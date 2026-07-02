Salud

Cuáles son las principales causas del dolor de espalda y qué hacer para prevenirlo

Una investigación concluyó que, si se aborda a tiempo, la molestia suele mejorar con intervenciones específicas. Los consejos

Guardar
Google icon
Mujer joven con camiseta verde y shorts negros en camino de tierra con árboles y hojas secas, sujetándose la espalda y la pierna, con vaho en la boca.
El dolor de espalda afecta a millones de personas y es una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda interrumpe la vida diaria de millones de personas en todo el mundo y representa una de las principales causas de consulta médica y ausencia laboral.

Un nuevo estudio publicado en JAMA Internal Medicine confirmó que la mayoría de los casos de dolor lumbar tienen solución cuando se detecta a tiempo y se abordan con estrategias de autocuidado, ejercicio y acompañamiento profesional. Aunque la investigación evaluó diferentes enfoques clínicos, sus conclusiones permiten entender por qué el dolor de espalda aparece y cómo es posible prevenirlo con medidas concretas y sencillas.

PUBLICIDAD

Las causas más frecuentes del dolor de espalda

El dolor de espalda no tiene una sola causa. Según la Mayo Clinic, los motivos más habituales incluyen lesiones musculares, como torceduras o esguinces, a menudo producto de levantar cargas de manera incorrecta o de movimientos bruscos. “Levantar objetos pesados de forma inadecuada puede distender los músculos y ligamentos de la espalda”, señala la institución.

Hombre canoso y barbudo con camiseta oscura y pantalón deportivo se agacha en un gimnasio junto a mancuernas, tocándose la espalda con expresión de dolor.
La investigación explica por qué aparece el dolor de espalda y cómo prevenirlo con medidas simples (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa común es la hernia de disco, que ocurre cuando el material blando de los discos que separan las vértebras se desplaza y presiona los nervios. También las enfermedades crónicas como la artritis y la osteoporosis afectan la salud de la columna, al favorecer la aparición de dolor por inflamación o fragilidad ósea.

PUBLICIDAD

El estudio analizó a más de mil adultos con dolor lumbar reciente y riesgo de pasar a una forma crónica. Una de sus principales conclusiones fue que el enfoque de autocuidado guiado por profesionales, como fisioterapeutas o quiroprácticos, resulta más efectivo que el tratamiento médico convencional o la manipulación de la columna por sí sola. Es decir, aprender a manejar el dolor con apoyo profesional, incorporar ejercicios adecuados y modificar pensamientos negativos sobre el dolor puede evitar que el problema se vuelva permanente.

Factores de riesgo y hábitos que empeoran el dolor

Nadie está exento de sufrir dolor de espalda, pero ciertos factores aumentan el riesgo:

  • Sedentarismo y mala postura: Pasar muchas horas sentado o de pie en una posición incorrecta debilita los músculos y favorece el dolor crónico, advierte el Hospital Clínic de Barcelona.
  • Falta de ejercicio: La debilidad muscular, especialmente en el abdomen y la espalda, deja la columna sin protección.
  • Sobrepeso: El exceso de peso, sobre todo abdominal, suma presión a las articulaciones.
  • Estrés y factores psicológicos: El estrés y la ansiedad pueden aumentar la tensión muscular, intensificando el dolor.
  • Tabaquismo: Fumar reduce el flujo sanguíneo en la columna y eleva el riesgo de fracturas y osteoporosis, según la Mayo Clinic.
Hombre de mediana edad con bata de hospital azul pálido, sentado en una cama, con expresión de dolor mientras se sujeta la espalda baja con ambas manos.
La hernia de disco es otra causa común, ya que el material de los discos puede presionar los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención: claves para evitar el dolor de espalda

El estudio remarca que el autocuidado es una de las herramientas más efectivas para prevenir el dolor de espalda crónico. Esto incluye:

Ejercicio y movimiento

Las actividades aeróbicas suaves, como caminar, nadar o andar en bicicleta, fortalecen los músculos sin forzar la columna. Ejercicios específicos para abdomen, espalda y caderas ayudan a mantener el equilibrio y la alineación corporal.

Postura y ergonomía

Adoptar una buena postura al sentarse y al estar de pie es fundamental. La Mayo Clinic recomienda sillas con soporte lumbar, mantener las rodillas al nivel de las caderas y cambiar de posición con frecuencia.

Técnicas correctas para levantar peso

Utilizar la fuerza de las piernas, mantener la espalda recta y evitar giros es clave para proteger la columna, según el Hospital Clínic de Barcelona.

Mujer joven de cabello oscuro sentada en un escritorio blanco frente a una laptop, con expresión de dolor mientras se sujeta la espalda superior.
Incorporar ejercicios adecuados y modificar pensamientos negativos sobre el dolor previene la cronificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control del peso y calidad del sueño

Mantener un peso saludable y dormir en una posición cómoda, con un colchón y una almohada adecuados, también reduce el riesgo de desarrollar dolor.

Manejo del estrés

El estudio destaca que la confianza para moverse, perder el miedo al dolor y evitar pensamientos negativos contribuye a mejores resultados y menos episodios persistentes.

Cuándo consultar a un profesional

La mayoría de los episodios de dolor de espalda mejoran con autocuidado. Sin embargo, la Cleveland Clinic aconseja recurrir al médico si el dolor es intenso, dura más de unas semanas, se irradia a las piernas, o aparece tras una caída o golpe.

El dolor de espalda puede evitarse y tratarse con estrategias sencillas y apoyo profesional. El autocuidado, la actividad física y la corrección de hábitos son las herramientas más efectivas, según la evidencia más reciente.

Temas Relacionados

dolor de espaldaprevenciónejercicioposturaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fortalecer el core ayuda a mantener la postura en la vejez

Una entrenadora explica que reforzar la zona media y la espalda, junto con rutinas de movilidad y equilibrio, reduce la tendencia a inclinar el torso y mejora la autonomía en actividades cotidianas

Fortalecer el core ayuda a mantener la postura en la vejez

Por qué hacer ejercicio en familia podría ser más efectivo para el cerebro que hacerlo solo

Una investigación reciente midió qué ocurre en la función cognitiva de padres e hijos después de una única sesión de actividad física compartida, y los hallazgos apuntan a beneficios inmediatos en memoria y concentración

Por qué hacer ejercicio en familia podría ser más efectivo para el cerebro que hacerlo solo

“Ojos de muñeca”: cómo es la técnica que promete cambiar el color del iris, pero preocupa a los expertos por sus riesgos

El oftalmólogo francés Francis Ferrari desarrolló la queratopigmentación anular asistida por láser de femtosegundo y ya realizó esta intervención en más de 2500 pacientes. Cuáles son las posibles consecuencias que advierten desde la Academia Estadounidense de Oftalmología

“Ojos de muñeca”: cómo es la técnica que promete cambiar el color del iris, pero preocupa a los expertos por sus riesgos

Por qué exponerse entre 20 y 30 minutos a la luz solar matinal puede cambiar la salud física y mental

Estudios señalan que esa exposición diaria regula el ritmo circadiano. Qué identificaron los investigadores de las universidades de Arizona y Toronto sobre los atardeceres

Por qué exponerse entre 20 y 30 minutos a la luz solar matinal puede cambiar la salud física y mental

Cómo el running pasó de una práctica individual a una experiencia social

Médicos deportivos explican que el ejercicio activa procesos neurobiológicos y refuerza la sensación de logro, pero el auge se sostiene también por el valor de correr en grupo y construir vínculos que acompañan el bienestar emocional

Cómo el running pasó de una práctica individual a una experiencia social

DEPORTES

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

La escalofriante patada de la estrella de Estados Unidos que le valió la roja ante Bosnia en el Mundial

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

TELESHOW

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

Volvió la “Placa planta” a Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron para la eliminación

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

Grego Rosello sobre su convivencia con Maxi López y El Turco Husaín en el Mundial: “Siento que mi vida es una bosta”

INFOBAE AMÉRICA

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Irán rechazó que los inspectores del OIEA accedan a las instalaciones nucleares bombardeadas: “Está prohibido bajo cualquier circunstancia”

Costa Rica: Laura Fernández enviará a la Asamblea Legislativa segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad

Investigan a siete funcionarios penitenciarios tras intentar ingresar dispositivos electrónicos a la cárcel en Costa Rica

República Dominicana deportó a 34,226 haitianos irregulares durante junio

El presidente Mulino anuncia una nueva cárcel de máxima seguridad en Panamá