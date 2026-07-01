Buscan a un abogado en Mendoza que desapareció hace 3 años y ofrecen una recompensa para quienes aporten información

Nataniel Ricardo Guzmán, abogado del Poder Judicial de Mendoza, permanece desaparecido desde enero de 2023

El caso de Nataniel Ricardo Guzmán, abogado del Poder Judicial de Mendoza, sigue sin respuesta después de 3 años sin ser visto. El hombre es un joven de nacido en Jujuy y residente en Mendoza, que fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y desde entonces desapareció.

En este marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza decidió actualizar la recompensa para quien aporte información sobre el caso a $12.500.000. La investigación, liderada por la Fiscalía de Homicidios, se ha centrado en reconstruir los movimientos y comunicaciones del abogado en los días previos a su desaparición.

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El pago de la recompensa, según lo estipulado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, estará supeditado a la calidad de los datos aportados y a que estos efectivamente colaboren con la aparición de Guzmán. Esta circunstancia deberá ser certificada por la autoridad fiscal o judicial interviniente.

El Ministerio Público Fiscal ofrece $12.500.000 a quienes aporten datos verificables para dar con el paradero del abogado

De acuerdo con el expediente judicial, la expareja de Guzmán denunció que el último contacto se produjo el día de la desaparición a las 13:36 a través de WhatsApp. En esa conversación, el abogado habría comunicado que regresaba de la localidad balnearia de Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, tras mantener una discusión.

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La causa ha tenido avances técnicos relevantes: según datos de la empresa Claro, el último registro de actividad del teléfono de Guzmán corresponde al 2 de febrero de 2023 a las 19:40, cuando se detectó una comunicación desde una antena ubicada en Canota, en la localidad de Villavicencio, departamento de Las Heras. Esta información permitió delimitar el área donde pudo haberse encontrado el abogado en esa fecha, lo que representa un dato clave para los investigadores.

La madre de Guzmán, a través de sus abogados, ha impulsado nuevas diligencias en el expediente. Por su pedido, la fiscalía emitió un oficio dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

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Familiares y allegados de Guzmán continúan la búsqueda y difunden su imagen en distintos puntos de Mendoza

El objetivo es obtener información actualizada sobre el requerimiento realizado a la empresa Google LLC, que podría aportar datos al acceder al contenido de una cuenta de correo electrónico asociados al abogado. La solicitud de acceso a una cuenta de correo y a un teléfono celular busca rastrear movimientos y contactos que puedan arrojar nuevas pistas sobre el destino de Guzmán.

En paralelo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) recibió una solicitud para enviar a la fiscalía información que fue requerida el 24 de abril de 2026, lo que demuestra la persistencia de los familiares y del equipo judicial por mantener activa la búsqueda.

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Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627 o 2613857138, o bien con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional mediante los teléfonos 348-7844, 348-7845 o 348-7846. La cifra que se ofrece para dar con el paradero de Guzman representa una de las más altas ofrecidas en casos de desaparición en la provincia, según Los Andes.

La actualización de la recompensa busca incentivar la aparición de nuevos testimonios y datos que permitan reconstruir los últimos pasos del abogado. La causa se mantiene bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios y sigue recibiendo información proveniente de diferentes organismos nacionales y provinciales, con la expectativa de que alguna de estas diligencias aporte el elemento que permita resolver el caso.

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Familiares, amigos y colegas de Nataniel Ricardo Guzmán mantienen la esperanza de esclarecer lo ocurrido. La sociedad mendocina permanece atenta al desarrollo de las investigaciones y a la posible aparición de datos que permitan dar con el paradero del abogado.