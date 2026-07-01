Salud

Espasmos musculares y calambres: qué los causa y cuáles son las señales de alerta

Estos movimientos breves, por ejemplo en piernas o párpados, suelen relacionarse con factores cotidianos como estrés o cansancio. Sin embargo, hay indicios que pueden acompañar afecciones neurológicas graves, según especialistas

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Un brazo flexionado, una pierna flexionada y un ojo cerrado, todos con ondas amarillas que irradian, sobre un fondo liso de color rosado.
Los espasmos musculares comunes son contracciones involuntarias que en la mayoría de los casos responden a causas cotidianas y benignas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espasmos musculares comunes son contracciones involuntarias de fibras o pequeños grupos musculares que, en la mayoría de los casos, obedecen a causas cotidianas y benignas. Según los expertos, suelen ser leves, aunque en algunos casos pueden apuntar a un trastorno del sistema nervioso o a otra afección médica.

También llamados fasciculaciones, son movimientos breves e involuntarios de una pequeña zona del músculo. Medical News Today añade que aparecen cuando una señal nerviosa falla o se altera y hace que las fibras musculares se contraigan sin control, mientras una fuente no identificada precisa que la mioclonía es un movimiento repentino, breve e incontrolable que puede afectar a uno o varios músculos y no equivale siempre a una fasciculación.

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De este modo, aparecen en la unión entre las terminaciones nerviosas y el músculo, donde el impulso eléctrico desencadena la contracción. Medical News Today las describe como frecuentes y, por lo general, no graves, mientras Medline Plus señala que muchas pasan inadvertidas.

Qué suelen indicar cuando son benignos

La explicación más habitual apunta a factores corrientes: estrés, ansiedad, cansancio, falta de sueño, ejercicio intenso, exceso de cafeína o alcohol, exposición al frío e hiperventilación, de acuerdo con un estudio publicado en Science Direct. Asimismo, vinculan los espasmos con deshidratación y con desequilibrios electrolíticos, sobre todo tras el esfuerzo físico.

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Expertos detallan que la transpiración altera el equilibrio de minerales que intervienen en la contracción muscular. De igual manera, una investigación según la cual tomar agua tras la deshidratación por ejercicio elevó el riesgo de calambres por el cambio repentino en los electrolitos.

Infografía de un cuerpo humano con un lado anatómico muscular y otro con la piel, rodeado de iconos que ilustran causas y síntomas de espasmos musculares.
Las fasciculaciones aparecen cuando una señal nerviosa se altera y provoca la contracción breve e involuntaria de fibras musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los factores pueden ser los medicamentos y deficiencias nutricionales entre los desencadenantes. El ensayo de Science Direct aconseja diuréticos o esteroides; Medline Plus menciona diuréticos, corticosteroides o estrógenos, y Medical News Today señala carencias de calcio, magnesio, vitamina D y vitamina B12, mientras Verywell Health añade potasio.

En los cuadros benignos, los espasmos suelen afectar párpados, gemelos o pulgar y con frecuencia duran solo unos pocos días. Verywell Health añade que existen el síndrome de fasciculaciones benignas y el síndrome de calambres y fasciculaciones, dos trastornos poco comunes que causan episodios frecuentes sin una enfermedad grave subyacente.

Cuándo pueden ser señal de una enfermedad

La consulta médica gana peso cuando los espasmos aparecen junto con debilidad muscular, pérdida de masa muscular, atrofia o alteraciones de la sensibilidad. Verywell Health suma otros signos de alerta: calambres, agarre débil, tropiezos al caminar, mal equilibrio, habla arrastrada y espasmos de la lengua.

Modelo 3D del torso humano. Pectorales y deltoides están resaltados en rojo, mostrando la musculatura superior con detalle sobre fondo gris claro.
El estrés, la ansiedad, el cansancio, la falta de sueño, el ejercicio intenso, la cafeína y el alcohol figuran entre las causas frecuentes de espasmos musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las afecciones del sistema nervioso asociadas a estos síntomas figuran la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la atrofia muscular espinal, la neuropatía y otras enfermedades de la neurona motora, de acuerdo con un análisis de Muscular Dystrophy Association. Verywell Health también menciona el síndrome postpolio y la atrofia muscular progresiva.

Fuera del sistema nervioso, expertos relacionan las fasciculaciones con enfermedad renal grave, trastornos tiroideos o paratiroideos, alteraciones de calcio o fosfato y deficiencias nutricionales. La National Multiple Sclerosis Society explica que la espasticidad implica tensión y rigidez muscular por alteraciones en la comunicación entre neuronas motoras superiores e inferiores, es común en la esclerosis múltiple y, por eso, las fasciculaciones no son tan frecuentes en esa enfermedad.

Cuándo consultar y cómo se estudian

Verywell Health y Medline Plus recomiendan buscar evaluación si los espasmos son frecuentes, persistentes o si se acompañan de debilidad o pérdida muscular. Verywell Health precisa que conviene consultar si duran más de dos semanas o si reaparecen durante algunos meses.

Pierna de un hombre estirando su gemelo, el cual aparece marcado con una zona roja, con el pie apoyado en un escalón de cemento. Lleva zapatillas grises.
Los espasmos musculares benignos suelen afectar párpados, gemelos o pulgar y a menudo duran solo unos pocos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estudiar la causa, el profesional suele revisar cuándo empezaron, en qué músculos aparecen, con qué frecuencia se presentan, cuánto duran y si hay otros síntomas, según. De este modo, el examen físico y pruebas como análisis de sangre, resonancia magnética, tomografía computarizada, electromiograma y estudios de conducción nerviosa son estudios que colaboran con el diagnóstico.

El tratamiento depende de la causa subyacente. Medline Plus indica que muchas contracciones benignas no requieren tratamiento, mientras que expertos citados por Verywell Health señalan que tratar el problema de base puede hacer que desaparezcan. Por su parte, Medical News Today apunta que el descanso, el sueño adecuado y mantener la hidratación y los electrolitos pueden aliviar algunos casos.

Que aparezcan fasciculaciones no basta, por sí mismo, para atribuirlas a una enfermedad neurológica grave. Según Verywell Health, el cuadro cambia cuando se suman pérdida de fuerza y deterioro muscular progresivo, que orientan la valoración clínica mucho más que el espasmo aislado.

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