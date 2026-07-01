Crimen y Justicia

Imputaron a los dueños de la carnicería donde encontraron más de 100 kilos de marihuana en un freezer

Los investigaban por el robo de ganado en una localidad de Santa Fe, pero durante los allanamientos se encontraron con innumerables elementos de comercialización. Uno de ellos tenía antecedentes y hay un tercer acusado

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Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
Los investigaban por el robo de ganado pero terminaron imputados por la tenencia de 109 kilos de marihuana

La Fiscalía de Santa Fe formalizó las acusaciones contra los dueños de una carnicería que en mayo pasado habían quedado detenidos por la tenencia de una importante cantidad de marihuana. Las autoridades habían arribado al comercio con una orden por el robo de ganado y, durante la inspección, se toparon con un total de 181 panes de la droga en un freezer del lugar.

La denuncia que desencadenó a partir de un llamado realizado por la Guardia Rural “Los Pumas” que recibió una denuncia por abigeato —el robo y faena ilegal de ganado—. Las autoridades se presentaron en el comercio, acompañados por una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl).

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A raíz del mencionado hecho, se realizó una inspección en la parte trasera del local, pero en uno de los congeladores había una bolsa negra con envoltorios rectangulares sellados con cinta adhesiva. Los especialistas de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), convocados de urgencia por la Fiscalía de San Lorenzo, confirmaron que se trataba de marihuana. El recuento arrojó 181 panes con un peso total de 109 kilos.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
También esta imputado el hermano de la mujer

En ese mismo operativo, también se secuestraron 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, embutidos y achuras, todo desnaturalizado por irregularidades sanitarias, además de una carabina calibre .22 con 18 cartuchos.

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Tras el hallazgo, la Justicia Federal tomó la causa. Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Mené de la Unidad Fiscal Rosario, ordenaron la detención de un primer sospechoso: un hombre de 32 años identificado como Adrián Gustavo G., que trabajaba en el local al momento del allanamiento. Se trataba del hermano de la mujer imputada recientemente, quien posteriormente también quedó involucrado en la causa.

La Policía allanó el local tras una denuncia por abigeato y detuvo a un sospechoso

Tras los descubrimientos, la PDI realizó tres allanamientos adicionales en distintos domicilios de la comuna del Departamento Iriondo. Las viviendas ubicadas en las calles Las Heras al 700, Perú al 200 y Florida al 400 arrojaron otro ladrillo de marihuana, varios cogollos, plantas de cannabis en proceso de secado, cocaína, balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, cuatro celulares, dos cámaras de seguridad, municiones y 66.640 pesos en efectivo.

Semanas después, la investigación avanzó hacia los principales responsables y dueños del comercio. El martes de la semana pasada los efectivos detuvieron a la pareja dentro de una vivienda en la localidad de Andino. En una audiencia celebrada ante el juez de garantías Carlos Vera Barros, los funcionarios formalizaron la investigación penal contra ambos. La fiscalía les atribuyó la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas, según especificaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Secuestraron 109 kilos de marihuana en una carnicería de Santa Fe
Se hicieron tres allanamientos

La hipótesis sostiene que el hombre realizaba viajes a la ciudad de Santa Fe para adquirir la droga, que luego su cuñado acopiaba en la carnicería. Para sostener esa reconstrucción, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentaron peritajes y el análisis de conversaciones extraídas de un teléfono incautado al imputado. Romero subrayó ante el juez que la pareja “disponía de los estupefacientes almacenados a resguardo en el inmueble que habitaba, y donde funcionaba la carnicería de su propiedad”.

Los antecedentes del hombre imputado, fueron un factor determinante para la decisión judicial. Registra una condena previa a 5 años de prisión por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, pena que cumplió y de la que quedó en libertad el 4 de mayo de 2024.

El juez Vera Barros hizo lugar al pedido fiscal y dispuso 60 días de prisión preventiva para ambos, teniendo en cuenta la gravedad del caso, las medidas de prueba aún pendientes y los cambios de domicilio en reiteradas oportunidades de la pareja.

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