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Suecia y Ucrania firmaron un acuerdo para la adquisición de 16 cazas supersónicos Gripen E: todos los detalles del avión de combate

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky destacó el apoyo de “socios tan sólidos” como “el pueblo, el Gobierno y las empresas suecas” y recordó que “un sector privado fuerte también es fundamental” para el apoyo militar al país invadido por Rusia

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Capacidad de combate del Gripen E, el avión caza que podría comprar Perú. (Foto: Zona Militar)
Capacidad de combate del Gripen E (Foto: Zona Militar)

Las negociaciones en el plano militar continúan para Kiev en medio de la invasión de Rusia. Ucrania y Suecia firmaron este martes en Estocolmo un acuerdo para la adquisición de 16 aviones de combate supersónicos Gripen E de fabricación sueca, cuya entrega está prevista para principios de 2029. La compra contará con financiación de la Unión Europea y el respaldo de Reino Unido.

El documento fue suscrito por el viceministro de Defensa ucraniano, Serguéi Boyev, y el director general de la Administración de Material de Defensa de Suecia, Mikael Granholm, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y los ministros de Defensa de ambos países.

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El acuerdo establece que, además de los 16 cazas Gripen E, fabricados por Saab, que Kiev recibirá a partir de 2029, Ucrania obtendrá en 2027 otros 16 cazas Gripen C/D como ayuda militar por parte de Estocolmo.

Durante el encuentro, las delegaciones discutieron la necesidad de fortalecer la fuerza aérea ucraniana y el papel de Suecia en la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL), una iniciativa de la OTAN para que países europeos adquieran armamento estadounidense en apoyo a la defensa militar de Ucrania.

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El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicita a las fuerzas especiales ucranianas con motivo del décimo aniversario de su fundación, en Kiev (Ucrania), el 27 de mayo de 2026 (Europa Press)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, felicita a las fuerzas especiales ucranianas con motivo del décimo aniversario de su fundación, en Kiev (Ucrania), el 27 de mayo de 2026 (Europa Press)

El presidente Zelensky agradeció el respaldo recibido y subrayó la importancia de contar con “socios tan sólidos: el pueblo, el Gobierno y las empresas suecas”. En ese sentido, destacó también el valor del “apoyo militar anual y los paquetes militares”, así como el respaldo sueco al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

¿Cómo son los caza Gripen E?

El Saab JAS 39 Gripen E representa la versión más moderna del caza ligero monomotor sueco desarrollado por la empresa Saab. Concebido en los años 80 como reemplazo de los modelos Saab 37 Viggen y Saab 35 Draken, el Gripen ha evolucionado en diferentes versiones, destacando el modelo E —también conocido como JAS 39E en Suecia y F-39E en Brasil— por sus mejoras sustanciales: un fuselaje de mayor tamaño, aviónica avanzada y mayor capacidad de carga.

La aeronave es fabricada en Suecia por Saab Aeronáutica y producida en conjunto con Embraer en Brasil, bajo el programa Gripen Brasil. Saab lo comercializa como un caza multipropósito y supersónico, equipado con ala en delta y canards delanteros, que cumple con los estándares de interoperabilidad de la OTAN.

El Gripen E/F, desarrollado por la compañía Saab, es un caza de combate polivalente con tecnología avanzada. (Foto: Zona Militar)
El Gripen E/F, desarrollado por la compañía Saab, es un caza de combate polivalente con tecnología avanzada. (Foto: Zona Militar)

Gripen E mide 15,2 metros de largo y posee una envergadura de 9,6 metros, dimensiones que le permiten operar desde pistas cortas o incluso carreteras. Su peso en vacío ronda los 8.000 kilogramos y puede transportar hasta 3.400 kilogramos de combustible interno. Está diseñado para cumplir misiones de superioridad aérea, apoyo cercano, ataque a tierra y reconocimiento.

El mantenimiento del caza está optimizado para la rapidez y eficiencia: puede rearmarse y repostar en lapsos de 10 a 20 minutos, utilizando un equipo mínimo en tierra. Desde su diseño inicial, incorpora arquitectura abierta, sistemas de guerra electrónica avanzada, inteligencia artificial en cabina, una pantalla táctil panorámica (WAD) y fusión total de sensores.

El caza está equipado para llevar a cabo misiones de combate aéreo y ataque a tierra en una sola salida, gracias a su capacidad de portar misiles y bombas en sus 10 pilones externos, según informó Saab. El caza integra misiles aire-aire Meteor e IRIS-T, y puede cargar misiles Taurus y bombas guiadas de precisión.

En configuración aire-aire, el Gripen E puede cargar hasta 10 misiles, incluidos hasta siete misiles Meteor de largo alcance y dos IRIS-T de corto alcance, junto con un cañón interno de 27 mm. Además, admite misiles AIM-120 AMRAAM u otros modelos según el cliente.

Los potentes Gripen E destacan por su radar avanzado, bajo costo operativo y capacidad para misiones tácticas en cualquier terreno - crédito @SaabColombia / X
Los potentes Gripen E destacan por su radar avanzado, bajo costo operativo y capacidad para misiones tácticas en cualquier terreno (Archivo)

Para el combate aire-tierra, el avión dispone de seis pilones externos y un cañón BK-27. Es capaz de lanzar misiles de crucero Taurus con un alcance de 500 km, misiles antibuque RBS-15, así como bombas guiadas por láser o GPS como JDAM, Paveway y SDB, cohetes y torpedos. Su capacidad de carga máxima llega hasta 8 toneladas.

El Gripen E está preparado para múltiples misiones: superioridad aérea, ataque a tierra, apoyo cercano, interdicción y operaciones de inteligencia. Su aviónica de arquitectura abierta permite la integración de pods de reconocimiento, designadores láser y sistemas de interferencia electrónica. La aeronave es ágil y puede reabastecerse en tierra rápidamente.

(Con información de Europa Press)

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