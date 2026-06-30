De la dieta a la hidratación: qué hábitos cotidianos previenen la formación de piedras en los riñones

La litiasis renal afectará a cerca del 10% de la población y su frecuencia aumenta desde los 45 o 50 años, con mayor incidencia en los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente un 10% de la población sufrirá en algún momento de su vida litiasis renal, conocidas como piedras en los riñones. La frecuencia de este problema aumenta a partir de los 45 o 50 años y afecta más a los hombres.

Según advierte Aurora Casanova, especialista en deporte y bienestar y diplomada en nutrición deportiva, en un artículo publicado en Sportlife, la aparición de cálculos renales está vinculada tanto a factores congénitos como adquiridos. Los hábitos de vida, en especial la alimentación, la falta de líquidos y la exposición a altas temperaturas, son determinantes en el desarrollo de esta afección.

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Estas condiciones pueden desencadenar cálculos, sobre todo en personas con antecedentes de patologías renales. El riesgo es mayor cuando coinciden varios factores, por ejemplo, una dieta inadecuada y un entorno laboral caluroso. La profesional destaca que la prevención debe comenzar con la identificación de estos elementos de riesgo y la adaptación de los hábitos diarios. Estas variables inciden en la salud renal a lo largo del tiempo.

El riesgo de piedras en los riñones aumenta en personas con antecedentes renales y cuando coinciden una dieta inadecuada y un entorno laboral caluroso (Freepik)

Según MedlinePlus, es posible que los cálculos renales no generen síntomas hasta que el cálculo comienza a desplazarse por los uréteres. El principal síntoma es un dolor intenso que aparece y desaparece de forma súbita, localizado en la zona abdominal o en un costado de la espalda, y que puede irradiarse hacia la ingle o los testículos en hombres y los labios en mujeres. Otros síntomas frecuentes incluyen sangre en la orina, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos.

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El diagnóstico se realiza mediante un examen físico combinado con estudios complementarios. Entre los más habituales, de acuerdo con MedlinePlus, se encuentran análisis de sangre para evaluar niveles de calcio, fósforo y ácido úrico, análisis de orina para detectar cristales y glóbulos rojos, y estudios por imágenes como tomografía computarizada, ecografía renal o radiografía de abdomen, que permiten confirmar la presencia y ubicación de los cálculos.

Alimentos asociados a la formación de cálculos renales

La dieta ocupa un lugar central en la formación de cálculos de oxalato cálcico y ácido úrico. Un consumo excesivo de calcio, bien sea a través de alimentos o suplementos, puede favorecer la aparición de piedras de oxalato cálcico. Tomar leche en exceso, junto con otros productos lácteos o suplementos de calcio, puede provocar la saturación de este mineral en la orina.

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El exceso de calcio por alimentos, lácteos o suplementos puede favorecer los cálculos de oxalato cálcico al saturar este mineral en la orina (Freepik)

Otras fuentes alimenticias asociadas al riesgo son las verduras ricas en oxalato, como acelgas, espinacas, brócoli y remolacha, además de los frutos secos, especialmente las nueces. Bebidas como café, té y refrescos de cola, así como cacao en polvo y chocolate negro, también deben consumirse con moderación.

Las proteínas animales —carnes rojas, vísceras, embutidos, mariscos, pescado azul, quesos curados, foie, vino y cerveza— incrementan el riesgo de cálculos de ácido úrico. Limitar la sal resulta fundamental, ya que su exceso favorece tanto la formación de piedras como la elevación de la tensión arterial.

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Rol de la hidratación y recomendaciones sobre el consumo de agua

La hidratación adecuada reduce el riesgo de cálculos renales. Casanova recomienda ingerir entre dos litros y medio y tres litros de líquidos al día, garantizando que al menos la mitad de esa cantidad corresponda a agua. Esta pauta debe adaptarse según el clima y el nivel de actividad física, ya que las necesidades varían en cada persona.

Las proteínas animales, el vino, la cerveza y el exceso de sal incrementan el riesgo de cálculos de ácido úrico y también pueden elevar la tensión arterial (iStock)

Conviene prestar atención a la calidad del agua: si la de la red es muy mineralizada, resulta preferible optar por agua embotellada de mineralización débil. La especialista insiste en consumir agua de procedencia segura, ya sea del grifo o embotellada. Mantener una hidratación continua se considera la medida preventiva más eficaz para evitar la formación de cálculos renales.

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Alimentos beneficiosos para la prevención de piedras renales

Algunos alimentos contribuyen activamente a la prevención de piedras en los riñones, especialmente los cítricos. Estos frutos contienen citrato, un inhibidor natural de la cristalización que ayuda a evitar la formación de cálculos de oxalato cálcico. Incorporar cítricos en la dieta diaria refuerza la protección de la función renal.

Una alimentación variada que incluya frutas y verduras resulta beneficiosa para el riñón. La especialista subraya que una dieta equilibrada, con presencia regular de estos alimentos, favorece el buen funcionamiento renal y reduce la probabilidad de desarrollar litiasis. La clave radica en la diversidad y el equilibrio nutricional.

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La hidratación adecuada reduce el riesgo de cálculos renales y se recomienda beber entre 2,5 y tres litros al día, con al menos la mitad en agua (iStock)

Recomendaciones dietéticas generales para prevenir cálculos

Adoptar un patrón alimentario similar a la dieta mediterránea es una de las principales recomendaciones para prevenir piedras en los riñones. Es aconsejable evitar el consumo excesivo de lácteos y sal, así como asegurar una ingesta abundante de agua a lo largo del día. Esta combinación ayuda a mantener el equilibrio de minerales y a reducir la saturación urinaria responsable de la formación de cálculos.

La especialista enfatiza la importancia de adaptar la dieta a las necesidades individuales. No se trata de eliminar completamente ciertos alimentos, sino de evitar excesos prolongados y mantener una alimentación variada. Este enfoque, junto con una hidratación constante, constituye la base más sólida para la prevención de los cálculos renales.

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