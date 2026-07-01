“Abandonar el gluten en la dieta no tiene sentido para quienes no son celíacos”, alerta un nutricionista

Eliminar el gluten sin diagnóstico ni supervisión profesional puede desequilibrar la alimentación y no aporta beneficios para la mayoría de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la alimentación se ha convertido en un terreno donde proliferan tendencias que prometen resultados. El nutricionista Ismael Galancho, citado por Men’s Health, advirtió sobre los riesgos de modificar la dieta sin diagnóstico ni supervisión profesional.

Subrayan que la exclusión arbitraria de alimentos puede ser contraproducente para la mayoría de la población, lejos de aportar beneficios. La creencia de que eliminar el gluten es una solución universal gana adeptos y lleva a muchos a realizar cambios sin considerar consecuencias a largo plazo. Estas modificaciones suelen responder a la esperanza de perder peso o aliviar molestias digestivas sin atender a otras causas posibles.

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Los especialistas alertan sobre el riesgo de retirar nutrientes esenciales, como ciertas proteínas, sin motivo médico, lo cual puede desequilibrar la alimentación. Insisten en que acudir a tendencias sin respaldo profesional es una práctica poco recomendable.

Ismael Galancho sostiene que quitar el gluten no tiene sentido en personas no celíacas ni con sensibilidad al gluten no celíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice Ismael Galancho sobre quitar el gluten

Galancho sostiene que retirar el gluten de la dieta carece de sentido para quienes no son celíacos ni presentan sensibilidad al gluten no celíaca. Afirma que esta eliminación no genera beneficios en el rendimiento deportivo, la recuperación física, la salud general ni el alivio de molestias gastrointestinales.

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El nutricionista recalca que la percepción de mejoría suele estar desconectada de la verdadera función del gluten en el organismo. La recomendación es no modificar la dieta sin fundamento clínico comprobado.

También subraya que, en la mayoría de los casos, la mejoría que reportan algunas personas tras eliminar el gluten responde a factores distintos. Destaca que la decisión debe basarse en un diagnóstico claro y no en sensaciones subjetivas o modas pasajeras.

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Sostiene que una dieta sin gluten no aporta ventajas universales fuera de contextos clínicos específicos. Solo en presencia de enfermedad celíaca o sensibilidad diagnosticada, la exclusión está justificada.

Los ensayos controlados aleatorizados indican que, en personas no celíacas, no hay diferencias significativas entre dietas con gluten y sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué muestran los estudios sobre el gluten

La revisión de ensayos controlados aleatorizados muestra que, en personas no celíacas, no existen diferencias significativas entre dietas con y sin gluten. Los estudios indican que eliminar el gluten no mejora el rendimiento deportivo, la inflamación, la salud global ni los síntomas digestivos en la población general.

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Estos resultados cuestionan la utilidad de adoptar una dieta libre de gluten sin un diagnóstico médico que lo justifique.

La evidencia recogida refuerza el consenso de que los beneficios percibidos tras eliminar el gluten no tienen respaldo científico sólido. Los especialistas concluyen que solo quienes presentan celiaquía o sensibilidad diagnosticada deben modificar su dieta en este sentido. Para el resto de la población, mantener el gluten no aporta riesgos ni ventajas demostrables. La recomendación general es no realizar cambios arbitrarios sin indicación médica.

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La evidencia científica concluye que solo las personas con celiaquía o sensibilidad al gluten diagnosticada deben seguir una dieta libre de gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué algunas personas creen sentirse mejor

Una explicación habitual para la mejora percibida tras eliminar el gluten es la reducción simultánea de alimentos ricos en FODMAP, presentes en muchos productos procesados. Estos carbohidratos fermentables pueden causar molestias digestivas, y su exclusión puede aliviar síntomas en personas sensibles. Así, la mejoría no se debe necesariamente al gluten en sí, sino a la disminución de estos compuestos en la dieta diaria.

El efecto placebo también tiene influencia en la sensación de bienestar. Muchas personas que creen ser sensibles al gluten experimentan alivio simplemente por pensar que su dieta es más saludable. En pruebas a ciegas, la mayoría no distingue entre alimentos con o sin gluten y pueden reportar molestias incluso ante productos libres de este componente. Estas observaciones refuerzan que el bienestar suele ser subjetivo y no depende solo de la presencia de gluten.

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El efecto placebo y la influencia de figuras del deporte de élite alimentan la creencia de que eliminar el gluten mejora la salud y el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de las figuras deportivas en esta dieta

El ejemplo de figuras del deporte de élite ha impulsado la moda de eliminar el gluten, atribuyendo su éxito o rendimiento a este tipo de dieta específica. Los especialistas recalcan que copiar estas rutinas carece de fundamento si no existe un diagnóstico de intolerancia o sensibilidad comprobada. Seguir estas tendencias puede generar falsas expectativas y cambios innecesarios en los hábitos de deportistas aficionados.

Algunos estudios demuestran que personas que eliminan el gluten pueden experimentar molestias incluso con alimentos libres de este componente. Pueden sentirse bien tras consumir productos que sí lo contienen, lo que evidencia la influencia de creencias personales sobre la percepción de bienestar. Los expertos concluyen que el beneficio percibido responde más a factores psicológicos que a mecanismos fisiológicos probados.

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