Julio llegó con la campaña: los Milei enterraron a Adorni y encendieron los motores para la reelección

Diego Santilli juró este martes como nuevo jefe de Gabinete de la Nación

El martes por la tarde, un dirigente de la mesa chica que tiene Diego Santilli miraba a su jefe político asumir al frente de la Jefatura de Gobierno, en Casa Rosada. El ahora jefe de gabinete abrazaba al presidente y, llamativamente, también a Manuel Adorni. Estaba maravillado al observar la presencia de 14 gobernadores. Esa misma noche, mantuvo mensajes con los libertarios bonaerenses para aceitar el trabajo para la campaña electoral del 2027.

El ministro, aún afiliado al PRO, dio un paso clave para ser el candidato a gobernador de Buenos Aires, con la venia de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia dio la señal de largada cuando el fin de semana terminó de afinar el lápiz. Santill, jefe de gabinete. Mantiene el Ministerio del Interior bajo su órbita con Gustavo Coria, de su entera confianza. Manejará cuantiosos recursos y tendrá todos “los fierros” del Estado para la campaña bonaerense.

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Deberá coordinar con Sebastián Pareja, diputado nacional y mano derecha de Karina en el territorio. La idea es que el ministro sea el candidato, pero que las listas y los nombres distritales queden en manos libertarias. “Karina no va a negociar el sello. El problema que tiene es que el elegido por Javier, que era José Luis (Espert) se cayó con la avioneta de Machado”, cuentan.

El otro candidato puro era Manuel Adorni para la Ciudad de Buenos Aires. Invirtieron mucho para hacerlo crecer y cayó, igual que Espert, en desgracia. A pesar del tropiezo, la hermana del Presidente aceleró y se encargó de intervenir de manera directa el bloque de senadores libertarios que comanda Patricia Bullrich. Cuentan en su entorno que quedó enojada por dos cuestiones. Primero, por el enfrentamiento público a su figura que hizo la senadora. Segundo, y no menos importante, por lo que consideran errores de estrategia parlamentaria en el manejo de la crisis de Adorni. ¿Un error o algo deliberado? Lo concreto es que se puso al frente de la conversación y delegó en la senadora Nadia Márquez la confianza.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo presente en el acto que se llevó a cabo en Casa Rosada

Uno de los objetivos de los hermanos Milei con estos cambios fue avanzar en la gestión. El otro, para nada secundario, fue para dar el brazo a torcer en la negociación con el PRO. Hubo una novedad interesante en estas decisiones. Por primera vez, Santiago Caputo y su equipo estuvieron de acuerdo en los pasos a seguir. Inclusive se encargaron todo el fin de semana de celebrar los cambios. Hace más de 60 días que en Casa Rosada miden la imagen de los dirigentes de la derecha y, sobre todo, los del PRO. Cada aparición de Mauricio Macri molestó y por eso no fue casual que Javier Milei saliera a pegarle al corazón económico de la gestión de Cambiemos. “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“, afirmó el mandatario.

La Libertad Avanza quiere mandar un mensaje que no admite dobles interpretaciones. Es el mismo que envió el Presidente en 2025 cuando armaron las listas. Hay tábula rasa para todos. Siempre y cuando el liderazgo sea vertical. Y sea violeta, no amarillo. Por eso el ascenso de Santilli fue celebrado tanto dentro de las filas del PRO, más allá de Macri. El expresidente ya no maneja con el dedo el espacio y le es cada vez más difícil encontrar dirigentes que lo acompañen sin fisuras. “Ya están todos adentro. La campaña está corriendo. Si el peronismo desdobla en Buenos Aires la elección más importante es en menos de 9 meses. Y tenemos que terminar de cerrar en Capital Federal. Milei 2027 ya está en marcha”, reconoció un armador libertario a Infobae.

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Santilli se apunta como el máximo candidato a ser aspirante a gobernador en la provincia de Buenos Aires

Mientras el Gobierno entiende que la reelección es con el PRO adentro (o todo lo que se permita el espacio), en el peronismo la idea de una negociación abierta parece alejarse cada vez más, aunque siempre quede esa última esperanza. La pelea entre Axel Kicillof y Cristina Fernández se puede explicar, de manera resumida, de la siguiente manera. El gobernador bonaerense cree que llegó su momento de competir y quiere ser independiente de la expresidenta para no ser “el Alberto de Cristina”.

Su ruptura, aún no oficial, con San José 1111 hizo que muchos eligieran un bando. Así, exministros como Sergio Berni, que planteaban que Kicillof sería “un gran presidente” y valoraban su método de conducción, ya no tienen problemas en plantear que no puede ser el candidato peronista y que habrá que buscar otro que los represente. En La Cámpora creen -con razón- que Kicillof quiere quedarse con los votos que pueda tener Cristina (muchos o pocos, de acuerdo a las fuentes consultadas) sin entregar nada a cambio.

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Axel Kicillof y Cristina Kirchner

Cerca de Kicillof estallaron de furia: “Lo que hicieron en Lezama (el discurso de Máximo contra Kicillof) fue el primer capítulo de su nueva etapa. Lo del Congreso en La Plata tirándonos a nosotros fue otro. Es a cara descubierta y bajo la dirección de CFK”, argumentaron. “Por algo mandaron a Mario Ishii y a Berni a quedarse con jefatura de bloque y vicepresidencia. Son hombres bomba”, definieron.

Hoy son tres los caminos que aparecen en el horizonte peronista. El primero es que finalmente haya una negociación cara a cara entre Kicillof, Cristina y Sergio Massa, por ahora en silencio pero en movimiento. El segundo es una interna partidaria. Kicillof de un lado y Cristina del otro. Al no poder competir, puede poner a un aliado o delfín. ¿Puede ser el hombre de Tigre? Imposible saberlo hoy. El tercero, menos probable pero no descartado, es que cada uno tenga su lista y compita por su cuenta. Al estilo del PJ en 2003, cuando se presentaron Carlos Menem, Rodríguez Saá y un tal Néstor Kirchner.

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¿Se puede comparar con otras internas del pasado? Quienes recuerdan la de Antonio Cafiero contra Carlos Menem en 1988 insisten en que no había candidatos prohibidos. Hoy Cristina lo está. El cálculo que hacen en “la orga” es si ir con Kicillof y entregar esos votos, la pregunta es a cambio de qué. Eso, repiten, no está planteado en ninguna reunión. Si la estrategia es ir a una interna, Cristina estará en la boleta. “Y que la Justicia diga que no puede. Tener la noticia de impacto, para luego sí buscar un vice que se presente. Pero que el escenario sea claro”, agregan.

Por eso Máximo insiste con Cristina candidata. En la ecuación de ganar, Cristina cree que tiene la mayor cantidad de votos. En ese camino interpretativo, la pregunta es cómo hacer que esas condiciones de ese triunfo favorezcan al espacio de la expresidenta. Ese es el planteo. “La tensión es porque ella ve que le quieren dar dos diputados. Y lo que ella exige es una negociación para que todos obtengan un triunfo. No es la muerte de nadie, pasa que ustedes son unos exagerados”, aventuró un peronista bonaerense a este cronista.

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