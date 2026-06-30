5 beneficios comprobados del té de jengibre para la salud

El té de jengibre ha sido estudiado por sus efectos positivos en la salud, respaldados por investigaciones científicas y tradiciones milenarias en diversas culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de té de jengibre se ha consolidado como una de las prácticas más extendidas dentro de la medicina natural. Según reportes recientes de ScienceDaily, diferentes investigaciones han confirmado cinco beneficios comprobados del té de jengibre para la salud, que van desde el fortalecimiento del sistema inmune hasta el alivio de molestias digestivas. El uso diario de esta infusión, especialmente cuando se prepara con ingredientes frescos, ha sido asociado con mejoras notables en el bienestar general.

Los datos de Google Trends muestran que el interés por el té de jengibre registró picos intermitentes durante los últimos tres meses en Argentina, aunque hacia fines de junio las búsquedas comenzaron a estabilizarse en niveles sostenidos. A diferencia de semanas anteriores, en las que el interés alternaba fuertes subas y caídas, en los últimos días la consulta mantuvo valores constantes, lo que indica que el consumo de esta infusión se consolidó como una preocupación habitual entre los usuarios, en pleno comienzo del invierno.

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Captura de pantalla de Google Trends que muestra picos de interés sobre el té de jengibre en las búsquedas de Google.

Entre las consultas que más crecieron durante el último mes aparecen preguntas vinculadas a los posibles beneficios para la salud y a las formas de preparación. Según Google Trends, búsquedas como “té de jengibre y cúrcuma para qué sirve”, “té de jengibre miel y limón para qué sirve”, “cómo preparar té de jengibre” y “propiedades del té de jengibre” registraron un “aumento puntual”, la categoría que utiliza la plataforma para identificar incrementos extraordinarios en el interés de los usuarios. Estos datos reflejan una tendencia estacional: con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas buscan remedios caseros y bebidas calientes asociadas al alivio de síntomas respiratorios.

Las consultas en Google relacionadas a las búsquedas de "té de jengibre" en el último mes en Argentina, según Google Trends.

5 beneficios comprobados del té de jengibre para la salud

El primer beneficio destacado del té de jengibre es su capacidad para reducir la inflamación. De acuerdo con Harvard Medical School, el jengibre contiene compuestos como el gingerol, que poseen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Diversos estudios han evidenciado que el consumo regular de esta infusión puede ayudar a calmar dolores articulares y musculares, especialmente en personas con condiciones inflamatorias crónicas.

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Diversos estudios señalan que el consumo regular de té de jengibre puede contribuir al control de la inflamación, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, la mejora de la digestión representa otro de los aportes más relevantes del té de jengibre. Ask Ayurveda sostiene que esta bebida estimula las enzimas digestivas, reduce la hinchazón y previene la formación de gases. Su uso tradicional en culturas asiáticas respalda su eficacia para quienes buscan mantener una digestión ligera y eficiente.

El tercer beneficio comprobado es el alivio de las náuseas. Según Mayo Clinic, el jengibre ha sido utilizado históricamente como remedio natural contra las náuseas, incluyendo aquellas relacionadas con el embarazo, el mareo por movimiento y los efectos secundarios de algunos tratamientos médicos. Investigaciones recientes refuerzan la recomendación de consumir té de jengibre para mitigar esta molestia.

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En cuarto lugar, el fortalecimiento del sistema inmune se relaciona directamente con la ingesta habitual de este té. Como destaca ScienceDaily, los antioxidantes presentes en el jengibre, sumados a la vitamina C que suele acompañar a la preparación con limón, contribuyen a mejorar la respuesta ante infecciones y a disminuir la frecuencia de resfriados y gripes.

Por último, el té de jengibre se asocia con la regulación del metabolismo y el control del peso. Cleveland Clinic señala que su consumo puede favorecer una ligera aceleración del metabolismo, reducir la retención de líquidos y ayudar al cuerpo en la eliminación de toxinas. Aunque estos efectos no sustituyen una alimentación balanceada ni la actividad física, su inclusión regular puede aportar beneficios complementarios.

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Entre los datos resaltados por los medios consultados figura que el té de jengibre apoya la digestión, reduce la inflamación y fortalece las defensas naturales del organismo.

Cómo preparar té de jengibre, paso a paso

La infusión de jengibre se elabora de forma sencilla y rápida, utilizando raíz fresca y agua, con la posibilidad de añadir ingredientes naturales para potenciar su sabor y efectos (Freepik)

La preparación del té de jengibre es sencilla y no requiere de experiencia previa en cocina. De acuerdo con las indicaciones del portal MyTastyCurry, se recomienda utilizar ingredientes frescos para maximizar los efectos y el sabor de la infusión.

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Cortar entre 1 y 2 centímetros de raíz de jengibre fresco, pelado y en rodajas finas o rallado. Hervir una taza de agua (aproximadamente 250 ml) y añadir el jengibre cuando el agua alcance el punto de ebullición. Mantener el hervor durante 5 minutos para permitir que los compuestos se liberen en el líquido. Retirar del fuego y dejar reposar durante otros 3 minutos. Colar la infusión y servir. Opcionalmente, se puede añadir el jugo de medio limón y una cucharadita de miel cuando la temperatura haya descendido, para potenciar el sabor y los beneficios antioxidantes.

Se sugiere consumir una taza de té de jengibre en ayunas o entre comidas, y advierte que no debe ingerirse en exceso para evitar molestias gástricas, sobre todo en personas sensibles a sabores picantes o ácidos.

Por qué el jengibre es bueno para aliviar el dolor de garganta

El jengibre es valorado en la medicina tradicional y moderna por su acción beneficiosa sobre el tracto respiratorio y la garganta. Diversos reportes, como los de Encircle Acupuncture y MyTastyCurry, coinciden en que el té de jengibre actúa como un suavizante natural que ayuda a calmar la irritación y el dolor de garganta.

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El jengibre contiene compuestos activos que favorecen el alivio de la irritación en la garganta y ayudan a combatir infecciones leves del tracto respiratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto se atribuye principalmente a los compuestos antiinflamatorios y antimicrobianos presentes en el jengibre, capaces de reducir la inflamación local y combatir microorganismos que provocan infecciones. Además, el calor del té favorece la dilatación de los vasos sanguíneos de la zona, lo que contribuye a una sensación de alivio. En preparaciones que incluyen limón y miel, la acción calmante se potencia, brindando un efecto adicional sobre la tos y la congestión.

El equipo de ScienceDaily menciona que el jengibre, mezclado con limón y miel, ayuda a disminuir la frecuencia y la intensidad de las molestias de garganta, siendo una alternativa segura y sencilla para quienes buscan una solución natural.

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La evidencia recopilada por medios especializados respalda el uso del té de jengibre tanto en la promoción de la salud digestiva como en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Su inclusión en la dieta diaria puede representar un apoyo relevante para el bienestar, siempre bajo la premisa de la moderación y el acompañamiento de hábitos saludables.