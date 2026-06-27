Salud

Cómo el Mundial transforma cuerpo y emociones de los fanáticos, según la ciencia

Especialistas describen los cambios físicos y psicológicos que experimentan quienes siguen la Copa del Mundo, desde el aumento de la presión arterial hasta el refuerzo del sentido de comunidad y la satisfacción vital

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El Mundial 2026 desencadena efectos psicológicos y fisiológicos en los fanáticos que van más allá del entretenimiento (REUTERS/Bernadett Szabo)
El Mundial 2026 desencadena efectos psicológicos y fisiológicos en los fanáticos que van más allá del entretenimiento (REUTERS/Bernadett Szabo)

Durante semanas, el planeta se detiene y miles de millones de ojos se posan sobre la pelota. El Mundial 2026 es mucho más que una competencia deportiva: es el escenario donde se cruzan naciones, culturas y pasiones, y donde la emoción alcanza niveles difíciles de igualar en cualquier otro evento global. El fanatismo futbolero transforma rutinas y convierte a desconocidos en aliados o rivales por noventa minutos.

Este fenómeno colectivo, tan esperado y celebrado, va mucho más allá del simple entretenimiento. La ciencia ha comenzado a desentrañar los profundos efectos que este tipo de pasión despierta en el cuerpo y la mente de los fanáticos. Ver y vivir la Copa del Mundo desencadena reacciones psicológicas y fisiológicas únicas, que no suelen experimentarse a diario ni con otras actividades recreativas. El corazón se acelera y el ánimo oscila con cada jugada, mientras el cerebro y el organismo se preparan para afrontar emociones de una intensidad poco habitual en la vida cotidiana.

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Cuáles son los efectos mentales y físicos del Mundial

Los efectos de ver el Mundial 2026 van más allá del ánimo y pueden alcanzar el corazón, el sueño, la digestión y la vista. El impacto psicológico comienza mucho antes del silbatazo inicial: la expectativa, la identificación con una nación y la pertenencia a una comunidad futbolera llevan a una montaña rusa emocional. El Dr. Gbolagade Akintomide, psiquiatra consultor citado por The Independent, señala que la afición al fútbol se entrelaza con la identidad personal, lo que hace que el éxito o fracaso del equipo propio se viva como algo propio y pueda derivar en euforia o desánimo.

La euforia del Mundial 2026 también puede derivar en irritabilidad, tristeza o conductas agresivas cuando la tensión emocional se acumula (REUTERS/Paul Childs)
La euforia del Mundial 2026 también puede derivar en irritabilidad, tristeza o conductas agresivas cuando la tensión emocional se acumula (REUTERS/Paul Childs)

Mirar los partidos puede activar cualquier tipo de respuesta. Durante los partidos, el cuerpo reacciona con el conocido mecanismo de “lucha o huida”. Según el experto, la adrenalina y el cortisol se disparan ante el estrés y la emoción, generando síntomas físicos como el aumento del ritmo cardíaco, sudoración y respiración acelerada. Estas hormonas no solo preparan al cuerpo para responder ante desafíos sino que modifican el estado de ánimo: pueden causar desde alegría extrema hasta episodios de tristeza o irritabilidad, incluso comportamientos agresivos o problemáticos si la tensión se acumula.

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Los efectos en la salud física también han sido corroborados por especialistas en cardiología. El Dr. Koh Choong Hou, del Centro Cardiológico Nobel, advierte a Healthway Medical que los partidos de alto riesgo pueden elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que suele ser pasajero pero puede suponer un riesgo real para quienes padecen afecciones cardíacas previas.

El consumo excesivo de alcohol durante las celebraciones incrementa el peligro de arritmias, mientras que la euforia desbordada incluso puede desencadenar el poco conocido “síndrome del corazón feliz”, donde la emoción intensa afecta de manera temporal el músculo cardíaco.

La pasión por el fútbol activa durante los partidos una respuesta de estrés con adrenalina, cortisol, sudoración y respiración acelerada (REUTERS/Daniel Becerril)
La pasión por el fútbol activa durante los partidos una respuesta de estrés con adrenalina, cortisol, sudoración y respiración acelerada (REUTERS/Daniel Becerril)

Ver el Mundial también altera los hábitos diarios. Las comidas abundantes y las trasnochadas (en algunos casos) afectan la digestión y los patrones de sueño, como advierte el gastroenterólogo Dr. Wang Yu Tien. Los síntomas más habituales incluyen hinchazón, malestar estomacal y reflujo, especialmente cuando las cenas se extienden hasta la madrugada. Al mismo tiempo, el aumento en el tiempo frente a pantallas puede provocar fatiga visual, ojos secos y dolores de cabeza, según la oftalmóloga Dra. Livia Teo.

Qué aspectos positivos desencadena el Mundial

Frente a ese plano emocional, un estudio recoge un matiz distinto apoyado en estudios sobre espectadores de deporte. La investigación, con 7.209 adultos en Inglaterra, halló asociaciones entre asistir a eventos deportivos o ver deporte y una mayor satisfacción vital, menos soledad y menos síntomas depresivos.

Ver el Mundial y otros eventos deportivos se asocia con mayor satisfacción vital, menos soledad y menos síntomas depresivos (REUTERS/Matías Baglietto)
Ver el Mundial y otros eventos deportivos se asocia con mayor satisfacción vital, menos soledad y menos síntomas depresivos (REUTERS/Matías Baglietto)

La explicación de este fenómeno radica en la identidad social. Compartir la pasión por una selección (o un club el resto del año) crea un sentido de pertenencia y comunidad: los hinchas encuentran apoyo emocional en otros compatriotas y experimentan juntos los picos de alegría y los momentos difíciles. Este lazo social tiene un efecto comprobado en la percepción del bienestar. Incluso cuando el equipo pierde, el grupo puede ayudar a amortiguar el impacto negativo, facilitando el distanciamiento emocional necesario para proteger la estabilidad psicológica.

El bienestar asociado a ver deportes no requiere estar presente en la cancha. Otro ensayo científico demuestra que tanto los espectadores presenciales como quienes siguen los partidos desde casa experimentan mejoras en su ánimo y una disminución de síntomas depresivos. De hecho, la frecuencia con la que se ve deporte está directamente relacionada con el nivel de satisfacción vital percibido.

Cuando la pasión por el fútbol deriva en conductas de riesgo

Sin embargo, en algunos grupos de personas, las reacciones pueden acarrear riesgos, más en situaciones de frustración o descontrol. En The Independent, Akintomide aconsejó a los hinchas revisar sus propios desencadenantes y preguntarse si una derrota los deja tristes durante mucho tiempo o si reaccionan con agresividad.

El Mundial 2026 puede generar euforia, desánimo y una montaña rusa emocional por la identificación de los fanáticos con su selección (REUTERS/Lisa Leutner)
El Mundial 2026 puede generar euforia, desánimo y una montaña rusa emocional por la identificación de los fanáticos con su selección (REUTERS/Lisa Leutner)

El psiquiatra señaló a The Independent que el consumo excesivo de alcohol y las apuestas pueden convertirse en mecanismos de afrontamiento poco saludables. También alertó sobre las discusiones en línea y sobre pasar tiempo ante noticias negativas, porque eso puede empeorar el malestar.

Para reducir el impacto, los expertos coinciden en medidas simples: identificar detonantes personales, frenar las discusiones en línea, moderar el alcohol, hidratarse y buscar salidas como caminar, hacer ejercicio, escuchar música, practicar respiración profunda o meditación.

Si aparecen palpitaciones, latidos irregulares, molestias en el pecho, falta de aire o mareos, o si la tristeza, la baja autoestima o la falta de confianza persisten más de dos semanas, The Independent y Healthway Medical recomiendan consultar con un médico.

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