un paciente de ochenta años, que puede tener un estado de fragilidad por la edad, que limita mucho cualquier tratamiento de quimioterapia. Los pacientes jóvenes toleran mejor las toxicidades, lo que permite considerar tratamientos más agresivos y buscar mayor tasa de respuesta", sumó la experta.

Latorre retomó esa mirada: “Si vemos los registros estadounidenses, la mayoría de las tendencias muestran un descenso en la mortalidad por cáncer, excepto en el cáncer colorrectal de inicio temprano. Esto se debe a que no hay un screening adecuado, hay una mala interpretación de los síntomas y mucha demora en el diagnóstico, porque se suelen asociar a patologías benignas. No es lo más prevalente y no suele aparecer en esa población, pero es un concepto que tenemos que cambiar. Lo que antes veíamos como patología benigna en jóvenes ahora tiene mayor prevalencia de patología maligna”.