Por qué tener buena salud bucal puede ayudar a prevenir el Alzheimer, según Conrado Estol

El neurólogo Conrado Estol destacó que el microbioma bucal, con más de setecientas bacterias, influye en el sistema inmune y el metabolismo, la higiene es clave

En la última emisión de su columna semanal en Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol advirtió sobre los riesgos de descuidar la salud bucal y enumeró las enfermedades graves que pueden prevenirse con hábitos simples como el cepillado y el uso de hilo dental.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol sorprendió al remarcar: “La higiene de la boca está subvalorada”. Sostuvo que el microbioma bucal, compuesto por más de setecientas bacterias, no solo influye en la salud oral sino también en el “sistema inmune, el metabolismo y la inflamación corporal”.

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El vínculo entre periodontitis y Alzheimer, según la evidencia científica

Estol repasó casos de su experiencia como médico y afirmó: “La mordedura humana es una de las más peligrosas. El famoso estafilococo, estreptococo, distintas bacterias muy difíciles de tratar, sobre todo en esas zonas. Tené cuidado”. Pero el foco estuvo en la periodontitis, definida como “una fase superior a la gingivitis, una infección de la encía y del hueso donde está clavado el diente”.

Apoyado en estudios científicos recientes, precisó: “Se vio que las personas con periodontitis tienen más riesgo de Alzheimer. Tomo en cuenta si eran fumadores o no, tomo en cuenta si tienen diabetes, hipertensión, para descartar esas cosas, porque si no, ¿cómo sé que es por la periodontitis? Entonces, los investigadores separan esos factores de riesgo y pueden aislar estadísticamente la periodontitis. Ahí se vio mayor riesgo de Alzheimer. Porque la periodontitis produce un estado inflamatorio en todo el cuerpo”.

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Cepillarse dos veces por día, usar hilo dental y controles periódicos son hábitos simples que pueden prevenir enfermedades graves según el neurólogo Estol

El neurólogo profundizó: “Se ha encontrado el ADN de la Porphyromona gingivalis en el cerebro de Alzheimer. Se han encontrado enzimas de la porphyromona en el cerebro. Lo cual te confirma que estaba ahí, además de que destruye la barrera que impermeabiliza al cerebro y permite que entren otras toxinas”. Advirtió que, si bien no se trata de una relación causal, “hay una evidencia fuerte que muestra que la periodontitis se asocia a una inflamación de todo el cuerpo y puede acelerar, inducir, no causar, pero se ha visto como un factor de riesgo”.

La relación entre el uso del hilo dental, los infartos y los ACV

A lo largo de su columna, Estol remarcó la importancia del hilo dental: “En un estudio grande en Estados Unidos, siete mil personas, compararon las que no usaban en absoluto nunca, las que usaban varios días y las que usaban los siete días hilo dental. Y en todos vieron que el uso de hilo dental, sea el tiempo que sea, hacía que tuvieras las bacterias correctas en la boca”.

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Aportó otra cifra relevante: “Cincuenta estudios en los últimos veinticinco años han mostrado que el uso de hilo dental disminuyó la incidencia de infarto cardíaco, de ACV, de enfermedad coronaria en general”.

El neurólogo puntualizó un hallazgo reciente: “Hace muy poquito, hace un año, en el congreso norteamericano de ACV, probaron que el uso de hilo dental un día por semana disminuyó 22% la incidencia de ACV, 44% la incidencia de ACV causado por un coágulo, y 10% la incidencia de la arritmia fibrilación auricular”.

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Consejos prácticos: cepillado, visitas al odontólogo y prevención integral

El sangrado de encías puede indicar gingivitis, por eso los controles y la limpieza dental profesional al menos una vez al año son necesarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre la técnica ideal, Estol recomendó: “La técnica de lavado del cepillo de dientes es muy importante. Lo ideal, es agarrar el cepillo como si fuera una lapicera. Si lo agarrás como si fuera una lapicera, va a ser más suave. Después, como todos los consejos que damos, uno busca el intermedio lógico”.

En relación al tiempo, insistió: “Dos minutos. Realmente, la técnica de lavado del cepillo de dientes es muy importante”. Explicó que el cepillado debe hacerse dos veces por día, a la mañana y a la noche, y que el hilo dental “hay que hacerlo en U, no en serrucho, no derecho serrucho, sino tirando para un lado, para el otro, y hacer en U en cada diente que lo pase”.

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Sobre el recambio del cepillo, indicó: “Cada tres, cuatro meses hay que cambiarlo”. Y ante la pregunta por el enjuague bucal, desestimó su eficacia: “No hay data. Te queda un olorcito muy rico. No leí mucha data”.

El uso regular de hilo dental ayuda a mantener las bacterias correctas en la boca, según un estudio en Estados Unidos con siete mil personas, el beneficio es claro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol también advirtió sobre los riesgos del sangrado de encías: “Eso habla de gingivitis”. Y subrayó la necesidad de controles periódicos: “La limpieza dental profesional y el control, por lo menos una vez por año”.

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Finalmente, reveló un dato de la revista JAMA Oncología: “Siguiendo a cien mil personas durante diez años, que teniendo la Porphyromonas gingivalis y cándida en la boca a partir de una cierta cantidad, se triplicaba el riesgo de cáncer de páncreas”.

El cierre fue categórico: “Nada más, una prevención: demencia e infarto, dos de los primeros problemas y causas de muerte del planeta, que uno puede reducir el riesgo cepillándose bien la boca, teniendo una higiene bucal buena”.

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La columna completa del doctor Conrado Estol

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