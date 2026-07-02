Cuáles son las principales causas del dolor de espalda y qué hacer para prevenirlo

El dolor de espalda afecta a millones de personas y es una de las principales causas de consulta médica y ausentismo laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda interrumpe la vida diaria de millones de personas en todo el mundo y representa una de las principales causas de consulta médica y ausencia laboral.

Un nuevo estudio publicado en JAMA Internal Medicine confirmó que la mayoría de los casos de dolor lumbar tienen solución cuando se detecta a tiempo y se abordan con estrategias de autocuidado, ejercicio y acompañamiento profesional. Aunque la investigación evaluó diferentes enfoques clínicos, sus conclusiones permiten entender por qué el dolor de espalda aparece y cómo es posible prevenirlo con medidas concretas y sencillas.

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Las causas más frecuentes del dolor de espalda

El dolor de espalda no tiene una sola causa. Según la Mayo Clinic, los motivos más habituales incluyen lesiones musculares, como torceduras o esguinces, a menudo producto de levantar cargas de manera incorrecta o de movimientos bruscos. “Levantar objetos pesados de forma inadecuada puede distender los músculos y ligamentos de la espalda”, señala la institución.

La investigación explica por qué aparece el dolor de espalda y cómo prevenirlo con medidas simples (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra causa común es la hernia de disco, que ocurre cuando el material blando de los discos que separan las vértebras se desplaza y presiona los nervios. También las enfermedades crónicas como la artritis y la osteoporosis afectan la salud de la columna, al favorecer la aparición de dolor por inflamación o fragilidad ósea.

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El estudio analizó a más de mil adultos con dolor lumbar reciente y riesgo de pasar a una forma crónica. Una de sus principales conclusiones fue que el enfoque de autocuidado guiado por profesionales, como fisioterapeutas o quiroprácticos, resulta más efectivo que el tratamiento médico convencional o la manipulación de la columna por sí sola. Es decir, aprender a manejar el dolor con apoyo profesional, incorporar ejercicios adecuados y modificar pensamientos negativos sobre el dolor puede evitar que el problema se vuelva permanente.

Factores de riesgo y hábitos que empeoran el dolor

Nadie está exento de sufrir dolor de espalda, pero ciertos factores aumentan el riesgo:

Sedentarismo y mala postura : Pasar muchas horas sentado o de pie en una posición incorrecta debilita los músculos y favorece el dolor crónico, advierte el Hospital Clínic de Barcelona.

Falta de ejercicio : La debilidad muscular, especialmente en el abdomen y la espalda, deja la columna sin protección.

Sobrepeso : El exceso de peso, sobre todo abdominal, suma presión a las articulaciones.

Estrés y factores psicológicos : El estrés y la ansiedad pueden aumentar la tensión muscular, intensificando el dolor.

Tabaquismo: Fumar reduce el flujo sanguíneo en la columna y eleva el riesgo de fracturas y osteoporosis, según la Mayo Clinic.

La hernia de disco es otra causa común, ya que el material de los discos puede presionar los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención: claves para evitar el dolor de espalda

El estudio remarca que el autocuidado es una de las herramientas más efectivas para prevenir el dolor de espalda crónico. Esto incluye:

Ejercicio y movimiento

Las actividades aeróbicas suaves, como caminar, nadar o andar en bicicleta, fortalecen los músculos sin forzar la columna. Ejercicios específicos para abdomen, espalda y caderas ayudan a mantener el equilibrio y la alineación corporal.

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Postura y ergonomía

Adoptar una buena postura al sentarse y al estar de pie es fundamental. La Mayo Clinic recomienda sillas con soporte lumbar, mantener las rodillas al nivel de las caderas y cambiar de posición con frecuencia.

Técnicas correctas para levantar peso

Utilizar la fuerza de las piernas, mantener la espalda recta y evitar giros es clave para proteger la columna, según el Hospital Clínic de Barcelona.

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Incorporar ejercicios adecuados y modificar pensamientos negativos sobre el dolor previene la cronificación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Control del peso y calidad del sueño

Mantener un peso saludable y dormir en una posición cómoda, con un colchón y una almohada adecuados, también reduce el riesgo de desarrollar dolor.

Manejo del estrés

El estudio destaca que la confianza para moverse, perder el miedo al dolor y evitar pensamientos negativos contribuye a mejores resultados y menos episodios persistentes.

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Cuándo consultar a un profesional

La mayoría de los episodios de dolor de espalda mejoran con autocuidado. Sin embargo, la Cleveland Clinic aconseja recurrir al médico si el dolor es intenso, dura más de unas semanas, se irradia a las piernas, o aparece tras una caída o golpe.

El dolor de espalda puede evitarse y tratarse con estrategias sencillas y apoyo profesional. El autocuidado, la actividad física y la corrección de hábitos son las herramientas más efectivas, según la evidencia más reciente.

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