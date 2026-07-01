Cuáles son las frutas que más ayudan a controlar el apetito y por qué no se trata solo de calorías

Las frutas aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, y su consumo regular se vincula con una alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frutas ocupan un lugar central en cualquier enfoque de alimentación saludable. Ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, su consumo regular aporta beneficios que van mucho más allá del control de peso. Incluir una variedad en la dieta ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, contribuye a la salud cardiovascular y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

El alto contenido de agua y fibra de estos alimentos favorece la digestión y promueve la sensación de saciedad, lo que ayuda a regular el apetito y mantener un tránsito intestinal adecuado. Además, los antioxidantes presentes en muchas frutas colaboran en la protección celular frente al daño oxidativo, apoyando la prevención de procesos inflamatorios y enfermedades degenerativas.

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Si bien las frutas aportan azúcares naturales, su perfil nutricional y su bajo aporte calórico las hacen adecuadas para la mayoría de las personas. Entre sus múltiples beneficios, algunas variedades destacan por su capacidad para favorecer la pérdida de peso o el mantenimiento, integrándose de forma efectiva en planes de alimentación orientados a la salud integral.

Las frutas y su relación con el peso corporal

El consumo habitual se asocia a menudo con el mantenimiento de un peso corporal saludable. Diversos estudios han observado que las dietas ricas en frutas pueden contribuir a reducir el riesgo de obesidad y facilitar la gestión a largo plazo. Según la dietista registrada Rachel Lander-Canseco de la Universidad del Sur de California, incluir al menos cinco porciones al día puede mejorar la salud general y disminuir la probabilidad de desarrollar obesidad o diabetes tipo 2.

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Las frutas pueden facilitar el control del peso porque son bajas en calorías, aumentan la plenitud y ayudan a reducir la ingesta calórica diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mecanismos clave por los que ayudan en el control del peso es su composición nutricional. Al ser alimentos con alto contenido de agua y fibra, pero bajos en calorías, permiten aumentar la sensación de saciedad y reducir el hambre. Esta característica puede conducir a una menor ingesta calórica diaria, favoreciendo la creación de un déficit de calorías necesario para adelgazar. Además, suelen ser más saciantes que otros alimentos procesados con alto contenido energético, como los snacks dulces o ricos en grasas.

El impacto en la regulación del apetito se explica, en parte, por el papel de la fibra. Consumir este tipo de comidas incrementa el tiempo de digestión y prolonga la sensación de plenitud, lo que puede ayudar a evitar el consumo excesivo de calorías. Healthline explica que la ingesta de fibra se asocia con una menor ganancia de peso y grasa corporal a lo largo del tiempo.

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Un metaanálisis de 2024 evaluó intervenciones para aumentar el consumo de frutas en niños y adolescentes. Analizó 22 ensayos controlados aleatorizados con más de 12 mil participantes y encontró que incrementar la ingesta de frutas redujo la prevalencia de obesidad y la circunferencia de cintura, aunque la reducción del índice de masa corporal fue modesta y no siempre significativa. El estudio concluyó que estas intervenciones son efectivas para disminuir el riesgo de obesidad.

En tanto, un estudio japonés de 2021 examinó la relación entre cambios en el consumo de frutas y verduras y el peso en adultos. Encontró que aumentar la ingesta de vegetales se asoció con reducción de peso, pero el aumento del consumo de frutas mostró una relación positiva con el peso solo en quienes elevaron mucho su ingesta.

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Qué frutas favorecen la pérdida de peso

Estos alimentos destacan por su perfil nutricional y su capacidad para contribuir a la pérdida o el mantenimiento del peso corporal. Su bajo aporte calórico, alto contenido de agua y fibra, así como la presencia de compuestos bioactivos, las convierten en opciones adecuadas dentro de una alimentación enfocada en la salud y el control del peso, indica la Universidad del Sur de California.

La sandía, el pomelo, la banana, el tomate y las bayas figuran entre las frutas que pueden favorecer la pérdida o el mantenimiento del peso corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sandía: con un 90% de su peso compuesto por agua, es una de las frutas más hidratantes y bajas en calorías, con solo 30 calorías por cada 100 gramos. Además de ayudar a mantenerse saciado, es fuente de arginina, un aminoácido relacionado con la quema de grasa. Pomelo: aporta pectina, fibra que ha sido asociada a la prevención de ciertos tipos de cáncer, y es rico en vitamina C, folatos y potasio. Sus variedades rosadas y rojas contienen licopeno y vitamina A, compuestos vinculados a la prevención de enfermedades crónicas. Banana: a pesar de su contenido moderado de carbohidratos (27 gramos por unidad promedio), solo aporta 105 calorías y 3 gramos de fibra. Es una opción saciante y adecuada como tentempié, además de ofrecer beneficios como la prevención de calambres y el control de la presión arterial. Tomate: clasificado botánicamente como fruta, es bajo en calorías (22 a 33 por unidad) y rico en agua y antioxidantes. Ayuda a reducir la retención de líquidos y a controlar el apetito gracias a su efecto sobre la leptina, hormona clave en la regulación de la saciedad. Bayas: Frambuesas, frutillas, arándanos y otras bayas son reconocidas por su bajo contenido de azúcar y alta concentración de antioxidantes. Además, contribuyen a mejorar la resistencia a la insulina, lo que puede beneficiar la regulación del peso y la prevención de enfermedades metabólicas. Cualquier fruta que se disfrute: según la dietista Rachel Lander-Canseco, la clave está en elegir frutas que resulten agradables al paladar y fáciles de incorporar de forma regular. La adherencia a una dieta saludable mejora cuando se eligen frutas preferidas, lo que facilita la sustitución de alimentos más calóricos y favorece el control del peso.