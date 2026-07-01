El efecto Zeigarnik: por qué las tareas inconclusas persisten en la mente

El efecto Zeigarnik explica por qué las tareas inconclusas persisten en la mente más que las completadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tareas inconclusas en la mente tienden a permanecer activas más tiempo que las completadas, un fenómeno conocido como efecto Zeigarnik que, según Cleveland Clinic, puede empujar a cerrar pendientes, pero también aumentar la tensión, la ansiedad y los pensamientos intrusivos.

Se trata de un fenómeno cognitivo descrito por la psicóloga Bluma Zeigarnik en la década de 1920, que explica por qué los asuntos sin cerrar siguen ocupando espacio mental. En ese sentido, La psicóloga Susan Albers explicó en Cleveland Clinic que, cuando algo queda incompleto, el cerebro genera un bucle de pensamiento que puede servir de impulso para actuar, aunque también puede interferir con el descanso, la concentración y el bienestar.

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“Nuestro cerebro está programado para aferrarse a asuntos inconclusos”, afirmó el Albers. “Cuando algo queda incompleto, el cerebro crea un bucle de pensamiento que genera tensión y ansiedad”.

La especialista añadió que esa respuesta de estrés tuvo sentido como mecanismo de supervivencia, cuando olvidar tareas como cazar, recolectar, buscar agua o fabricar una herramienta podía resultar peligroso. Hoy, indicó, la acumulación de múltiples tareas al mismo tiempo puede volver ese efecto más difícil de manejar.

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Cleveland Clinic señaló que las tareas inconpletas pueden impulsar la acción, pero también aumentar la tensión, la ansiedad y los pensamientos intrusivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se manifiesta en la vida diaria

El fenómeno aparece en situaciones cotidianas, como una interrupción en el trabajo que deja una presentación rondando en la cabeza mientras la persona intenta atender otra reunión. En esos casos, la atención queda dividida porque la tarea previa sigue mentalmente abierta.

También ayuda a explicar por qué cuesta soltar una serie o cerrar un libro cuando el final queda en suspenso. La falta de resolución mantiene activo el interés incluso cuando ya hay cansancio.

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Otra expresión frecuente es volver una y otra vez a una discusión ya terminada. Horas después, la conversación sigue viva en la mente porque algo en ese intercambio no se percibe como resuelto.

Albers señaló en Cleveland Clinic que el efecto también puede influir cuando alguien deja de responder sin explicación. Esa falta de cierre, añadió, puede dificultar el procesamiento de pérdidas abiertas, como la desaparición de una mascota o un delito sin resolver.

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Qué papel cumple el cerebro

La Cleveland Clinic indica que el efecto Zeigarnik puede estar relacionado con la corteza cingulada anterior. Lo presenta como una posible conexión con una región implicada en varias funciones mentales.

Entre esas funciones figuran distribuir la atención, detectar conflictos o errores y priorizar la información para una tarea. También participa en la adaptación a cambios de circunstancias y en el manejo de emociones, incluida la ansiedad.

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La Cleveland Clinic vinculó el efecto Zeigarnik con la corteza cingulada anterior, una región que distribuye la atención, detecta conflictos y maneja emociones como la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una tarea no se completa o una situación no se resuelve, esa región cerebral puede ayudar a mantenerla activa en la memoria de trabajo. La lógica, según el artículo, es que el cerebro conserve ese asunto presente para no olvidarlo.

Cómo usar este efecto a favor

El mismo mecanismo puede aprovecharse para avanzar en tareas que suelen postergarse. Albers puso un ejemplo en Cleveland Clinic: si alguien tiene que escribir un trabajo, puede empezar solo con la primera frase.

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La especialista sostuvo que, una vez que se genera impulso, el cerebro tiende a empujar hacia adelante. Ese primer paso puede activar el avance para continuar.

El efecto también aparece fuera del ámbito personal, en estrategias comerciales. Albers explicó que los comercios en línea usan este mecanismo cuando envían correos para recordar el carrito de compra y tratar de reactivar la venta.

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Susan Albers recomendó usar el efecto Zeigarnik a favor con pasos pequeños, listas de pendientes y rituales de cierre para reducir el agobio mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender ese uso permite decidir si de verdad se quiere cerrar ese pendiente de compra. El carrito abandonado funciona, en ese sentido, como un recordatorio artificial de una tarea abierta.

Otra recomendación consiste en escribir una lista de pendientes antes de dormir. Albers sostuvo que saber que esas tareas futuras no van a desaparecer del radar y que ya existe un plan puede ayudar a que el cerebro se relaje.

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La especialista añadió que al cerebro le favorecen las listas de verificación. Dividir un proyecto grande en pasos pequeños y alcanzables puede reducir la sensación de agobio, porque siempre queda claro cuál es la siguiente acción.

Crear rituales de cierre también puede servir para cerrar ese bucle mental. La Cleveland Clinic menciona opciones como volcar emociones intensas en un papel y luego desecharla, borrar el número de una expareja o decir en voz alta que esa etapa terminó.

Cuándo puede convertirse en un problema

El efecto Zeigarnik no siempre resulta útil. Puede mantener la atención partida en momentos en los que hace falta concentrarse y convertirse en una fuente de estrés que, con el tiempo, derive en agotamiento.

Esa experiencia puede ser más difícil en personas con trastornos de salud mental o condiciones del desarrollo que afectan las funciones ejecutivas o favorecen la rumiación. El artículo cita casos como TDAH, ansiedad, autismo, depresión, trastornos de la alimentación, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de estrés postraumático.

La Cleveland Clinic vinculó el efecto Zeigarnik con la corteza cingulada anterior, una región que distribuye la atención, detecta conflictos y maneja emociones como la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Albers describió esa tensión interna al señalar que puede aparecer un fuerte impulso por terminar algo mientras el propio cerebro lo dificulta. Ese tirón entre la necesidad de cerrar una tarea y la dificultad para hacerlo puede volver más pesada la vida diaria.

Si el estrés, el agobio o la culpa dificultan el funcionamiento cotidiano, la especialista recomienda probar terapia cognitivo conductual. También sugiere consultar con un psiquiatra, si la persona ya cuenta con uno, por si conviene revisar la medicación.

Quien no tenga terapeuta o psiquiatra puede acudir a un médico clínico.. Según Cleveland Clinic, entender este mecanismo puede ayudar a trabajar con la propia mente en lugar de hacerlo en contra, pero si la falta de cierre se convierte en una carga, buscar apoyo profesional puede marcar una diferencia.